Кино
1 час назад
Мы перенесли 14 персонажей любимых сериалов в 21 век — теперь смотрим, разинув рот

Давайте пофантазируем, что сериалы нашей юности и детства снимали бы в 21 веке. Никаких исторических нарядов, бровей-ниточек и всеми любимой химии на волосах. Вместо этого — современный маникюр, накачанные губы и модная одежда.

Мария — «Просто Мария»

Мануэла — «Мануэла»

© Manuela / Crustel S.A., AI-generated image

Лора Палмер — «Твин Пикс»

Изаура — «Рабыня Изаура»

Асусена — «Тропиканка»

Уиллоу — «Баффи — истребительница вампиров»

Люси — «Твин Пикс»

Донна Мартин — «Беверли-Хиллз 90210»

Мэдди — «Детективное агентство „Лунный свет“»

Стефани — «Возвращение в Эдем»

Мисс Маргарит Кру — «Затерянный мир»

O_о
22 часа назад

Слева вне времени. Справа уже не особо модная, мягко говоря

Геракл — «Удивительные странствия Геракла»

Лео — «Зачарованные»

Шауни Макклейн — «Спасатели Малибу»

Фото на превью Baywatch / GTG Entertainment, AI-generated image, Simplemente María / Televisa S.A. de C.V., AI-generated image

