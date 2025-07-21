14 женщин, которые подсмотрели секреты макияжа в интернете и не прогадали

Интернет полон бьюти-лайфхаков, но не все из них действительно работают. Однако героини этой подборки решили рискнуть — и остались в восторге от результата. Они нашли простые, но эффективные секреты макияжа, которые преобразили их внешность. Эти примеры доказывают: иногда пара верных движений кисточкой — все, что нужно для уверенности в себе.

«Была в ужасе от макияжа, который мне сделали на годовщину свадьбы. Посмотрела пару видео, и вот результат»

Вот это да! Выглядите обалденно! © Gatewaytono / Reddit

«Мне кажется, что я всегда выгляжу сердитой, какой бы макияж я ни делала. Как мне выглядеть добрее?»

Откажитесь от стрелок и контуринга носа. Приподнимите брови. Накрасьте нижние ресницы тушью. Улыбнитесь. Но делайте это только если вы действительно хотите, вы никому ничего не должны. © ACanThatCan / Reddit

«Всегда казалось, что макияж меня старит, так что воспользовалась несколькими советами»

Красотка! Вы словно молодильное яблочко съели! © Disastrous_Low5275 / Reddit

«Простота — это лучшее. Вот мой ежедневный макияж всего с 4 средствами»

«Я не умею сочетать красную помаду и макияж глаз. Есть какие-нибудь советы?»

Самое приятное в красной помаде то, что она почти не требует дополнительного макияжа. Лично я бы ограничилась тушью. Конечно, если вы хотите придать образу драматизм, вы можете дополнить его подводкой для глаз и нейтральными тенями для век. © Felonia / Reddit

«У меня свидание меньше чем через час, и база выглядит ужасно!»

Я бы переделала базу: смешала тональный крем с увлажняющим кремом или праймером. И еще, наносите пудру только на Т-зону и под глаза. Надеюсь, это поможет. © Fair_Lock_1700 / Reddit

«Осветлила волосы, поработала над бровями и начала пользоваться автозагаром. И разница — ну просто день и ночь!»

Ух ты! Вы выглядите так свежо! © Unknown author / Reddit

«Мне кажется, что у меня опущенные веки, из-за чего я постоянно выгляжу уставшей или сердитой. Как мне улучшить свой образ с помощью макияжа?»

У вас очень красивые черты лица. Особенно брови и глаза. Вам, по сути, не нужно много менять. Я бы посоветовала:

— Корректор цвета под глазами + консилер,

— Хайлайтер во внутреннем уголке глаза

— Блеск для губ поверх помады или просто карандаш для губ + блеск для губ/масло для губ. © CocaColaZeroEnjoyer / Reddit

«Как лучше замаскировать этот прыщ?»

Пластырь от прыщей скроет покраснение и поможет быстрее зажить. А еще вы можете наклеить пластырь от прыщей в форме звезды или сердца и сделать его частью макияжа, я так и делаю. © cactuspainter / Reddit

«Я решила изменить свой образ и купила контактные линзы вместо очков, чтобы экспериментировать с макияжем. Я выбираю легкий мэйк, но мне все равно говорят, что я слишком много крашусь»

В следующий раз, когда кто-то скажет тебе, что ты слишком много красишься, скажи ему, что он слишком много болтает. Ты выглядишь отлично! © DviantPink / Reddit

«Вот мой повседневный макияж. Я уже много лет рисую стрелки и хотела узнать, подходят ли мне они?»

Боже мой, ты безумно красивая! И да, подводка для глаз тебе идеально подходит! © Puzzled_Score_7534 / Reddit

«У меня прямые ресницы, поэтому даже тушь не особо помогает. Я хочу, чтобы глаза казались более вытянутыми, а веки меньше»

Может быть, использовать щипцы для ресниц? И дорисовать стрелки. © DameBlancheFramboise / Reddit

«Мои поры выглядят более заметными после нанесения макияжа. Можно что-то сделать, чтобы кожа стала более гладкой?»

Вам просто нужно найти тональную основу и пудру, которые хорошо сочетаются друг с другом и подходят именно вам. Но, как бы то ни было, поры есть у всех! Людей с маленькими, едва заметными порами очень мало. Кроме того, 99% контента в социальных сетях создается с помощью фильтров. А если фильтры не используются, значит, используется студийное освещение. © -AJ93- / Reddit

«Обновила свой повседневный макияж на основе того, что вы, ребята, предложили. Фото до и после»