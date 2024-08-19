20 человек, которые вообще не ожидали, что их близкие могут такие фортели выкинуть

Пожалуй, у всех такое было: вот общался с близкими и дальними родственниками, считал их адекватными людьми, но они вдруг такое выкинули, что глаза на лоб полезли и челюсть отвисла. После такого на них уже смотришь иначе. О разных выкрутасах родных людей, в том числе их странных привычках, рассказали герои нашей подборки. Кстати, в конце описан реальный случай, когда человек решил простить свой долг и жить, словно его и не было.

Решили с будущей супругой не устраивать громкую свадьбу. Просто расписаться и все, а деньги потратить на путешествие. В итоге ее родители заявили: «Мы просто приедем в ЗАГС». Я был против, но будущую супругу расстраивать не хотел и согласился. В итоге приехала вся родня с ее стороны, человек 20. Пришлось срочно снимать ресторан, потому что гости требовали продолжения праздника. Разумеется, ресторан встал в копеечку. Все деньги на путешествие ушли на этот «внезапный праздник». © fpsLexa / Pikabu

Однажды оставили со свекровью 5-месячных малышей (двойня у нас). Возвращаемся и видим картину маслом: сын на руках у нее сидит, а дочка у ног на полу лежит с ревом. Свекровь объяснила, что двоих детей не может взять на руки и добавляет: «Ну, он мальчик, а она — будущая женщина, должна учиться терпеть». © Татьяна Писарева / ADME

Мой муж все надкусывает и не доедает. Вскрыл пачку с вафлями, две съел, остальное будет лежать до морковкина заговенья. В обед вскроет шоколадку и тоже не доест, после ужина — зефир. По итогу весь стол завален вскрытыми и недоеденными упаковками чего-нибудь. Через пару недель гора этих остатков просто везде, при этом он забывает про недоеденное и покупает новое, такое же. © Многокотная мать / ADME

«Моя любимая никогда не допивает свои напитки, и при этом тут же покупает новые»

Я вышла на работу на полный день, когда ребенку был примерно год. Дочь оставляла в основном на мужа или же моя мама приезжала. Но иногда — на свекровь. Вот в один такой раз собираюсь на работу, дочь — в рев, цепляется за меня. А свекровка ее успокаивает: «Ой, далась тебе эта мать, че с нее толку? Че реветь-то? Невелика потеря, если и насовсем уйдет. Если тебя так оставляет, то не нужна ты ей, и не надо за нее цепляться!» И прям при мне такое ребенку наговаривает! Ну, я не стала сдерживаться, напомнила свекрови, что я не на танцульки-ноготочки сбегаю, а на работу деньги зарабатывать, так как ребенка кормить надо. А ее сыночка как-то вот упустил это из виду, так что мне приходится за двоих отдуваться (муж не работал уже долгое время на тот момент). © CatKate / ADME

Мне родня как-то сказала, чтобы я вышла замуж за первого встречного, а потом развелась. Цитирую: «Статус разведенной женщины у нас в обществе выше статуса ни разу незамужней». © Ольга Суркова / ADME

Выходила замуж. У мужа уже был брак за плечами, я — в первый раз. Договорились, что каждый сам себя одевает. Я купила себе платье, туфли и другие мелочи, договорилась с визажистом, нашла локацию для фотосессии, фотографа, все забронировала. Спрашиваю у будущего мужа, как, мол, обстоят дела с костюмом, обувью. На что получаю ответ: «Я пойду в костюме с прошлой свадьбы!» Типа, зачем покупать новый? Сказала, что тогда и невеста у него будет с прошлой свадьбы! Костюм купил... © Подслушано / Ideer

Мой бывший парень ни разу не знакомил меня со своими родителями. Он говорил, что его семья — не совсем порядочные люди и ему не хотелось бы меня с ними знакомить. Но спустя 5 месяцев отношений парень признался, что он все еще встречается со своей бывшей. Но лишь потому, что родители той девушки дают ему деньги и вообще считают их пару своей семьей. Парень также уверял, что мне не нужно переживать по этому поводу, ведь между ним и его бывшей девушкой ничего нет. © Leshy2746 / Reddit

«Вот что моя сестра делает с маслом»

Моя свекровь потребовала от нас, чтобы мы оплачивали половину их счета за электричество. Потому что они купили морозильник, им дорого платить. А мы, мол, будем морозить в их морозильнике овощи и фрукты на зиму. Но мы жили отдельно, в своей квартире, покупку морозильника с нами вообще не обсуждали. Да и замораживать мы ничего не собирались (заготовками на зиму мы не занимались совсем и не собирались). © Елена / ADME

Моя мама оформила путевку на отдых за границей для всей нашей семьи, не предупредив меня заранее. Хотя я ей раньше говорил, что не могу просто так сорваться с работы, мне нужно оповестить начальство об отпуске где-то за месяц. А отдых по путевке намечен через 2 недели. Мама говорит, что не будет отменять поездку, так как моя сестра расстроится. И, если что, они поедут в отпуск без меня. © EEZAK04 / Reddit

