14 женщин, которые подсмотрели секреты макияжа в интернете и не прогадали

Интернет полон бьюти-лайфхаков, но не все из них действительно работают. Однако героини этой подборки решили рискнуть — и остались в восторге от результата. Они нашли простые, но эффективные секреты макияжа, которые преобразили их внешность. Эти примеры доказывают: иногда пара верных движений кисточкой — все, что нужно для уверенности в себе.
«Была в ужасе от макияжа, который мне сделали на годовщину свадьбы. Посмотрела пару видео, и вот результат»
«Мне кажется, что я всегда выгляжу сердитой, какой бы макияж я ни делала. Как мне выглядеть добрее?»
- Откажитесь от стрелок и контуринга носа. Приподнимите брови. Накрасьте нижние ресницы тушью. Улыбнитесь. Но делайте это только если вы действительно хотите, вы никому ничего не должны. © ACanThatCan / Reddit
«Всегда казалось, что макияж меня старит, так что воспользовалась несколькими советами»
«Простота — это лучшее. Вот мой ежедневный макияж всего с 4 средствами»
«Я не умею сочетать красную помаду и макияж глаз. Есть какие-нибудь советы?»
- Самое приятное в красной помаде то, что она почти не требует дополнительного макияжа. Лично я бы ограничилась тушью. Конечно, если вы хотите придать образу драматизм, вы можете дополнить его подводкой для глаз и нейтральными тенями для век. © Felonia / Reddit
«У меня свидание меньше чем через час, и база выглядит ужасно!»
- Я бы переделала базу: смешала тональный крем с увлажняющим кремом или праймером. И еще, наносите пудру только на Т-зону и под глаза. Надеюсь, это поможет. © Fair_Lock_1700 / Reddit
«Осветлила волосы, поработала над бровями и начала пользоваться автозагаром. И разница — ну просто день и ночь!»
«Мне кажется, что у меня опущенные веки, из-за чего я постоянно выгляжу уставшей или сердитой. Как мне улучшить свой образ с помощью макияжа?»
- У вас очень красивые черты лица. Особенно брови и глаза. Вам, по сути, не нужно много менять. Я бы посоветовала:
— Корректор цвета под глазами + консилер,
— Хайлайтер во внутреннем уголке глаза
— Блеск для губ поверх помады или просто карандаш для губ + блеск для губ/масло для губ. © CocaColaZeroEnjoyer / Reddit
«Как лучше замаскировать этот прыщ?»
- Пластырь от прыщей скроет покраснение и поможет быстрее зажить. А еще вы можете наклеить пластырь от прыщей в форме звезды или сердца и сделать его частью макияжа, я так и делаю. © cactuspainter / Reddit
«Я решила изменить свой образ и купила контактные линзы вместо очков, чтобы экспериментировать с макияжем. Я выбираю легкий мэйк, но мне все равно говорят, что я слишком много крашусь»
- В следующий раз, когда кто-то скажет тебе, что ты слишком много красишься, скажи ему, что он слишком много болтает. Ты выглядишь отлично! © DviantPink / Reddit
«Вот мой повседневный макияж. Я уже много лет рисую стрелки и хотела узнать, подходят ли мне они?»
«У меня прямые ресницы, поэтому даже тушь не особо помогает. Я хочу, чтобы глаза казались более вытянутыми, а веки меньше»
«Мои поры выглядят более заметными после нанесения макияжа. Можно что-то сделать, чтобы кожа стала более гладкой?»
- Вам просто нужно найти тональную основу и пудру, которые хорошо сочетаются друг с другом и подходят именно вам. Но, как бы то ни было, поры есть у всех! Людей с маленькими, едва заметными порами очень мало. Кроме того, 99% контента в социальных сетях создается с помощью фильтров. А если фильтры не используются, значит, используется студийное освещение. © -AJ93- / Reddit
«Обновила свой повседневный макияж на основе того, что вы, ребята, предложили. Фото до и после»
«В целом, ваши предложения были такими: подчеркнуть линию роста ресниц коричневым карандашом; румяна нейтрального оттенка и помада в тон; не выводить контур губ за пределы; оставить коричневые тени для век, но использовать более светлый оттенок. Кто-то еще сказал, что мои волосы будут выглядеть лучше, если их просто зачесать назад, поэтому я так и сделала».
А вот что еще у нас есть: