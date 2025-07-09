16 макроснимков, которые откроют вам дивный новый мир

Благодаря нынешним технологиям практический каждый может окунуться в дивный мир макрофотографии. Герои нашей статьи поделились фото, с помощью которых мы можем почти вживую увидеть, например, митоз клетки. Или как же на самом деле выглядит глиттер, плесень и даже стрелки на колготках.

«Вот почему нужно хорошо мыть ягоды, перед тем как их есть»

© 1of1images / Reddit Cookie 44 минуты назад Мыть малину? Серьезно? Ну... ок. В любом случае эти яйца (нa реддите выяснили, что это будущие клопики) не смыть без щетки, что даже звучит так себе в контексте малины. - - Ответить

«Эта прекрасная мадмуазель грациозно приземлилась на мою руку, но позже поняла свою ошибку»

«Зерна пыльцы на краю моего пальца»

А вот каким на самом деле является глиттер

Микропластик в хлебе

Разноцветная поверхность мыльного пузыря

Какой удивительный, оказывается, у хамелеона зрачок

Перо павлина под микроскопом

«Мое первое фото плесени»

«Я сфотографировала радужную оболочку своего глаза крупным планом»

© laurifroggy / Reddit Шуршилла 39 минут назад Сейчас это модная услуга, еще и широкоформатную печать предлагают.



Остается только радоваться тому, что в моду пока еще не вошли фотографии других мускульных колец организма. - - Ответить

Вот оно — поверхностное натяжение воды

Вот как в реальности выглядит зомби. Скорей всего этого муравья поразил гриб (кордицепс однобокий)

Песок в увеличении

«Стрелки» на колготках под микроскопом в поляризации"

Вот тут хорошо видна анафаза клетки

«Я офигел, когда мне удалось увидеть свои собственные хромосомы. Во время учебы в университете я много времени проводил, глядя в микроскоп»