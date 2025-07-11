15 девушек, которые красятся так, будто родились с кисточкой в руках

Мы считаем, девушки из статьи сумели доказать, что макияж своими руками может быть не хуже, чем работа профессионала. А чтобы макияж всегда получался отличным, важно не забывать о состоянии кожи. В новой статье рассказываем про ошибки в летнем уходе, которые незаметно вредят коже.