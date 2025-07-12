16 снимков, которые дадут наглядный ответ на вопрос: «Что будет, если?»

В эпоху смартфонов мы можем запечатлеть любой момент — и получить наглядный ответ на вопрос: «Что будет, если?» Приготовьтесь узнать, что происходит с позолоченными столовыми приборами, если их мыть в посудомоечной машине, или что может случиться, если в саду работать без перчаток.

Вот как наше тело реагирует на травмы

«Как выглядят мои татуировки спустя 3 года и при минус 11 килограмм»

«В шортах моей жены появились дырки в кармане, где она постоянно носит помаду»

«Сегодня обнаружил, что свет от фонарика создает иллюзию, будто стеклянная плита включена»

«Слепень укусил меня за левую руку, и она стала припухшей»

© zacman333 / Reddit Бабуся Ягуся 10 часов назад Меня слепень укусил за ногу в середине мая. Лежала в больнице 4 дня под капельницей, атибиотик три раза в день. Потом еще месяц антибиотики дома. Сейчас уже 12 июля, след от укуса до сих пор болит и нога только начала приходить в нормальное состояние. Жесть. - - Ответить

«Этот молоток пролежал в ящике для инструментов несколько десятилетий и разложился»

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«Мой парень уронил авокадо на свои шорты, и с тех пор пятно так и не вывелось»

«Ластик расплавил пластиковую подставку, в который лежал»

«Раньше мои столовые приборы были золотого цвета, но со временем стали вот такими»

Золотой цвет — это анодирование, и когда приборы изменили цвет, то достигли другого уровня окисления. Я предполагаю, что у вас титановое столовое серебро? Если его мыть в посудомоечной машине, оно может окислиться. Это похоже на патину, которая, по сути, является желаемой и химически устойчивой ржавчиной. © potate12323 / Reddit

«Мне попалась куриная ножка с рудиментарной ногой»

Скорее всего, это полимелия. Это врожденный дефект, при котором у существа количество конечностей превышает обычное. © phil16723 / Reddit

Новый стержень клея и 20-летний

«У меня эта биосфера уже 8 лет, и креветка в ней до сих пор жива»

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«Вчера я обрезала свои помидоры. А сегодня мои пальцы стали вот такими. Они начали облезать»