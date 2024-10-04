Я сижу, размышляю, что это за химические реакции там происходят... А судя по комментариям, это просто механическое воздействие 🤔
18 фото от тех, кто еще не устал задавать вопрос: «А что, если?»
На диковинные явления и вещи мы можем наткнуться и в обыденной жизни, главное — не забывать обращать на них внимание. А то можно так и не заметить как обычные детские мелки действуют на стекло. Или же снова придется вспоминать школьные уроки химии, чтобы понять почему это сахар в сиропе кристаллизуется.
«Две кофейные кружки, которые я использую каждый день. Вот только из нижней я пью кофе с сахаром, а из верхней — без»
«Я оставил пластиковый стаканчик в машине на пару дней. А с ним вот что произошло. Крышка стала полностью плоской»
За счет зеркала можно увидеть оба варианта голографической картины
«Оставил деревянную ложку в горячем супе, и она стала плоской»
Бред. Мои деревянные ложки чего только не перенесли: горячее, ледяное, кислое, острое... И остались ложками, а не палками-мешалками.
«Решил отбелить мою шляпу, а отбеливатель окрасил ее в красный цвет»
- Скорее всего перед стиркой на ней был солнцезащитный крем, не так ли? Когда вы надевали ее, она касалась кожи, на которую был нанесен солнцезащитный крем. © petronia1 / Reddit
«Я уронил бумагу для переноса татуировки, и мой кот сделал свои дела на нее. Теперь на моем полу есть рисунок, который не смывается»
Не надо смывать! Пусть будет прикол нa память: кот сделал нa пол переводку с котом! 😹
Вот такой отпечаток оставил на стекле рисунок мелками после 20 лет пребывания в раме
Ненастоящие зубы не светятся под ультрафиолетом, а настоящие — светятся
«Я приготовил простой сироп, и на дне образовались огромные кристаллы сахара»
«Детальный отпечаток на моей ноге, оставленный моей же рукой во время сна»
Раньше рядом с этим пляжем находился кирпичный завод, и теперь он покрыт вот такими кирпичами
На этом стуле только на черных полосах осталась вода после дождя
«Мой клиент не менял фильтр для воды с 2017 года»
«Оставил волейбольный мяч в машине в жаркий день, и он лопнул»
«Моя правая тапочка изношена гораздо сильнее, чем левая»
Сочувствую, чувак. У меня та же фигня после неудачно сросшегося перелома 13-летней давности. До сих пор иногда прихрамываю, и правая обувь изнашивается быстрее левой.
«Внутри моего банана есть деревянные наросты»
Я покушать села, а вы "такое", показываете? Как развидеть теперь? 🥺
- Скорее всего это грибок. © jmason49 / Reddit
«Моя мама готовит соус в ступке, сделанной из вулканического камня, и пламя на плите стало зеленым»
«Год назад взяли котика, а он вон как потемнел»
- У таких кошек цвет шерсти зависит от температуры тела: более холодные участки становятся темнее, а более теплые — светлее. Это называется акромеланизмом. © magicarnival / Reddit
А для любознательных — вот еще подборочка фото занятных вещей и явлений.