6 мелочей, из-за которых визит в салон красоты пойдет не по плану
Мастера маникюра, педикюра, парикмахерского искусства способны творить чудеса. Любые волосы и ногти превратят в красоту с обложки глянцевого журнала. И некоторые из нас настолько в это верят, что не считают нужным готовиться к походу в салон. Однако эксперты бьюти-индустрии рассказали, что может испортить визит.
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Обрезанная кутикула
Кутикула защищает от повреждений. Если ее срезать, то ногти будут более уязвимы для грибковых инфекций. Поэтому перед маникюром не стоит удалять кутикулу. А если мастер рекомендует обрезать ее, эксперты советуют отказаться от процедуры.
Но подготовить ногти перед визитом в салон все же стоит. Эксперты предлагают сделать ванночку. Подержите руки в теплой мыльной воде 10-15 минут, затем аккуратно отодвиньте кутикулу. Или используйте специальное средство, которое убирает лишь остатки кутикулы с ногтевой пластины.
Отросшие корни
Стилисты не рекомендуют сильно оттягивать следующую процедуру окрашивания. Особенно, если натуральный цвет сильно отличается от того, в который вы красите волосы.
Чем сильнее отрастают корни, тем сложнее мастеру будет добиться того оттенка, которого желает клиент. Поэтому лучше записываться на процедуру как можно чаще. А если все же возможности прийти вовремя нет, стоит учитывать, что для достижения нужного эффекта понадобится два-три визита.
Грязная голова
Что за глупости, в салоне всегда вымоют голову, если это необходимо, даже если ты прямо с утра мыла голову сама)
Раньше часто советовали приходить в салон с немытыми волосами, если записываетесь на окрашивание, химическую завивку и прочие подобные процедуры. Мол, жир защитит кожу головы от вредного воздействия.
Однако, по словам парикмахерам, современные салонные средства имеют щадящий состав. А жир, грязь и пыль, скопившиеся на волосах, только помешают средствам правильно подействовать. Поэтому стоит приходит в салон с чистыми, сухими волосами.
Свитеры и худи
Такая одежда бесит парикмахеров. Из-за воротников и капюшонов она мешает нормально подстричь клиента. Поэтому лучше выбрать рубашку или футболку. А для тех, кто записывается на стрижку в холодный период года, есть лайфхак.
- Когда я хожу к своей стилистке на стрижку зимой, то надеваю водолазку с необъемным, неплотным, хорошо сминающимся воротником. Его можно легко подогнуть внутрь во время стрижки, полностью открыв затылок.
Подготовленные ногти
Перед мастером по маникюру не хочется пасть в грязь лицом. Поэтому многие стараются привести ногти в порядок перед посещением салона.
На самом деле этого не стоит делать. Мастер сам подберет нужную форму и длину. Особенно не рекомендуют стричь ногти перед визитом. Непрофессионал может подстричь их слишком коротко, и тогда мастеру будет трудно подпилить их красиво.
А вот приходить со старым маникюром в салон можно. Если лак без сильных сколов, то лучше посетить мастера с ним, чем снимать самостоятельно и повреждать ногти.
Бритые ноги
Если удаляете волосы на ногах, на педикюр так ни в коем случае не стоит делать. Это может быть небезопасно для здоровья.
Дело в том, что после депиляции на коже остаются мелкие ранки. Через них в организм может попасть инфекция. А в любом салоне, как бы там ни следили за чистотой, живут бактерии. Их распространяют многочисленные посетители.
Внешний вид для женщин важен. Но это не значит, что всегда необходимы яркий макияж и прическа голливудской дивы. Есть такие черты внешности, которые не нужно прятать за всей этой мишурой, потому что они уникальны и привлекательны.
Комментарии
В салон - с мытой головой, окрашенными корнями и отодвинутой кутикулой
Вот фантазеры
Господи, опять этот бред про вездесущие инфекции🤮И уже давно никто не "готовится" к посещению мастера, иначе какой смысл к нему идти?