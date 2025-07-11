15 девушек, которые красятся так, будто родились с кисточкой в руках

Мода и стиль
1 день назад

В наши дни макияж — это целое искусство, которое подвластно уже не только профессиональным визажистам, но и каждой девушке в любой точке мира. Работы героинь из нашей сегодняшней подборки — настоящее тому доказательство.

«Накрасила ногти — пришлось подбирать к ним макияж!»

Тот самый ЭкСпЕрТ
1 день назад

Выглядит красиво и оригинально,но подобное перебарщивание румянами создаёт эффект "подбуханности" и тут это наглядно видно😷

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  • Это выглядит так красиво. Ты невероятно талантлива. Я бы не переставала смотреть в зеркало, если бы сделала себе такой макияж. Надо будет как-нибудь попробовать. © Majestic_Cut_3814 / Reddit

«В сети мне подсказали, как улучшить макияж»

«Сделала макияж после душа. Мне 60»

«Новый макияж. Расскажите, как вам?»

  • Это потрясающе! У вас, должно быть, твердая рука и развитая креативность! © Elvira1979 / Reddit

«Редко общаюсь с родственниками, и вот общее мероприятие. Этот макияж придает мне уверенности»

«Подходит ли мне этот макияж? Как я могу его улучшить?»

  • Милая, такое лицо можно чем угодно намазать, и ты все равно будешь хорошо выглядеть. Ты выглядишь как актриса, абсолютно все идет. © vo***_tsunami / Reddit

«Из моих последних работ»

Тот самый ЭкСпЕрТ
1 день назад

Может ракурс такой,но мне кажется форма теней на правом глазу другая. Я бы ещё добавила немного шиммера на скулы и нос,но в целом образ интересный,такая готическая русалочка)

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«Подбираю себе свадебный макияж»

«Мой выпускной макияж»

O_о
1 день назад

Помада вот-вот капнет. И подводка кривая. Или это так ресницы приклеены? Я про чёрные точки-комочки между ресницами.
рови, румяна, тон и тени прекрасны.

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«Эти насыщенно-ягодные тени»

«Тренируюсь делать мейк на свадьбу»

«Сделала макияж к свадебному образу в стиле 60-х»

Вот я в естественном виде, а вот — с макияжем «без макияжа».

  • Классно выглядишь! На макияж «без макияжа» у меня всегда уходит в два раза больше времени, чем на что-то смелое. © PhyrraNyx / Reddit
  • «Просто нет слов...» — дружно ахнули мы в редакции, увидев мастерство этой девушки.

«До и после — минимум макияжа»

  • Это яркий пример того, как подчеркнуть свои черты лица, не переусердствуя и не выглядя как совершенно другой человек! Этот цвет помады так идет тебе. © ineedSaratonin / Reddit

«Обожаю этот образ»

  • Ух ты! Я думала, меня макияжем не удивить, но это очень круто! Глаза в готическом стиле с оттенком пурпурного сочетаются с губами и бровями и контрастируют с волосами! Но больше всего мне нравятся сияющие веснушки. © Accurate_Grade_2645 / Reddit

Мы считаем, девушки из статьи сумели доказать, что макияж своими руками может быть не хуже, чем работа профессионала. А чтобы макияж всегда получался отличным, важно не забывать о состоянии кожи. В новой статье рассказываем про ошибки в летнем уходе, которые незаметно вредят коже.

Фото на превью neepmeupinside / Reddit

Комментарии

Уведомления
Karolinga
1 день назад

Adme тырит всю эту ерунду с сайта любительниц пирсинга? Или тот,кто делает подборку, хочет пирсинг,но не может? Не верю,что на Reddit все подряд перфорированные...

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