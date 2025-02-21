Непонятно, как они с таким отношением к потомству еще выживают)
Численностью превозмогают?
15 человек, которые стали свидетелями выкрутасов природы
Фотоподборки
1 час назад
На занятные явления и вещи мы можем наткнуться и в обыденной жизни, просто нужно быть чуточку внимательнее. А то можно так и не заметить чудеса природы, которые порой могут вызвать настоящий детский восторг.
Вот как голубка откладывает яйца без гнезда
Непонятно, как они с таким отношением к потомству еще выживают)
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"Снял фото пробки, вызванной стаей белых гусей"
«Ледяной пузырь, который я сделал»
Из шариков, наполненных цветной водой - делают ледяные шары.
А вот пузырь - тоже интересно, как?
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Стеклокрылая бабочка. Невероятные прозрачные крылья
«Я вырастил этот кристалл из медного лома и уксуса. Он называется ацетат меди, и его выращивание заняло 7 месяцев. Кристалл сформировался естественным образом, он не огранен и не отполирован»
«Коралл в форме сердца, который я нашла на пляже»
«Оставил 2 пустых ведра из-под меда на траве, но не помыл их. Вот что произошло через пару часов»
«Колол дрова и нашел тайник белки»
«На нашем дереве вырос апельсин в форме сердца ко Дню святого Валентина»
"Небо у нас на некоторое время стало розовым"
Это дерево начало расти вокруг скамейки
Зигзагообразная сосулька на светофоре
«У моей кошки по шесть пальцев на каждой лапе»
Рисунок, который сотворили термиты
«Гулял по пляжу и увидел много вот таких странных созданий. Мой мозг: „Потрогай!“ Хорошо, что я не поддался искушению, потому что после быстрого поиска в сети выяснилось, что это Португальский кораблик. Они очень ядовиты»
А вот еще подборка фото, которые в два счета ответят на несколько вопросов в духе: «А что будет, если?»
Фото на превью Kquinn87 / Reddit
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