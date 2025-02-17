А где продолжение про свадьбу с Сергеем? И что как раз того белого голубя выпустили 🕊️
16 занимательных историй о том, как обманчива может быть внешность
Истории
1 час назад
Внешний вид человека порой может привести к куче казусных ситуаций. О том, что будет, если заявиться на собеседование в джинсах с безвкусной футболкой, и как меняется отношение к человеку в зависимости от его вида — читайте в нашей статье.
- Накануне у меня был праздник, поэтому с утра стала встала с помятой мордашкой, несвежей головой, не накрасилась, да еще и куртку нормальную сдала в химчистку. А поскольку резко похолодало, пришлось вытащить старую куртку — всю обшарпанную и в пятнах. Думала, пофиг, до работы мне 5 минут по дворам, работаю одна в кабинете, перетерплю денек. А тут начальство в таком виде послало срочно в банк открыть карту премиум в отделе VIP-обслуживания. И вот оформляет мне мажористый мальчик-менеджер эту карту, а сам на меня косится. Я ему: давайте, мол, быстрее, я знакома с условиями. А он смотрит на меня и не верит: «Вам точно все понятно, остались какие-нибудь вопросы?» Тут уже я не выдержала и, решив в шутку попугать его еще больше, сказала: «Да! Подскажите, а я этой картой в трамвае смогу заплатить за проезд?» © CatKate / ADME
- Подруга годами пахала без перерыва. И вот ей было около 40 лет, когда ее начальник прикрыл бизнес, и она стала безработной. Но так как ей назначили пособие, она и не торопилась с тем, чтобы устраиваться на новую работу. Вот только чтобы получать пособие и дальше, приходилось ходить на собеседования. Подумала подруга и решила пойти на встречу с работодателем в шлепанцах, джинсах и футболке с какой-то неуместной фразой — все для того, чтобы тот не взял ее на работу. Не стала делать макияж, волосы оставила лохматыми. Пришла — и с ходу спросила, сколько денег, какие льготы она будет иметь, когда у нее будет отпуск и как быстро она получит повышение. Работодатель даже не успел рассказать о ее обязанностях. И знаете что? Он предложил ей работу. © Evan Cummings / Quora
- Перестал бриться 2,5 месяца назад. И, когда увидел своих племянника и племянницу, те просто перепугались, и мне далеко не сразу удалось обнять их. Они вроде узнали меня, но уверенности в том, что я — их родной дядя, у них не было. © Unknown author / Reddit
- Брат работал консультантом в магазине бытовой техники. И однажды пришла старушка и расспрашивала его обо всей технике. Коллеги бросали ехидные взгляды: мол, все равно ничего не купит. А он дружелюбно и с удовольствием ей все рассказал. Бабуля и вправду ничего не купила, но на следующий день пришла с подругой, такой же старушкой, нашла моего брата и опять начали расспрашивать обо всей на свете технике. Он опять провел консультацию. «Это моя работа», — парировал он ехидные реплики коллег. Старушки ушли опять, а через полчаса вернулись и скупили полмагазина. Им нужно было все: стиральная машина, плита, холодильник, посудомойка, пылесос, микроволновка, духовка и вплоть до мелочевки. Вот тогда уже брат посмеялся, когда получил приличную премию. © Киви Пирожок / ADME
- Мне 27 лет, работаю в клинике. Стараюсь всегда хорошо одеваться, пусть даже под халатом и не видно, но я так, для души. В пятницу еду на работу, в платье, в ботиночках на каблуках, в пальто. Заходит бабулька, становится рядом со мной и начинает под нос бубнеть: «Вот куда эта молодежь расфуфыренная едет с утра? Небось с гулек. Всю ночь гуляла, а тут домой решила вернуться!» Я просто молча слушала ее бубнеж. Выхожу на остановке, бабка тоже. Захожу в клинику, смотрю — и бабуля эта заходит. Опять там что-то бубнит про меня. Я молча иду в свой кабинет, приступаю к работе. И через 2 пациента заходит эта самая бабка. Глаза вытаращила на меня и такая: «Ой, здравствуйте! Простите!» Я просто улыбнулась в ответ и все. Вот такой я гулящий по клубам врач. © Рабочие истории / VK
- В 2009 году работала я в магазине парфюмерии и косметики. Только устроилась. Зашел невзрачный дядечка, а было 14 февраля. Девчонки опытные не подошли к нему. Мол, ну что он там возьмет. Отправили меня. Я же разливалась соловьем на все его вопросы. То-то я и сама удивилась, когда он отошел, взял корзинку и выбрал из показанного 7 парфюмов. Один подарил мне за качественное обслуживание. А мне как раз тот парфюм нравился. С тех пор девчонки разливались соловьем перед каждым, так как до 10% от чека шло к нашему окладу. © Наталья Лавриненкова / ADME
- Работала в одном заведении, в гардеробе. Был у нас там охранник — огромный, лысый, бородатый и суровый Сергей. Разговаривал мало, проблемы решал быстро. Весь персонал его побаивался, что уж о посетителях говорить. И как-то вечером заглядывает ко мне в гардероб этот Сергей и говорит: «Я тут шел с тренировки и увидел голубя. Крыло подбито, чудом не задавили. Завтра к ветеринару отвезу, и его выходят. А пока, если ты не против, можно он у тебя тут побудет, а то там музыка громкая?» И сумку спортивную мне протягивает, а там гнездо из одежды и белый голубь. Оставила, конечно. Весь вечер Сергей заглядывал, проверял, а вечером, забирая сумку, сказал: «Назовем его Март. Завтра ведь 1 марта и первый день его новой жизни». © Не все поймут / VK
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- Идет 6-й курс медицинского. 2 недели отработала в больнице. Практика. Приходят бабушки, заходят в кабинет, видят, что я сижу, молоденькая, и начинается: «Ой, а другого врача нет? Мне опытный нужен, а не вы!» На мне написано, что я фиговый врач, или что? Если ты молодой, значит, глупый, что ли? Скоро опять недельная практика в терапии, раньше ждала с нетерпением, а сейчас даже боюсь... © Рабочие истории / VK
- Был у нас один очень крутой мужик в селе, второй после главы района. Ушел на пенсию и как-то собрался ставить памятник покойной теще. Приехали молодые парни его устанавливать. И, говорят, плиткой все обкладывают, памятник этот ставят, тяжело. А рядом дед какой-то все ошивается плюгавенький, в калошах и фуфайке. То подойдет, то уйдет. Как закончили работу, дед сел в джип неподалеку припаркованный и уехал. Это тот крутой мужик и был. © Татьяна Алиуллова / ADME
- Я — парень-студент ростом 183 см и весом под 100 кг. Недавно мы с друзьями тусовались перед предстоящим выпускным, я сказал им, как сильно буду скучать по ним, и начал плакать. Некоторые из них, похоже, были искренне напуганы тем, что «большой парень» рыдает и обнимает их, как будто у меня срыв. Многие думают, что я большой, злой и агрессивный, но на самом деле я очень мягкий: у меня есть плюшевый мишка, которому столько же лет, сколько и мне самому, и я плачу при просмотре романтических комедий. © Sonata23 / Reddit
Иллюстрация хорошая к истории "большого парня", в самое сердце...
