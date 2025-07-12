Ладно, народ, держитесь крепче. То, что я сейчас вижу, не влезает ни в какие рамки разумного.

Я на Меркурии, стою на краю кратера Кольридж, и мой скафандр отчаянно пищит из-за перегрева. Солнце здесь... Как бы это описать? Представьте наше привычное солнышко на стероидах. Оно в ТРИ РАЗА больше! Диск такой огромный, что занимает полтора градуса неба. И светит так, что даже через затемненный щиток скафандра на него больно смотреть.

Но самое безумное здесь — это небо. Оно чёрное. Нет, не так. Оно ЧЁРНОЕ. Абсолютно, космически чёрное. Даже когда это чудовищно раздутое Солнце палит вовсю! Звёзды так и мерцают прямо рядом с солнечным диском, будто кто-то забыл выключить новогоднюю гирлянду. На Земле такого никогда не увидишь.

А еще тут полная неразбериха с рассветами. Солнце может взойти, постоять немного, передумать и зайти обратно, а потом снова взойти! Это происходит из-за эллиптической орбиты Меркурия и «резонанса». Представляете? Солнце как неопределившийся турист: «А не зайти ли мне? Да нет, все-таки взойду...»

Тени здесь четкие, как по линейке — никакого размытия. Ступаешь из света в тень, и температура мгновенно падает на 600 градусов. Мой скафандр работает как бешеный, пытаясь компенсировать эти перепады.

Вердикт: Если хотите почувствовать себя как на сковородке под гигантским прожектором в открытом космосе — добро пожаловать на Меркурий!