20+ вопиющих случаев, которые заставили людей вмиг разорвать долгую дружбу
Истории
2 часа назад
Дружеские отношения, как и любовные, тоже могут заканчиваться по-разному. Кто-то просто взрослеет и расходится с друзьями детства и юности, а кто-то вдруг понимает, что их друзья — уже не те люди, которых они так любили. И иногда это понимание приходит внезапно — после какого-то поступка друга, который оказывается и не другом вовсе. Почитайте подобные истории, которые произошли с пользователями сети. А проиллюстрировали мы статью с помощью ИИ.
- Лучшая подруга уехала в другой город. Несколько лет прошло. Однажды по телефону она случайно пробалтывается, что выходит замуж. Я обиделась: а как же я, ведь клялись, что будем друг у друга подружками невесты. Она: «Ладно, приезжай». Поехала. Вечер перед свадьбой. Подкатывает ко мне жених, говорит, что я ему очень понравилась, а невеста его бесит. Я тут же рассказала все ей. А она выдает, мол, что это я просто ей завидую, что у нее свадьба, а у меня никого нет. А утром ее отец выгнал меня с криками, что я подруге свадьбу испортила. Вот такая дружба длиной в 12 лет получилась. © Unknown author / Pikabu
- Я счастливо замужем. Подруга, которая недавно ушла от мужа ради другого мужчины, пригласила меня к себе на ужин. Я обрадовалась, тем более что она сказала, что меня будет ждать сюрприз. Я спросила, что за сюрприз, а она ответила, что к нам присоединится ее друг-мужчина, ведь, по ее мнению, мне нужно немного расслабиться и завести роман. С тех пор мы с ней не разговаривали. © prunepicker / Reddit
- У меня была подруга, вместе с самого детства. Я познакомилась с парнем, стала с ним жить. Пригласила подругу в гости с ночевкой. Болтаем, и тут она мне говорит: «Я бы с твоим замутила». А он мне потом сказал, что она к нему пыталась клеиться. И все, не стало дружбы. Мы не поругались, я просто свела общение на нет. © Kokosha2 / Pikabu
- Моя бывшая лучшая подруга приехала ко мне в гости (мы жили в разных странах) и использовала этот визит как прикрытие, чтобы изменить своему мужу с мужчиной, с которым познакомилась в интернете. А мне в это время звонил ее муж, чтобы узнать, почему его жена не отвечает на телефонные звонки. © Unknown author / Reddit
- Были подругами с детского садика, жили рядом, наши родители дружили семьями. Подруга родила ребенка, я крестная. Через несколько лет она сообщила, что выходит замуж. Назначена дата, мы с ней рисовали плакаты для подъезда, украшали квартиру, в день свадьбы я приехала к ней к 6 утра и помогала собраться. Всю свадьбу ее ребенок был на мне, всем остальным было не до него. В какой-то момент подваливает ко мне родня подруги и заявляет: «Бабушка видела, как ты взяла конверт с деньгами». Я в шоке говорю, что они могут осмотреть мою сумку, но они требовали, чтобы я отдала конверт, который куда-то спрятала. Невеста сидела и не вмешивалась. Я отдала им свои наличные из кошелька и уехала. Так и кончилась 20-летняя дружба. © Kkekss / Pikabu
- Моя подруга замужем, а я без пары. Она постоянно говорила мне, что люди, должно быть, меня жалеют, потому что я одна, что мне, наверное, очень одиноко и т.д. Мне нравится моя жизнь, и эти разговоры были мне неприятны. Но вычеркнула я ее из своей жизни после того, как на Рождество она подарила мне книгу рецептов для одного человека и сказала: «Это чтобы ты не чувствовал себя одинокой, когда готовишь». Я не жалею, что мы больше не друзья. © Wide_Ocelot / Reddit
- Подруга поехала в гости, и там случилась любовь и быстрая свадьба. Я — подружка невесты. Свидетеля жениха увидела только на свадьбе. Ни разговорчивостью, ни умом он меня не потряс. Свадьба идет своим ходом, и то жених все время намекает, что я мало внимания дружку уделяю, то невеста просит побыть в его компании, то сам дружок отзывает поговорить куда-то с в сторону, а когда отказываюсь, обижается. После свадьбы подруга перестала с мной общаться. Я пытаюсь выяснить, что случилось. Оказывается, что жених и невеста решили, что следующая свадьба должна быть у меня с этим другом. И когда я не проявила к нему никакого интереса, стала врагом семьи, мол, я ему всю жизнь загубила, как я могла, они на меня рассчитывали, а я его бросила! До сих пор не понимаю, что это было... © user8502674 / Pikabu
