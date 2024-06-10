20+ вопиющих случаев, которые заставили людей вмиг разорвать долгую дружбу

Дружеские отношения, как и любовные, тоже могут заканчиваться по-разному. Кто-то просто взрослеет и расходится с друзьями детства и юности, а кто-то вдруг понимает, что их друзья — уже не те люди, которых они так любили. И иногда это понимание приходит внезапно — после какого-то поступка друга, который оказывается и не другом вовсе. Почитайте подобные истории, которые произошли с пользователями сети. А проиллюстрировали мы статью с помощью ИИ.