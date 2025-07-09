Мыть малину? Серьезно? Ну... ок. В любом случае эти яйца (нa реддите выяснили, что это будущие клопики) не смыть без щетки, что даже звучит так себе в контексте малины.
16 макроснимков, которые откроют вам дивный новый мир
Фотоподборки
1 час назад
Благодаря нынешним технологиям практический каждый может окунуться в дивный мир макрофотографии. Герои нашей статьи поделились фото, с помощью которых мы можем почти вживую увидеть, например, митоз клетки. Или как же на самом деле выглядит глиттер, плесень и даже стрелки на колготках.
«Вот почему нужно хорошо мыть ягоды, перед тем как их есть»
«Эта прекрасная мадмуазель грациозно приземлилась на мою руку, но позже поняла свою ошибку»
«Зерна пыльцы на краю моего пальца»
А вот каким на самом деле является глиттер
Микропластик в хлебе
Разноцветная поверхность мыльного пузыря
Какой удивительный, оказывается, у хамелеона зрачок
Перо павлина под микроскопом
«Мое первое фото плесени»
«Я сфотографировала радужную оболочку своего глаза крупным планом»
Сейчас это модная услуга, еще и широкоформатную печать предлагают.
Остается только радоваться тому, что в моду пока еще не вошли фотографии других мускульных колец организма.
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Вот оно — поверхностное натяжение воды
Вот как в реальности выглядит зомби. Скорей всего этого муравья поразил гриб (кордицепс однобокий)
Элли, неси огнемёт!
Видела паучков в кордицепсе, примерно таких, интересное зрелище.
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Песок в увеличении
«Стрелки» на колготках под микроскопом в поляризации"
Вот тут хорошо видна анафаза клетки
«Я офигел, когда мне удалось увидеть свои собственные хромосомы. Во время учебы в университете я много времени проводил, глядя в микроскоп»
А вот еще доказательства, что приближенные во сто крат вещи перестают быть обычными.
Фото на превью 1of1images / Reddit
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