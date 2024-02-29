15+ фото, глядя на которые перфекционист внутри вас будет пищать от восторга

Народное творчество
5 часов назад

Ученые уже давно нашли ответ на вопрос, почему симметрия приводит наш мозг в неописуемый восторг. Причина довольно простая, можно даже сказать, примитивная: нашему мозгу нравится порядок. Это вызывает доверие и чувство безопасности. И благодаря тысячам фотографий в сети мы можем вдоволь наслаждаться этим чувством.

«Блендер идеально смешал смузи»

«На каждой ступеньке по одному спящему коту»

«Накануне открытия кафе-мороженого»

«Клиент заказал креветки и вернул тарелку в таком виде»

«Мой друг готовил себе сэндвичи. Выглядит идеально»

«На моей полке поместилась целая коллекция книг Терри Пратчетта»

«Кофемашина на работе может сделать на пене любой рисунок. Я выбрал такой»

Идеальное совпадение!

«Средство для мытья посуды за ночь высохло вот таким узором»

«Ванильно-шоколадное мороженое из местного магазина»

«Попросила маникюр как слева. И получила вот это»

«Моя обувь идеально сочетается с цветом ковра»

«Идеальный ящик для коллекции чая»

O_о
4 часа назад

Тоже хранила чаи-кофеи в ящике. А потом купила настольный комодик - и одной рукой можно пользоваться, и теперь столешница - официально кофе-зона.

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«После поездки по пляжу шина выглядит вот так»

«Цвет яиц идеально совпал с цветом тарелки»

«Моя морская свинка идеально помещается в тапок»

«Мой палец один в один как эта морковь»

Порадуйте внутреннего перфекциониста еще одной нашей статьей, в которой идеально все.

Фото на превью Antydrogas / Twitter

Комментарии

Уведомления
Криптокартограф даркнета
23 часа назад

Коты идеально разложены по ступенькам). Видимо, хорошо от солнца нагреваются, котейкам приятно спать.
А посылка наоборот плохо расположена. По оборванному кр видно, что ее сложно достать из-за тесного прилегания в ящике

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Дождь Из Мужиков
4 часа назад

Мороженое порадовало моего внутреннего дизайнера, потому что емкости с мороженым похожи на планеты и это очень красиво.
Мой внутренний перфекционист не очень этим доволен, потому-что кому-то достанется более коричневый шарик, а кому-то более зелёный. Если эта разница скажется на вкусе, то совсем беда, потому что постоянство-это признак мастерства. Я не хочу сегодня есть более клубничное мороженое, а завтра более сливочное, чем клубничное🤣
Даёшь постоянство вкуса!

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