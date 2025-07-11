Выглядит красиво и оригинально,но подобное перебарщивание румянами создаёт эффект "подбуханности" и тут это наглядно видно😷
15 девушек, которые красятся так, будто родились с кисточкой в руках
В наши дни макияж — это целое искусство, которое подвластно уже не только профессиональным визажистам, но и каждой девушке в любой точке мира. Работы героинь из нашей сегодняшней подборки — настоящее тому доказательство.
«Накрасила ногти — пришлось подбирать к ним макияж!»
- Это выглядит так красиво. Ты невероятно талантлива. Я бы не переставала смотреть в зеркало, если бы сделала себе такой макияж. Надо будет как-нибудь попробовать. © Majestic_Cut_3814 / Reddit
«В сети мне подсказали, как улучшить макияж»
- Разница — как день и ночь! Круто! © always_unplugged / Reddit
«Сделала макияж после душа. Мне 60»
Не знаю генетика или операции,но выглядит очень здорово👍Всем бы так в таком возрасте)
«Новый макияж. Расскажите, как вам?»
- Это потрясающе! У вас, должно быть, твердая рука и развитая креативность! © Elvira1979 / Reddit
«Редко общаюсь с родственниками, и вот общее мероприятие. Этот макияж придает мне уверенности»
«Подходит ли мне этот макияж? Как я могу его улучшить?»
- Милая, такое лицо можно чем угодно намазать, и ты все равно будешь хорошо выглядеть. Ты выглядишь как актриса, абсолютно все идет. © vo***_tsunami / Reddit
«Из моих последних работ»
Может ракурс такой,но мне кажется форма теней на правом глазу другая. Я бы ещё добавила немного шиммера на скулы и нос,но в целом образ интересный,такая готическая русалочка)
«Подбираю себе свадебный макияж»
«Мой выпускной макияж»
Помада вот-вот капнет. И подводка кривая. Или это так ресницы приклеены? Я про чёрные точки-комочки между ресницами.
рови, румяна, тон и тени прекрасны.
- Ты выглядишь прекрасно! Надеюсь, тебе понравился выпускной! © Individual_Reality** / Reddit
«Эти насыщенно-ягодные тени»
«Тренируюсь делать мейк на свадьбу»
- Подожди, это реально настоящие ресницы, а не накладные!? © Unknown author / Reddit
«Сделала макияж к свадебному образу в стиле 60-х»
Вот я в естественном виде, а вот — с макияжем «без макияжа».
- Классно выглядишь! На макияж «без макияжа» у меня всегда уходит в два раза больше времени, чем на что-то смелое. © PhyrraNyx / Reddit
- «Просто нет слов...» — дружно ахнули мы в редакции, увидев мастерство этой девушки.
«До и после — минимум макияжа»
- Это яркий пример того, как подчеркнуть свои черты лица, не переусердствуя и не выглядя как совершенно другой человек! Этот цвет помады так идет тебе. © ineedSaratonin / Reddit
«Обожаю этот образ»
Прикольный) В целом образ интересный,напоминает куклы "Монстр хай"🤔
- Ух ты! Я думала, меня макияжем не удивить, но это очень круто! Глаза в готическом стиле с оттенком пурпурного сочетаются с губами и бровями и контрастируют с волосами! Но больше всего мне нравятся сияющие веснушки. © Accurate_Grade_2645 / Reddit
Мы считаем, девушки из статьи сумели доказать, что макияж своими руками может быть не хуже, чем работа профессионала. А чтобы макияж всегда получался отличным, важно не забывать о состоянии кожи. В новой статье рассказываем про ошибки в летнем уходе, которые незаметно вредят коже.
Комментарии
Adme тырит всю эту ерунду с сайта любительниц пирсинга? Или тот,кто делает подборку, хочет пирсинг,но не может? Не верю,что на Reddit все подряд перфорированные...