6 мелочей, из-за которых визит в салон красоты пойдет не по плану

Кутикула защищает от повреждений. Если ее срезать, то ногти будут более уязвимы для грибковых инфекций. Поэтому перед маникюром не стоит удалять кутикулу. А если мастер рекомендует обрезать ее, эксперты советуют отказаться от процедуры.

Но подготовить ногти перед визитом в салон все же стоит. Эксперты предлагают сделать ванночку. Подержите руки в теплой мыльной воде 10-15 минут, затем аккуратно отодвиньте кутикулу. Или используйте специальное средство, которое убирает лишь остатки кутикулы с ногтевой пластины.