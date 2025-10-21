Мы перенесли 14 персонажей любимых сериалов в 21 век — теперь смотрим, разинув рот
1 час назад
Давайте пофантазируем, что сериалы нашей юности и детства снимали бы в 21 веке. Никаких исторических нарядов, бровей-ниточек и всеми любимой химии на волосах. Вместо этого — современный маникюр, накачанные губы и модная одежда.
Мария — «Просто Мария»
Мануэла — «Мануэла»
Лора Палмер — «Твин Пикс»
Изаура — «Рабыня Изаура»
Асусена — «Тропиканка»
Уиллоу — «Баффи — истребительница вампиров»
Люси — «Твин Пикс»
Донна Мартин — «Беверли-Хиллз 90210»
Мэдди — «Детективное агентство „Лунный свет“»
Стефани — «Возвращение в Эдем»
Мисс Маргарит Кру — «Затерянный мир»
Геракл — «Удивительные странствия Геракла»
Лео — «Зачарованные»
Шауни Макклейн — «Спасатели Малибу»
