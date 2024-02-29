15+ фото, глядя на которые перфекционист внутри вас будет пищать от восторга
Ученые уже давно нашли ответ на вопрос, почему симметрия приводит наш мозг в неописуемый восторг. Причина довольно простая, можно даже сказать, примитивная: нашему мозгу нравится порядок. Это вызывает доверие и чувство безопасности. И благодаря тысячам фотографий в сети мы можем вдоволь наслаждаться этим чувством.
«Блендер идеально смешал смузи»
«На каждой ступеньке по одному спящему коту»
«Накануне открытия кафе-мороженого»
«Клиент заказал креветки и вернул тарелку в таком виде»
«Мой друг готовил себе сэндвичи. Выглядит идеально»
«На моей полке поместилась целая коллекция книг Терри Пратчетта»
Ох ты ж божечки-кошечки! За такую коллекцию можно душу продать
«Кофемашина на работе может сделать на пене любой рисунок. Я выбрал такой»
Идеальное совпадение!
«Средство для мытья посуды за ночь высохло вот таким узором»
«Ванильно-шоколадное мороженое из местного магазина»
«Попросила маникюр как слева. И получила вот это»
- Я готовилась к худшему, но увидела лучшее! © crow-mom / Reddit
«Моя обувь идеально сочетается с цветом ковра»
«Идеальный ящик для коллекции чая»
Тоже хранила чаи-кофеи в ящике. А потом купила настольный комодик - и одной рукой можно пользоваться, и теперь столешница - официально кофе-зона.
«После поездки по пляжу шина выглядит вот так»
«Цвет яиц идеально совпал с цветом тарелки»
«Моя морская свинка идеально помещается в тапок»
«Мой палец один в один как эта морковь»
Порадуйте внутреннего перфекциониста еще одной нашей статьей, в которой идеально все.
Комментарии
Коты идеально разложены по ступенькам). Видимо, хорошо от солнца нагреваются, котейкам приятно спать.
А посылка наоборот плохо расположена. По оборванному кр видно, что ее сложно достать из-за тесного прилегания в ящике
Мороженое порадовало моего внутреннего дизайнера, потому что емкости с мороженым похожи на планеты и это очень красиво.
Мой внутренний перфекционист не очень этим доволен, потому-что кому-то достанется более коричневый шарик, а кому-то более зелёный. Если эта разница скажется на вкусе, то совсем беда, потому что постоянство-это признак мастерства. Я не хочу сегодня есть более клубничное мороженое, а завтра более сливочное, чем клубничное🤣
Даёшь постоянство вкуса!
Не перфектно. Коты не отсортированы по цвету и рисунку.