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- Заехали в магазин в деревушке. Товарищ за рулем, новая BMW 5-ка. Он современный 35-летний мужчина. Одет в красный брендовый пуховик, красная вязанная шапочка, свитер какой-то светлый, спортивные брюки, кроссовки. Дело было часов в 8 вечера. Хотели взять воды и что-то пожевать, ехать еще больше часа. Саша подходит к прилавку, я чуть сбоку, просто жду, вышел ноги размять. Саша достает пачку пятитысячных купюр (а мы ездили по делам, там тысяч 300, наверное), одну достает, показывает и спрашивает, есть ли сдача. За прилавком стоит женщина, смотрит на него и выдает: «Я не буду вам менять, вы очень на бездомного похожи». Сказать, что Саша офигел, ничего, не сказать. Ну да, не в дубленке и не в меховой шапке — кто, если не бездомный. Вот такие деревенские критерии богатства. © Siwi fihi / ADME
- Коллега у меня в отделе есть. Женщина 58 лет, работает техничкой. Помню, увидев ее и оценив по внешнему виду, подумал, что живет одна. А тут приходит как-то в отдел и хвастается массивным золотым кольцом. «Муж на 30-летие свадьбы подарил», — говорит. А потом узнаю, что у нее куча внуков и детей, а на Пасху к ней вообще 40 человек приходило. Вот тебе и «неказистый человек». © vomazin / Pikabu
- Забрел как-то к нам в автосалон мужичок лет 60. Одет был бедно, да и пах очень неприятно. Никто из менеджеров не торопился к нему подходить — ну что он купит? Так, пришел поглазеть... Но начальник настоял, и ему показали весь ассортимент. И мужик ушел. А на следующий день к нам заявились двое: он и еще какой-то мужчина средних лет. И он в итоге купил Land Cruiser 200! Просто взял и купил, без кредитов! А мужчина помоложе оказался его водителем. © Подслушано / Ideer
- Я ремонтирую машины. Однажды после особенно тяжелого дня я зашел в местный ресторан, чтобы перекусить. Минут 10-15 мне пришлось стоять у входа, потому что хозяйка и официанты воротили от меня нос. Наконец у меня грубоватым тоном спросили, что я хочу, на что я ответил: «Э-э, я бы хотел поесть». Меня отвели к столику и лишь увидев, как я достаю свой новый модный смартфон и кладу кошелек на стол, со мной начали обращаться, как с клиентом. Неделю я не понимал, что это было, пока до меня не дошло, что, увидев меня идущим с улицы в грязной, потной, старой одежде и обуви, они, вероятно, приняли меня за бездомного. © Barge108 / Reddit
А в ресторан обязательно идти в грязной старой потной одежде? Не просто так люди переодеваются, уходя с грязной работы, а то и душ принимают.
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- Есть у меня постоянный покупатель, парень-неформал лет 20. Покупает в основном по мелочи, на раз перекусить. Я все думала, что он где-то в офисе штаны протирает, речь поставленная, вежливый. А сегодня я ему сделала комплимент, что он стильно выглядит для офисного работника. А он улыбнулся и сказал, что я не угадала, он сварщиком работает на заводе — там, по его словам, платят больше, чем в офисе. Оказалось, он первый в городе неформал-сварщик. © FancyYelka / Pikabu
- Стою в супермаркете на кассе, а за мной пристроился какой-то неопрятный мужлан. И вот пробили мои продукты, лезу в сумку — а кошелька-то нет. Стою вся красная, и тут тот мужик говорит мне: «Я оплачу». И молча картой провел. Оборачиваюсь поблагодарить — и до меня доходит, что это не кто иной, как мой бывший. Говорит: «Юль, ты что меня не узнала?» 3 года были вместе, а потом он меня ради одной крали бросил. Расстались они давно, и уже 2 года, как он один. Провел меня до дома, уговаривал все с чистого листа начать, но я деньги ему из квартиры вынесла, поблагодарила и сказала, что отношений не ищу. © OkoHora / Pikabu
Комментарии
Уведомления
Неформал-сварщик варит МЕТАЛЛ)
...
Но папа-рыбак всё равно круче, он карася живого принёс и в ванну выпустил.
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