15 фото, которые сбивают с толку с первого взгляда

Сейчас почти у всех есть телефон с хорошей камерой, которой можно запечатлеть все что угодно. И герои нашей статьи поделились фото, которые у них вызвали вопрос вроде: «А что здесь происходит-то?» Давайте вместе посмотрим и попытаемся понять, в чем тут соль.

Все понятно и хорошо, пока не посмотришь вниз

© bad*****eloise / Reddit Плодожорка 1 час назад здесь все не понятно и не хорошо сразу: ребёнок за рулём, потом ребёнок оказывается еще и собакой, но в памперсе. Надеюсь, это очередные проделки ИИ. - - Ответить

«У меня сердце чуть не остановилось, думала, что у него отвалилась нога. Оказалось, что он решил отдохнуть от игры с собачьей игрушкой»



«Несколько лет назад я сделал этот снимок из окна самолета в восточной части штата Колумбия. Снежные сугробы и таяние на посевах создавали иллюзию бесконечного кубизма»

Вот это маскировка

Где тут кто?

«Клубничный коктейль идеально сочетается с моей кружкой»

Ну очень длинный автобус

Что-то тут не так

Снег похож на текстуру из старой видеоигры

Сможете найти тут третье животное?

«Сфотографировала следы на песке на пляже, и кажется, будто они выпуклые»

«Нашел эту фотографию двух моих собак, сделанную прошлым летом. Я прямо не знаю, как назвать этого фантастического зверя»

Обе собаки одинакового размера

Это что, кошка с пушистой головой и лысым телом?

«Такой салат принесли жене в ресторане. Да, она успела его попробовать, прежде чем поняла, в чем подвох»