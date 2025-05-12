16 фото, от которых пользы больше, чем от пар в универе

Фотоподборки
6 часов назад

Как же все-таки удобно жить в эпоху смартфонов. Увидел что-то странное или вызывающее недоумение — сфоткал и выложил в сеть. А там люди быстренько коллективно объяснили автору, почему черноволосые мужчины могут иметь рыжую бороду. Или почему вода из-под крана внезапно стала фиолетовой.

«Перестала есть морковку каждый день. Вот так я раньше выглядела»

Вот сколько масла выделилось из этой кукурузной чипсины за ночь

Алексей
2 часа назад

Не стану спорить с тем, что это отрава, но всё же количество масло измеряют весом или объёмом, а не площадью. "Вот сколько" - это сколько? какой толщины слой масла в этом кружочке?

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«Обнаружил плесень в антибактериальном геле»

  • Гель имеет срок годности. А дезинфицирующие вещества со временем испаряются. Остается только раствор глицерина, который на самом деле является неплохим местом для роста бактерий и плесени. © Adaneshade / Reddit

«Мой старый шрам на руке не пачкается»

«Моя картошка прорастает»

Жир от бекона от одной фирмы не загустел после 36 часов в холодильнике, а от другой фирмы — загустел

Анна НеТоИмя
5 часов назад

нормальный жир застывает и при комнатной температуре. Так что первый - не жир. Второй(если только в холодильнике густеет) - не совсем жир.

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«Вода на моей работе была фиолетового цвета»

  • Пурпурный цвет водопроводной воды чаще всего связан с использованием перманганата калия при водоподготовке. Это химическое вещество используется для окисления железа и марганца, и его чрезмерное количество может привести к изменению цвета воды от розового до фиолетового. © jk-tomlinson / Reddit

«Несмотря на то, что все волосы на моем теле черные, усы и борода у меня рыжие»

  • Скорее всего это из-за мутации гена, известном как «MC1R», который контролирует выработку пигмента в волосяных клетках.

«Моя натуральная мочалка проросла сегодня утром»

ucTepu4ka
3 часа назад

Сразу видно, натурэль🤣 посади, будет тебе урожай мочалок по осени🤣

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«Купила яиц. С этим-то что не так?»

  • Так бывает, когда у курицы в процессе формирования яиц скорлупа растрескалась и перестроилась по трещинам. Трещины — это все эти гребни. Так бывает. © Unknown author / Reddit

«Разница в размерах моей обуви и обуви моего партнера»

Наложение теней от автомобилей создает чрезвычайно темную составную тень

«У моих детей (11 лет и 6 лет) одинаковые родимые пятна, но на разных ногах»

Волосы намотались на валик пылесоса и прорезали в нем канал

«Моя чашка треснула пополам от горячей воды»

Яровой Ястреб
3 часа назад

Когда со студентами красим препарат, содержащий бактериальные споры, надо очень долго нагревать стекло с этим препаратом и красителем. Несколько раз у нас стекла лопались.

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«Почему на моей миске после посудомойки появляются такие пятна?»

  • Тарелку лучше выбросить. Это же бактерии. Глазурь на керамике трескается, когда ее помещают в микроволновую печь/посудомоечную машину. Влага попадает в керамику, которая очень пористая, а затем просачивается наружу при перепадах температуры. Цвет влаги, скорее всего, обусловлен бактериями. © *******Knots / Reddit

А вот еще подборочка фото, на которых привычные вещи раскрываются с неожиданной стороны.

Фото на превью AhsewkaTano / Reddit

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