- У меня было три подруги, еще со школы. Одна из них потом вышла замуж за обеспеченного мужчину, родила троих детей. После этого она начала смотреть на нас всех свысока, оскорбляла нас и постоянно говорила о том, сколько у нее денег. Она сказала мне, что я так одеваюсь, что никогда не выйду замуж, что я незрелая, так как у меня нет детей и мужа. Когда я начала встречаться с мужчиной, он злился на меня за то, что я продолжала с ней общаться, потому что после этого я плакала. Я пыталась объяснить ей, что мне неприятно, но она не реагировала. Остальные подруги встали на ее сторону, так что пришлось заблокировать всех троих. © LandoCatrissian_/ Reddit
- Она перестала со мной общаться после того, как ее бойфренд запретил ей это делать. Тот самый бойфренд, с которым она расставалась несколько раз за 6 месяцев, тот самый бойфренд, который прямо сказал ей, что не любит ее. И кстати, это была дружба продолжительностью более 20 лет. © Ajudge007 / Reddit
- Со своей бывшей лучшей подругой дружили с 10 класса. Всю душу ей отдала, на первой свадьбе бесплатной тамадой была, после разводе утешала, крышу над головой давала, когда денег не было у нее, подруга ведь. Но о ее втором браке я узнала из соцсетей ее подруг, которые веселились на свадьбе. Плакала от бессилия и разочарования. © Syusyav / Pikabu
- Мы должны были встретиться с друзьями в кафе, я приехала на мотоцикле. Подхожу, здороваюсь, а одна из подруг ошарашенно спрашивает: «Ты ездишь на мотоцикле?» Но дело в том, что я постоянно об этом болтаю, потому что обожаю мотоциклы. Мы дружим 3 года, но она так мало обращала внимания на то, что я говорю, что так и не запомнила этого факта. И я поняла, что с меня хватит. © littleredhoodlum / Reddit
- Одолжил другу небольшую сумму. Но он оказался человеком, которому легче друга потерять, а не деньги. Спустя несколько лет встречаемся случайно, и он предлагает мне возобновить общение, обменяться номерами. Я спрашиваю про долг, а он выдает: «Ты же знаешь, кто старое помянет...» Я офигел. Попрощался с этим персонажем. © Andreika103 / Pikabu
- У подруги в прошлом году родился ребенок. Как-то мы выбрались в кафе вместе с малышом. Она хотела оплатить еду наличными, но в ресторане принимали только карты. Пока мы ели, ребенок разбрасывал еду: на пол летели кукуруза, пицца, помидоры, макароны и т. д.). Я сказала, что он устроил настоящий беспорядок, а она сказала, что это месть за то, что тут не принимают наличные. Мне понравилось это заведение, и было стыдно за подругу. Перестала с ней общаться. © Empty_Barnacle300 / Reddit
- Приятель слезно попросил помочь ему. Я впрягся, напряг людей, помогли с его безвыходной ситуацией. Выставляю ему счет (по себестоимости) и отправляю. «Получил?» «Получил». Жду неделю, две, три. Я людям самзаплатил. Жду денег от него. После ряда напоминаний он заявляет: «Это ты там кому-то должен. Не надо вешать на меня свои проблемы». Вот так просто. Я ему помог, потерял кучу нервов, время, деньги, но это мои проблемы. © Alex2902 / Pikabu
- Конец нашей 4-летней дружбе положил шпинат. Я спросила, не застряло ли у меня что-нибудь в зубах, и подруга ответила «нет». Но потом в зеркале я увидела, что у меня в зубах был шпинат. Это стало последней каплей. Я наконец поняла, что она никогда по-настоящему не радовалась за меня, не поддерживала, отпускала ехидные комментарии и всегда пыталась меня превзойти (хотя, на мой взгляд, мы даже не соперничали, мы были друзьями, ее победа — это моя победа). Но чтобы увидеть это, мне понадобился шпинат в зубах. © Unknown author / Reddit
- Когда я учился в школе, родители подружились с семьей моего одноклассника. Своей машины у них не было, поэтому родители часто подвозили их, иногда те просили помочь что-то перевезти. Со временем они начали говорить что-то вроде: «Мы к вам в гости собрались, приедьте за нами». На отказы обижались, но потом великодушно «прощали». Как-то родители купили домик в деревне, позвали друзей на новоселье, в том числе и эту семью. Жена с порога стала по-хозяйски расхаживать по участку: «Так, тут мы сделаем зону барбекю, тут малину посадим, а сарай снесем, он вид портит». Перешла в дом: «Обои поменять надо, линолеум... О, а здесь моя спальня будет!» Родители после этого отправили «друзей» домой и после этого стали «хамами», а дружба загнулась. © AnikiKiki / Pikabu
