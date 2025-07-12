16 снимков, которые дадут наглядный ответ на вопрос: «Что будет, если?»
В эпоху смартфонов мы можем запечатлеть любой момент — и получить наглядный ответ на вопрос: «Что будет, если?» Приготовьтесь узнать, что происходит с позолоченными столовыми приборами, если их мыть в посудомоечной машине, или что может случиться, если в саду работать без перчаток.
Вот как наше тело реагирует на травмы
«Как выглядят мои татуировки спустя 3 года и при минус 11 килограмм»
«В шортах моей жены появились дырки в кармане, где она постоянно носит помаду»
«Сегодня обнаружил, что свет от фонарика создает иллюзию, будто стеклянная плита включена»
«Слепень укусил меня за левую руку, и она стала припухшей»
Меня слепень укусил за ногу в середине мая. Лежала в больнице 4 дня под капельницей, атибиотик три раза в день. Потом еще месяц антибиотики дома. Сейчас уже 12 июля, след от укуса до сих пор болит и нога только начала приходить в нормальное состояние. Жесть.
«Этот молоток пролежал в ящике для инструментов несколько десятилетий и разложился»
«У нас картошка выросла на картошке»
«Мой парень уронил авокадо на свои шорты, и с тех пор пятно так и не вывелось»
«Ластик расплавил пластиковую подставку, в который лежал»
«Раньше мои столовые приборы были золотого цвета, но со временем стали вот такими»
поэтому я люблю чистую серенькую блестящую нержавейку). моя любимая серия Alaska
- Золотой цвет — это анодирование, и когда приборы изменили цвет, то достигли другого уровня окисления. Я предполагаю, что у вас титановое столовое серебро? Если его мыть в посудомоечной машине, оно может окислиться. Это похоже на патину, которая, по сути, является желаемой и химически устойчивой ржавчиной. © potate12323 / Reddit
«Мне попалась куриная ножка с рудиментарной ногой»
У нас по нормам такое мясо не допускается в пищевое производство, это отклонение от нормы, брак.
- Скорее всего, это полимелия. Это врожденный дефект, при котором у существа количество конечностей превышает обычное. © phil16723 / Reddit
Новый стержень клея и 20-летний
«У меня эта биосфера уже 8 лет, и креветка в ней до сих пор жива»
«В самую длинную ночь в году я фотографировал звезды каждые 15 минут в течение 11 часов. И вот что вышло»
«Воспаление спровоцировало деформацию моего зрачка, и он стал похож на бабочку»
«Вчера я обрезала свои помидоры. А сегодня мои пальцы стали вот такими. Они начали облезать»
Перчатки не просто так придумали использовать во время садово - огороднических работ
- Такое может произойти, если вы занимаетесь активным садоводством. Помидоры покрыты трихомами — маленькими волосками, содержащими яд. Они есть и у жгучей крапивы. © Matchaparrot / Reddit
А какие занятные снимки есть у вас? Делитесь своими находками в комментариях!
А эти подборки доказывают: мир полон неожиданных явлений, стоит лишь приглядеться:
Комментарии
Помидоры не хотят умирать и защищаются как могут. К сведению вегетарианцев 🤭
Блин, я не знаю, что это за жуткое воспаление глаз, но у меня теперь одним страхом больше.