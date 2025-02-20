10 простых лайфхаков для тех, кто хочет проводить меньше времени на кухне

Подсмотрела в сети идею заморозить на ночь куриное яйцо и сделать из него мини-яишенку.

– Хочу! – воскликнула я.

– Бежим замораживать яйца! – поддержала логика.



Сказано – сделано. На ночь закинула в морозилку 2 куриных яйца, утром достала, почистила, нарезала и кинула на сковородку. Чтобы лучше чистились, секунд на 10 сунула их под горячую воду. Получились забавные замороженные кругляшки. Дальше готовила как обычную глазунью: посолила, поперчила и минут 8 держала под крышкой.

Получился живописный и вкусный завтрак. Спасибо, друзья, за совершенно бесполезный, но очень забавный способ готовить привычное блюдо. © pekka.smith / Pikabu