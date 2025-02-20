Тоже так кипячу воду в электрическом чайнике, когда надо сварить картофель, пельмени, сосиски, макароны - получается намного быстрее, чем na газовой плите.
10 простых лайфхаков для тех, кто хочет проводить меньше времени на кухне
В детстве мы с нетерпением ждали, что же вкусного приготовят нам сегодня. Но вот мы повзрослели и многих нас стал занимать другой вопрос: как бы потратить на ежедневную готовку поменьше времени. Из этой статьи вполне можно утащить несколько лайфхаков, которые помогут вам в этом.
Когда надо быстро вскипятить воду
- Для готовки у меня есть газовая плита с большой горелкой, которая выдает кучу тепла. Недавно решила провести эксперимент. Налила в чайник и кастрюлю с крышкой по 2 литра воды, включила их одновременно и была удивлена, увидев, что чайник закипел быстрее. Теперь наливаю в чайник максимальное количество воды и, как только она закипит, выливаю ее в кастрюлю. И не надо ждать лишние минуты, пока кастрюля разогреется на плите. А еще на чайниках есть отметки объема, поэтому вы можете использовать их как мерный стакан для воды. © apathy-sofa / Reddit
Можно освоить "ленивые" блюда
О, я тоже любитель наморозить фрикаделек для супа 😊. А когда были у свекрови в гостях, и ей наморозила. Идея понравилась, теперь свекровь сама так делает.
- Хочу поделиться секретом быстрого приготовления фрикаделек. Этот способ я использовала сначала, чтоб порционно замораживать фарш при вводе прикорма у младшего сына. Потом лайфхак прижился и полюбился в нашей семье, где всем лень готовить.
Самое долгое и муторное для меня в фрикадельках - это, собственно, процесс катания. Поэтому именно его я для себя и упростила до невозможности. Стала брать силиконовые формы для льда с круглыми выемками и закладывать в них фарш. То, что получилось, помещала в полиэтиленовый пакетик и убирала в морозилку. Через несколько часов доставала и выдавливала.
Получаются эдакие фрикадельки-полусферы. А мы не эстеты, нам важнее вкус и свободное время. Готовые полуфабрикаты убираю обратно в морозилку и храню до нужного момента. Если делаю суп в мультиварке - кидаю прямо в холодную воду, они не разваливаются и не развариваются. © BludCat / Pikabu
Достаем забытую чугунную сковородку
в чугунной сковородке самое тяжелое это после покупки подготовить её к готовке...
- Я использую чугунную сковороду буквально для всего. Меньше чем за 2 часа я могу приготовить хрустящую курицу, перевернув ее всего один раз. За 16 минут я могу поджарить стейк, не выходя на улицу. Овощи и яйца приобретают на ней особый вкус. © Haughty_n_Disdainful / Reddit
- Купите чугунную сковороду. Она сохраняет тепло и долго не остывает, когда отключается конфорка. © cyril0 / Reddit
Каждому предмету - свое место
- Попробуйте разместить кухонную утварь и ингредиенты для приготовления еды в пределах вашей досягаемости, чтобы минимизировать время приготовления. Посмотрите на процессы, которые вы выполняете во время готовки, и найдите способы оптимизировать их. Поставьте любимые кастрюли на передний план. Выделите ящик с предметами, которые вы используете чаще всего. Сделайте то же самое с ингредиентами. Вы будете приправлять почти каждое блюдо солью или перцем, поэтому они всегда должны быть на столе. Держите ваши ножи острыми. Выбросьте все, что пришло в негодность, хотя бы мерный стакан со стертыми отметками. © IntentionalTexan / Reddit
И еще один секрет быстрого закипания воды
