Я такой лук недавно видела в модном приговоре, так что все еще в тренде до сих пор
18 образов из старых фильмов, которые сегодня выглядят просто уморительно
Пересматривая любимые фильмы, обращаете ли вы внимание на наряды героев? Мы собрали некогда модные образы из старого кино, которые сегодня выглядят настолько уморительно, что улыбку сдержать просто невозможно.
Гамаши со штрипками и туфли на каблуках — «Любовь и голуби»
Слитный купальный костюм для мужчин — «Трое в лодке, не считая собаки»
Туника с перьями — «Иван Васильевич меняет профессию»
Водолазка под туникой или джемпером — «Москва слезам не верит»
"— Слушай, Ёжик 🦔 , я щас такие себе, потрясающие туфли выписала и сумку с большой пряжкой.... нужно чтобы ТЫ.... все это одобрил..!"©
Костюм-трансформер — «Бриллиантовая рука»
Главное,чтобы костюмчик сидел.А у Миронова с этим всё в порядке.
Соломенная шляпка конусовидной формы — «Три плюс два»
Шапочка для плавания — «Любовь и голуби»
Гольфы в сочетании с балетками или туфлями — «Карнавал»
вот этот лук сейчас как с модного журнала снят)Единственно, что нужно добавить - ремешок на туфли)
Гипюровая кофточка под ситцевый сарафан — «Москва слезам не верит»
мне кажется, в редакции появился кто-то более менее разбирающийся в моде и это тролльная статья. Так как большая часть примеров - современные тренды. Включая гипюровые блузки с жабо)
Летняя шляпка и атласный шарфик зимой — «Самая обаятельная и привлекательная»
Это не летняя шляпа, она из достаточно плотного материала и шарфик тоже к месту, она же его не на шубу одела, а под нее, чтобы только выглядывал.
Тельняшка под рубашку — «Любовь и голуби»
Горловина водолазки, отороченная узором — «Самая обаятельная и привлекательная»
Глянцевитая шляпа типа трилби из материала, напоминающего крокодилью кожу — «Афоня»
Валенки в сочетании с роскошной шубкой — «Чародеи»
Образ невероятно великолепен и очень идёт Александре и её персонажу. Особенно, если учесть, что по сценарию действие происходит в сииильно северном городе, где все точно понимают, как сочетать красоту с морозоустойчивостью))
Мужская меховая шуба — «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»
Платок, повязанный «по-купечески», на лбу — «Морозко»
Вязаная кофта под блузку — «Служебный роман»
Рубашка под джемпер в сочетании с брюками оверсайз и шляпой канотье — «Афоня»
Фото Васи из "Любовь и голуби" и паказ современной моды года два гуляет в интернете.
Еще больше ностальгической красоты можно найти в этих наших материалах:
Комментарии
Одежда, обувь, аксессуары в тех фильмах должны были усиливать комичность ситуации.
Статья ни о чем. Половина этих образов сейчас как раз очень актуальна. А половина была как раз сделала для того, чтобы подчеркнуть нелепость героев или их провинциальность
Авт0ру лучше вообще с закрытыми глазами по улице ходить, а то порвет от смеха
Да многие тогда одевались по принципу "что было в магазине", и на моду обращали внимание только те, кто мог или хотел ей соответствовать, имея доступ к различным "Бурдам" и шитью/вязанию. А в мировых трендах тогда вообще дичь происходила: все искали что-то новое, сочетая несочетаемое и пытаясь "освежить" тренды.
Хотя, отмечу, эта дичь была как-то менее дичью, чем творится сейчас...