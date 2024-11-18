9 фактов о космонавтах, которые покажут эту профессию с неожиданной стороны

Многие из нас в детстве мечтали стать космонавтами и отправиться в космос, чтобы исследовать бескрайние просторы. Глядя на звезды, романтично фантазировали о жизни на орбите или в далеких уголках Вселенной. Однако мы выросли, планы на жизнь изменились, но о жизни в условиях невесомости по-прежнему мало что знаем. И оказывается, что быть космонавтом не так-то просто.

Космонавты не пишут простыми шариковыми ручками, а карандашами пользоваться опасно

В условиях невесомости простые шариковые ручки не работают. Поскольку чернила не стекают к шарику на кончике под действием гравитации. Казалось бы, почему бы не использовать простой карандаш. Но не все так просто. Оказалось, что это может быть опасно. Графитовые стержни легко ломаются, и образуются мелкие частицы, которые могут попасть в вентиляцию, повредить оборудование или даже попасть в дыхательные пути космонавта. Кроме того, графит проводит электричество и поэтому может вызвать короткое замыкание при контакте с электроникой. Да и дерево, из которого сделан карандаш, представляет опасность из-за своей горючести. Поэтому была создана особая космическая ручка, известная как «ручка Фишера», которая пишет под любым углом в условиях невесомости. Она использует чернила под давлением, что позволяет работать независимо от гравитации.

Привычное нам мороженое является непозволительной роскошью в космосе

Один из самых любимых десертов на Земле — мороженое — в своем классическом виде не подходит для условий космоса. Его липкость и склонность к таянию делают его непрактичным для употребления на орбите. К тому же, продукт необходимо хранить в морозилке. Но несмотря на это, существует адаптированный для космоса вариант — «мороженое для астронавтов», которое замораживается особым образом и не требует хранения в холодильнике. Это мороженое не тает и может храниться длительное время. Его впервые отправили на орбиту в 1968 году во время миссии «Аполлон-7». Однако десерт не приобрел популярности среди космонавтов из-за его суховатой текстуры и недостатка вкуса. Казалось бы, такой простой продукт, но сколько с ним проблем. Да, мы можем отправить людей на огромное расстояние от Земли и благополучно вернуть их домой, но, по-видимому, мороженое выходит за рамки наших возможностей. Ведь потребуется много энергии для работы морозильной камеры.

Чтобы стать космонавтом, необходимо научиться... плавать

На начальном этапе подготовки кандидатам в космонавты предстоит сдать тест по плаванию. Казалось бы, ничего сложного. Однако плавать приходится в тяжелых костюмах, которые могут весить более 100 килограммов. К тому же важны навыки погружения с аквалангом. В воде будущие космонавты тренируются находиться в невесомости. Например, в NASA часто используют копии кораблей «Союз» или даже некоторых отсеков МКС, которые помещают в воду, чтобы максимально приблизить тренировки к реальности. Разумеется, чтобы проводить такие тренировки, необходим огромный объем воды, поэтому для таких случаев используются специальные бассейны. Некоторые из них даже больше, чем Олимпийские бассейны.

Космонавты используют подгузники во время полетов и выходов в открытый космос

Выход в космос с подгузником — это необходимость, обусловленная длительным пребыванием в скафандре и невозможностью воспользоваться туалетом. Например, во время запуска и посадки, которые могут занимать несколько часов, космонавты остаются пристегнутыми в креслах, и выйти в туалет невозможно. Такая же ситуация возникает и при выходах в открытый космос, где работы иногда могут продолжаться более 8 часов, а снять скафандр во время работы нельзя. Чтобы избежать дискомфорта, космонавты надевают специальные абсорбирующие подгузники, называемые «MAG». Эти подгузники разработаны так, чтобы быть удобными, впитывать влагу быстро и не вызывать раздражения кожи. Использование таких подгузников также помогает поддерживать чистоту на борту.

Вода на МКС перерабатывается многократно

Примечательный факт, о котором многие предпочли бы не знать или, как минимум — не задумываться. На МКС каждая капля воды на вес золота, поэтому ее перерабатывают повторно. Да-да, вода, которая образуется в виде пота и во время дыхания используется повторно. Даже вода из отходов туалета очищается, фильтруется и поступает обратно в систему водоснабжения. Используемая система переработки позволяет получать воду практически идеальной чистоты. По сути, МКС является замкнутой системой, где используется каждый ресурс. Все это позволяет экономить ресурсы, так как доставлять воду с Земли в космос очень затратно. Кстати, это одна из причин, по которой на МКС нет душа — космонавты моются только влажными салфетками.

Скафандр для выхода в открытый космос весит более 140 килограмм

Скафандр — это не просто защита космонавта в условиях невесомости открытого космоса, а настоящее чудо инженерной мысли. Он способен обеспечить безопасность при нахождении в открытом космосе на протяжении 8 часов и еще 30 минут в случае экстренной ситуации. Скафандры включают в себя целую систему жизнеобеспечения космонавта в суровых условиях, при этом он должен быть максимально комфортным. Обязательным условием является: Поддержание стабильного внутреннего давления.

Подвижность.

Подача кислорода и удаление углекислого газа.

Поддержание и регулирование температуры внутри скафандра.

Обеспечение бесперебойной связи.

Наличие средств сбора и удержания отходов жизнедеятельности организма. Помимо всего этого, скафандр должен защищать человека не только от различных излучений космоса, но и от микрометеоритов, которые движутся со скоростью около 27 тыс. км/ч. Благодаря всем этим составляющим некоторые модели весят более 140 кг.

Ступни космонавтов становятся нежными и мягкими, как у младенцев

В условиях невесомости с организмом происходят различные изменения. Например, мышцы и кости теряют свой тонус из-за отсутствия гравитации, поэтому космонавтам приходится ежедневно тренироваться, чтобы держать себя в форме. Кроме того, из-за отсутствия нагрузки на ноги, все мозоли исчезают, а кожа на ступнях становится мягкая и нежная, как у младенцев. Но есть и обратная сторона медали. Так как обитатели МКС передвигаются в условии невесомости, то им приходится цепляться и отталкиваться от различных поверхностей руками и ногами. Из-за этого кожа начинает грубеть на верхней части ступней.

Время для космонавтов замедляется

Сложно в это поверить, но когда космонавты возвращаются на Землю, то они становятся чуть моложе, чем остальные люди. Дело в том, что в космосе они движутся с огромной скоростью, поэтому время для них идет чуть медленнее, чем на планете. Однако не стоит считать, что путешествие в космос является отличным средством против старения. За 6 месяцев полета космонавты становятся всего на 0,005 секунды моложе!

Космонавты видят 16 восходов и закатов каждый день

На орбите Земли космонавты на борту МКС каждый день наблюдают до 16 смен дня и ночи. Это происходит потому, что станция вращается вокруг Земли со скоростью более 28 тыс. км/ч, совершая полный оборот примерно за 90 минут. Согласитесь, что разница очевидна с привычными для нас сутками. Такое частое чередование светлого и темного времени суток значительно нарушает работу биологических часов космонавтов. Чтобы минимизировать влияние этой быстрой смены дня и ночи, космонавты на МКС следуют четкому распорядку дня. Освещение программируется так, чтобы помогать космонавтам заснуть и просыпаться в привычном режиме, несмотря на столь частые смены.