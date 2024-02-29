15+ фото, глядя на которые перфекционист внутри вас будет пищать от восторга

Ученые уже давно нашли ответ на вопрос, почему симметрия приводит наш мозг в неописуемый восторг. Причина довольно простая, можно даже сказать, примитивная: нашему мозгу нравится порядок. Это вызывает доверие и чувство безопасности. И благодаря тысячам фотографий в сети мы можем вдоволь наслаждаться этим чувством.

«Блендер идеально смешал смузи»

«На каждой ступеньке по одному спящему коту»

«Накануне открытия кафе-мороженого»

«Клиент заказал креветки и вернул тарелку в таком виде»

«Мой друг готовил себе сэндвичи. Выглядит идеально»

«На моей полке поместилась целая коллекция книг Терри Пратчетта»

«Кофемашина на работе может сделать на пене любой рисунок. Я выбрал такой»

Идеальное совпадение!

«Средство для мытья посуды за ночь высохло вот таким узором»

«Ванильно-шоколадное мороженое из местного магазина»

«Попросила маникюр как слева. И получила вот это»

Я готовилась к худшему, но увидела лучшее! © crow-mom / Reddit

«Моя обувь идеально сочетается с цветом ковра»

«Идеальный ящик для коллекции чая»

«После поездки по пляжу шина выглядит вот так»

«Цвет яиц идеально совпал с цветом тарелки»

«Моя морская свинка идеально помещается в тапок»

«Мой палец один в один как эта морковь»