Моя свекровь переложила все вещи в доме, пока я была в роддоме. И по возвращении мне предстоял поисковый квест с ребенком на руках, я еще и еле ходила. Короче, долго я ее вспоминала «добрыми» словами. © Мама Дорогая / ADME

Мне тут тетушка припомнила, что я на свою свадьбу не пригласил двоюродного брата (ее сына). Каким образом я мог это сделать, если на тот момент он мотал срок в местах лишения свободы? Организовать побег надо было? © IamNOTaHATER / Pikabu

Мой друг продавал свою машину. На рынке тогда за нее 230 тысяч давали. Родственник присел на уши: «Продай мне за 190!» Мол, ей это красная цена (хотя уже были люди, кто на 230 согласен), мол, у меня больше нет и т. д. Продал родственнику. На следующей семейной посиделке этот «родственник» предъявил всем, что его кинули, так как он туда вложился — ремень ГРМ менял. Хотя ему о необходимости замены говорили прямо при продаже. А еще через 2 месяца этот родственничек влетел на машине в бэху. Его лишили прав, потом был суд с владельцем BMW, приставы и т. д. А теперь он говорит всей родне, что виноват мой друг, так как продал несчастливую машину. © JOvialGrafter / Pikabu

«Телевизор моих родителей показывает вот такое синее изображение. И они думают, что это нормально, и не хотят ничего менять»

Моя начальница с прошлой работы при деньгах. Ее племянница вышла замуж, родилась у них дочь аллергик-бронхиальник. И надо было вывозить ее каждый год на море. Начальница подкидывала той племяннице деньги на отдых на море: 30к, 50к, 100к даже было. Сначала те скромно и стесняясь принимали деньги, потом уже аккуратно интересовались, будет ли помощь от родственницы. Но спустя время у начальницы раком заболела сестра, муж на даче упал с лестницы, надо было операцию на ноге делать, сложный перелом, а потом реабилитация. Короче, тетя сообщает племяннице, что денег больше не даст, не может так спонсировать, так как здешних родственников надо лечить и спасать. И тут племяшку понесло: типа, как так, денег не дадите? Мы уже отдых спланировали с расчетом на те деньги и дочери море пообещали! Мол, вам что, ребенка не жалко? «Вы просто бессердечная!». Короче, начальница просто отправила ее в ЧС. © OlgaLeo / Pikabu

На свадьбе моей подруги ее родители устроили «веселый перформанс» на тему «наконец-то сбагрили дочь». Куча шуток на тему того, какая она бестолковая, не хозяйственная, и как родители счастливы, что это теперь «не их головная боль»... Сейчас очень обижаются, что дочь с ними больше не общается. На любые их попытки начать общение (например, спрашивая, как дела) она отвечает: «Это больше не ваша головная боль». © ZamioCulcaas / Pikabu

Как-то, после корпоратива мой муж пришел в противном состоянии. Получилось так, что мы поругались, и муж, обидевшись, решил пойти ночевать к маме. Чуть позже свекровь звонит мне и начинает стыдить, что из-за меня сынок идет по холоду, а дальше цитирую: «А если упадет и уснет? Ладно, если насмерть еще, а вдруг инвалидом останется?». У меня тогда прямо шок был! Мужу рассказала потом, не поверил. Говорит, мама не могла такое сказать. © Солнышко пушистая / ADME

Пригласили свекровь моей сестры, чтобы собраться семейным кругом. Все другие родственники уже пришли, а бабушки моего племянника все нет, и трубку не берет! Уже места не находили, мало ли что случилось, разволновались. И тут (с опозданием на два часа) является она. Говорит, что зашла по пути на презентацию сетевой косметики. А на звонки не отвечала, потому что неприлично это. © Ползучесть / ADME

Пишу брату, как сильно скучаю по нему (живем в разных странах, прилетать получается раз в полгода). Только собралась отправлять сообщение, как слышу звонок в дверь. Открываю — на пороге стоит он... Рассказывает: жил с девушкой, женился. Так она уговорила переписать на нее свое жилье, что он от «любви большой» и сделал. Думаю, понятно, что было дальше... Вот, сидим на кухне... © Подслушано / Ideer

Бонус. Когда друг прощает другим все свои долги

Дал в долг другу. Срок вышел, а он не звонит. Ну ок, подождал, сумма не критична для меня. Проходит пара месяцев от срока, а он все еще не звонит. Я ему уже сам написал: «Отдашь, как сможешь». Он вообще перестал общаться... И тут звонит через полгода: «Можешь мне еще помочь?» Я в ответ: «А что с первым долгом?» А он мне удивленно: «Так мы вроде проехали этот момент? У тебя же сейчас с деньгами все супер гуд!» Представляете?! «Проехали момент»! И он еще и мои доходы посчитал и оценил! Ужас, бесит до сих пор! © Thanksgivings / Pikabu