- Моя лучшая подруга, с которой мы дружили 9 лет, призналась моему парню, что любит его. А мне заявила, что на самом деле не испытывает к нему чувств, но расстается со своим парнем и хочет, чтобы я тоже рассталась со своим, и мы могли быть одинокими вместе. © db92892 / Reddit
- Бабушка рассказывала случай: шли они с подругой по улице, встретили давнюю приятельницу подруги. Подруга спрашивает у приятельницы: «Когда долг отдашь, столько лет прошло?!» Ответ был легендарным: «Надо же, нахалка какая, столько лет а она все помнит!!!» Развернулась и ушла. © Ridicr00777 / Pikabu
- В нашей компании друзей был парень, который постоянно срывал все планы, если мы куда-то ехали, жаловался, ныл и заставлял всех ждать. Однажды мы отправились все вместе в путешествие, нагулялись, были голодны, но он не соглашался ни на один из ресторанов, где мы предлагали ему поужинать. В результате мы заказали доставку еды в отель. Он откусывает один кусочек, выплевывает его, как ребенок и говорит, что ему не нравится. Мы все так разозлились на него за это, что с тех пор больше никуда не приглашали. © theDeuce / Reddit
- Мы были лучшими друзьями 10 лет, общались каждый день. Но в последние несколько лет он превратился в человека, который постоянно жаловался. Все было ужасно, его жизнь была ужасна, он всегда был так одинок, никто его не любил и т.д. Я был рядом, поддерживал, но он просто хотел быть несчастным. Он все время говорил о себе, а если я рассказывал что-нибудь: как прошел мой день, какие у меня планы, он заявлял, что я «хвастаюсь перед ним тем, как мне повезло». © codered434 / Reddit
- Мы с подругой были на конференции, и она начала рассказывать всем моим друзьям и коллегам всякие нелепые истории обо мне, которые подрывали мою репутацию. Когда я возмутилась, она в ответ заявила, что это только потому, что она хотела проводить время со мной, а не с остальными, и делала так, чтобы они оставили нас в покое. Меня напугал такой уровень ревности и собственничества. © Gajgaj_A / Reddit
- Последней каплей в нашей дружбе стало поведение лучшей подруги на моей свадьбе. Другая моя подруга прилетела за 1000 км, и во время ее трогательной речи «лучшая» присела рядом со мной и начала подшучивать над той, что говорила. Я попросила подругу замолчать и слушать речь, но она этого не сделала. И тут я внезапно поняла, что все 22 года, что я ее знала, она ни разу не проявила ко мне настоящего уважения или заботы, в то время как я старалась делать все ради нее. Если она могла быть такой грубой в важный для меня день, то и в любой другой день она будет поступать так же. © Jess179 / Reddit
- Мы были бедными студентами, но у одной нашей подруги вообще никогда не было денег, поэтому мы часто платили за нее: покупали еду, билеты, подарки и т. д. в течение пары лет. А потом выяснилось, что она из богатой семьи, и притворяться бедной было для нее чем-то вроде игры. Мы перестали с ней дружить. © FourCatsAndCounting / Reddit
- Я считала ее не просто подругой, а почти сестрой, в течение нескольких лет. Но я всегда писала первой, приглашала ее куда-то и т.д. Однажды я устала от этого и решила подождать, пока она напишет мне сама. С тех пор мы не общались. Это было больно. Я не знаю, что я сделала не так, но в социальных сетях ее жизнь кажется вполне нормальной, и она, похоже, общается с другими людьми. Никогда этого не пойму. © Unknown author / Reddit
- Моя лучшая подруга уехала в 4-дневную поездку, поэтому я присматривала за ее детьми. Я готовила, прибиралась, возила детей по делам, купала и выгуливала двух ее собак. Мне пришлось уехать до того, как она вернулась домой. После этого разозленная подруга позвонила мне и вместо «спасибо» обвинила меня в том, что я без разрешения пользовалась бытовой техникой на кухне, стиральной машиной и сушилкой. Я сказала: «Ну хватит!» и повесила трубку. Это был последний раз, когда мы с ней разговаривали. © Maddogthecna / Reddit
А вот и еще несколько историй про дружбу, которая изжила себя:
Комментарии
Уведомления
Начал - начала! Вы уж определитесь, какого пола у вас персонаж! И чем отличается, интересно, друг-мужчина от бой-френда? )))
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Мне непонятно, как люди по многу лет терпят потребительское отношение и не замечают его
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