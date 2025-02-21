здесь все не понятно и не хорошо сразу: ребёнок за рулём, потом ребёнок оказывается еще и собакой, но в памперсе. Надеюсь, это очередные проделки ИИ.
15 фото, которые сбивают с толку с первого взгляда
Фотоподборки
2 часа назад
Сейчас почти у всех есть телефон с хорошей камерой, которой можно запечатлеть все что угодно. И герои нашей статьи поделились фото, которые у них вызвали вопрос вроде: «А что здесь происходит-то?» Давайте вместе посмотрим и попытаемся понять, в чем тут соль.
Все понятно и хорошо, пока не посмотришь вниз
«У меня сердце чуть не остановилось, думала, что у него отвалилась нога. Оказалось, что он решил отдохнуть от игры с собачьей игрушкой»
«Несколько лет назад я сделал этот снимок из окна самолета в восточной части штата Колумбия. Снежные сугробы и таяние на посевах создавали иллюзию бесконечного кубизма»
Вот это маскировка
Где тут кто?
«Клубничный коктейль идеально сочетается с моей кружкой»
Ну очень длинный автобус
Для тех, кто не сразу нашел: речь о зелено-салатовом автобусе нa заднем плане.
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Что-то тут не так
Снег похож на текстуру из старой видеоигры
Сможете найти тут третье животное?
«Сфотографировала следы на песке на пляже, и кажется, будто они выпуклые»
А для меня они сразу вмятые, и никак не могу увидеть выпуклые. Рассудок не желает обманываться.
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«Нашел эту фотографию двух моих собак, сделанную прошлым летом. Я прямо не знаю, как назвать этого фантастического зверя»
Обе собаки одинакового размера
Это что, кошка с пушистой головой и лысым телом?
«Такой салат принесли жене в ресторане. Да, она успела его попробовать, прежде чем поняла, в чем подвох»
А вот подборка от людей, которые хотели сделать классную фотографию, и теперь не могут перестать смеяться.
Фото на превью dmendro / Reddit
Комментарии
Уведомления
Салат с последнего фото надо было повару отдать, вместе с чеком 👌👀🙄
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