16 фото, от которых пользы больше, чем от пар в универе

Как же все-таки удобно жить в эпоху смартфонов. Увидел что-то странное или вызывающее недоумение — сфоткал и выложил в сеть. А там люди быстренько коллективно объяснили автору, почему черноволосые мужчины могут иметь рыжую бороду. Или почему вода из-под крана внезапно стала фиолетовой.

«Перестала есть морковку каждый день. Вот так я раньше выглядела»

Вот сколько масла выделилось из этой кукурузной чипсины за ночь

© raedioactive99 / Reddit Алексей 2 часа назад Не стану спорить с тем, что это отрава, но всё же количество масло измеряют весом или объёмом, а не площадью. "Вот сколько" - это сколько? какой толщины слой масла в этом кружочке? - - Ответить

«Обнаружил плесень в антибактериальном геле»

Гель имеет срок годности. А дезинфицирующие вещества со временем испаряются. Остается только раствор глицерина, который на самом деле является неплохим местом для роста бактерий и плесени. © Adaneshade / Reddit

«Мой старый шрам на руке не пачкается»

«Моя картошка прорастает»

Жир от бекона от одной фирмы не загустел после 36 часов в холодильнике, а от другой фирмы — загустел

«Вода на моей работе была фиолетового цвета»

Пурпурный цвет водопроводной воды чаще всего связан с использованием перманганата калия при водоподготовке. Это химическое вещество используется для окисления железа и марганца, и его чрезмерное количество может привести к изменению цвета воды от розового до фиолетового. © jk-tomlinson / Reddit

«Несмотря на то, что все волосы на моем теле черные, усы и борода у меня рыжие»

Скорее всего это из-за мутации гена, известном как «MC1R», который контролирует выработку пигмента в волосяных клетках.

«Моя натуральная мочалка проросла сегодня утром»

«Купила яиц. С этим-то что не так?»

Так бывает, когда у курицы в процессе формирования яиц скорлупа растрескалась и перестроилась по трещинам. Трещины — это все эти гребни. Так бывает. © Unknown author / Reddit

«Разница в размерах моей обуви и обуви моего партнера»

Наложение теней от автомобилей создает чрезвычайно темную составную тень

«У моих детей (11 лет и 6 лет) одинаковые родимые пятна, но на разных ногах»

Волосы намотались на валик пылесоса и прорезали в нем канал

«Моя чашка треснула пополам от горячей воды»

«Почему на моей миске после посудомойки появляются такие пятна?»

Тарелку лучше выбросить. Это же бактерии. Глазурь на керамике трескается, когда ее помещают в микроволновую печь/посудомоечную машину. Влага попадает в керамику, которая очень пористая, а затем просачивается наружу при перепадах температуры. Цвет влаги, скорее всего, обусловлен бактериями. © *******Knots / Reddit