- Когда мне нужно быстро вскипятить воду, я наливаю в большую кастрюлю совсем немного воды. Потом ставлю ее на самую большую конфорку на самый сильный огонь и сразу же кладу туда макароны. Вода закипит очень быстро, а макароны начнут вариться уже по мере нагревания. Выйдет намного быстрее, чем если бы использовали маленькую кастрюлю с тем же объемом воды. Получается, чем больше площадь поверхности и чем меньше количество воды, тем быстрее она нагревается. © cyril0 / Reddit
Планирование и рациональное использование - наше все
- Я составляю меню на неделю, иду в магазин и покупаю именно то, что мне нужно для приготовления этих блюд. Остатки еды стараюсь использовать на следующий день или заморозить. Замороженные перцы, нарезанный лук и травы можно добавлять во время готовки, чтобы побыстрее сделать блюдо. А еще у меня всегда есть запас консервированных помидоров, чечевицы и риса. Мой шкафчик с травами и специями тоже всегда заполнен. © Kashara1989 / Reddit
Иногда выручают нестандартные решения
- Когда нужно измельчить много вареных яиц для начинки или салатов, мне помогает толкушка для пюре. Секунда - и готово, вы уже не теряете время! А одна дама удивилась, когда увидела, как я тру на терке отварную печень, чтобы сделать начинку для пирожков. В блендере печень прокрутить очень сложно, я пробовала, а мясорубку из-за нескольких кусочков доставать неохота. Вот так, век живи и век учись. © yxtukyxnya / Pikabu
Бабушкина пюрешка может получиться и с современными технологиями
Кто-то вспотел, пока готовил пюре? Мамма миа.. Ну, вспотеет, пока будет миксер разбирать и мыть.
- Я варю картошку в скороварке на пару, а потом в планетарном миксере взбиваю с маслом и горячим молоком. Получается воздушная пюрешка вообще без усилий с моей стороны. Ничего разминать и толочь не надо и никакие части тела не потеют при этом. Будут комочки или нет - зависит от сорта картошки. Бабушкины секреты, конечно, дело хорошее, но технологии помогают сохранить кучу времени для всяких других интересных занятий. Для вкуса и аромата всегда добавляю щепотку мускатного ореха. Вот прямо совсем чуть-чуть. © FyahFyah / Pikabu
Когда нужно быстро накормить гостей
Сейчас это модно называется битые огурцы. мы их всегда готовили не в банке, а в пакете.
- Этот рецепт всегда выручает меня, когда гости на пороге или просто хочется сделать все по-быстренькому. Я научилась делать обалденные огурцы в банке, еще называю их "мегабыстрые малосольные огурчики".
Огурцы нарезаю на брусочки или кружочки, солю и отправляю в банку, по объему они должны занимать чуть меньше половины емкости. К мелко нарезанному укропу и чесноку добавляю щепотку сахара, измельчаю ножом до образования кашицы, чтобы зелень отдала свои соки. Кашицу добавляю к огурцам, накрываю крышкой и хорошо встряхиваю, пока огурцы не пустят сок и все вкусы перемешаются. Можно подавать! © yxtukyxnya / Pikabu
Бонус: "Нет времени объяснять, замораживайте яйца!"
Что может быть легче и проще обычной яишенки? Зачем вот так изощряться?
Подсмотрела в сети идею заморозить на ночь куриное яйцо и сделать из него мини-яишенку.
– Хочу! – воскликнула я.
– Бежим замораживать яйца! – поддержала логика.
Сказано – сделано. На ночь закинула в морозилку 2 куриных яйца, утром достала, почистила, нарезала и кинула на сковородку. Чтобы лучше чистились, секунд на 10 сунула их под горячую воду. Получились забавные замороженные кругляшки. Дальше готовила как обычную глазунью: посолила, поперчила и минут 8 держала под крышкой.
Получился живописный и вкусный завтрак. Спасибо, друзья, за совершенно бесполезный, но очень забавный способ готовить привычное блюдо. © pekka.smith / Pikabu
А вот еще целая подборка с народными лайфхаками на все случаи жизни, которые хоть в блокнот записывай, чтобы не потерять.