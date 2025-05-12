16 фото, от которых пользы больше, чем от пар в универе
Как же все-таки удобно жить в эпоху смартфонов. Увидел что-то странное или вызывающее недоумение — сфоткал и выложил в сеть. А там люди быстренько коллективно объяснили автору, почему черноволосые мужчины могут иметь рыжую бороду. Или почему вода из-под крана внезапно стала фиолетовой.
«Перестала есть морковку каждый день. Вот так я раньше выглядела»
Вот сколько масла выделилось из этой кукурузной чипсины за ночь
Не стану спорить с тем, что это отрава, но всё же количество масло измеряют весом или объёмом, а не площадью. "Вот сколько" - это сколько? какой толщины слой масла в этом кружочке?
«Обнаружил плесень в антибактериальном геле»
- Гель имеет срок годности. А дезинфицирующие вещества со временем испаряются. Остается только раствор глицерина, который на самом деле является неплохим местом для роста бактерий и плесени. © Adaneshade / Reddit
«Мой старый шрам на руке не пачкается»
«Моя картошка прорастает»
Жир от бекона от одной фирмы не загустел после 36 часов в холодильнике, а от другой фирмы — загустел
нормальный жир застывает и при комнатной температуре. Так что первый - не жир. Второй(если только в холодильнике густеет) - не совсем жир.
«Вода на моей работе была фиолетового цвета»
- Пурпурный цвет водопроводной воды чаще всего связан с использованием перманганата калия при водоподготовке. Это химическое вещество используется для окисления железа и марганца, и его чрезмерное количество может привести к изменению цвета воды от розового до фиолетового. © jk-tomlinson / Reddit
«Несмотря на то, что все волосы на моем теле черные, усы и борода у меня рыжие»
- Скорее всего это из-за мутации гена, известном как «MC1R», который контролирует выработку пигмента в волосяных клетках.
«Моя натуральная мочалка проросла сегодня утром»
«Купила яиц. С этим-то что не так?»
- Так бывает, когда у курицы в процессе формирования яиц скорлупа растрескалась и перестроилась по трещинам. Трещины — это все эти гребни. Так бывает. © Unknown author / Reddit
«Разница в размерах моей обуви и обуви моего партнера»
Наложение теней от автомобилей создает чрезвычайно темную составную тень
«У моих детей (11 лет и 6 лет) одинаковые родимые пятна, но на разных ногах»
Волосы намотались на валик пылесоса и прорезали в нем канал
«Моя чашка треснула пополам от горячей воды»
Когда со студентами красим препарат, содержащий бактериальные споры, надо очень долго нагревать стекло с этим препаратом и красителем. Несколько раз у нас стекла лопались.
«Почему на моей миске после посудомойки появляются такие пятна?»
- Тарелку лучше выбросить. Это же бактерии. Глазурь на керамике трескается, когда ее помещают в микроволновую печь/посудомоечную машину. Влага попадает в керамику, которая очень пористая, а затем просачивается наружу при перепадах температуры. Цвет влаги, скорее всего, обусловлен бактериями. © *******Knots / Reddit
А вот еще подборочка фото, на которых привычные вещи раскрываются с неожиданной стороны.