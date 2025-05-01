Первое это что-то тематическое и праздничное. Имеет место быть н.а вечеринке и под соответствующий наряд ... Не всегда ж с олдмани ходить...
Блеск, золото и уверенность в себе: ногти, на которые не жалко потратить ползарплаты
Чего мы только не насмотрелись в нэйл-арте: и ногти с шерстью, и пирсинг, и безумный 3D-дизайн. Однако многие женщины хотят, чтобы ногти просто выглядели ухоженно и добавляли очков образу. С этим отлично справится маникюр в стиле «богатой женщины».
Что такое маникюр «old money»
Эстетика «старые деньги» завоевала сердца модниц уже как несколько лет назад и не сбавляет обороты. Это воплощение вневременной элегантности, классики, роскоши. К маникюру это тоже относится. В понимании большинства «дорого» — это когда маникюр блестящий или с каким-то затейливым дизайном. Но на самом деле ногти «old money» — это простые изысканные цвета, обычно без узоров или с минимальными элементами декора.
Небольшая длина ногтей
Короткие аккуратно постриженные ногти выглядят ухоженно и изысканно. Их форма может быть разной, главное — естественность и гармония. Длинные ногти теряют популярность, а вот с цветами и дизайнами можно смело экспериментировать, подчеркивая свою индивидуальность. Аккуратная длина придаёт рука благородный вид — как у королевы, которой не нужно ничего доказывать. Однако следует избегать мастеров из «салончика у метро», здесь необходима «закалка», чтобы подобрать для ваших пальчиков правильную форму.
Полупрозрачные тона
Покрытие, которое лишь делает ногтевую пластину глянцевой и ровной, при этом имеющее совсем тонкий цветовой оттенок или не имеющее цвета вовсе — это изысканный минимализм. Выглядит такой маникюр так, что без преувеличения достоин называться ногтевым люксом! Будто ногти просто сами по себе такие идеальные и ничего с ними делать больше не требуется.
Маникюр темных оттенков
Некоторые модные эксперты считают, что пастельные тона могут выглядеть слишком просто, предлагая вместо них обратить внимание на глубокие темные оттенки. Например, темно-синий — это цвет, который обожают любительницы стиля «old money». Несмотря на свою яркость, он остаётся нейтральным, легко сочетается с другими цветами и всегда выглядит элегантно.
А если хочется выглядеть «на миллион долларов», то темно-зеленые оттенки драгоценных камней справятся с этой задачей.
Металлические ногти
- «Я особо не надеялась на эту металлическую втирку, но вы только посмотрите! Мои ногти выглядят так, будто они сделаны из металла! Камера добавила шум, но в реальной жизни я вижу в них своё отражение. Я в восторге!» © Objective-Back-2449 / Reddit
Если хотите добавить образу стильный акцент, выбирайте хром или металлик — они одинаково хорошо смотрятся и в повседневных луках, и на вечерних выходах. Чтобы добиться зеркального эффекта, просто нанесите на ногти пудру-втирку — это легкий способ придать маникюру роскошный блеск. С таким маникюром сразу станет понятно, что это не просто «гель для галочки», а настоящее искусство.
Ногти «базовых» оттенков
Речь пойдет, конечно же, о различных вариациях бежевого и коричневого цветов. Они всегда смотрятся выигрышно, подходят к любому наряду и событию, не отвлекают от образа. Это плотное покрытие, где цвет перекрывает ногтевую пластину. В отличие от чистого белого, от которого веет «тётиным вайбом». Бежевые и коричневые оттенки, напротив, добавляют нотку изысканности и богатства.
Дорого и взросло смотрятся кофейные и тауповые оттенки. Ведь у таких цветов есть глубина, они более сложные, их так и хочется разглядывать.
Можно также поэкспериментировать с теплыми оттенками, например персиковым.
Покрытие с легким шиммером
Маникюр с «аурой»
- Это моя первая попытка сделать ногти с аурой! Я возлагала на них большие надежды, но, к сожалению, они не получились так, как я ожидала. Может быть, попробую снова, но с более светлыми цветами для зимы! Я использовала гели от Beetles. © mello_moon / Reddit
Аура — воздушный и загадочный тренд, который останется с нами надолго. И мы этому только рады! Идеальный вариант, если хотите передать атмосферу тёплых летних вечеров или нежных утренних рассветов. Мягкие, переливчатые оттенки создадут эффект лёгкой дымки, напоминая о беззаботных летних днях. Маникюр с эффектом ауры выглядит свежо и нестандартно — именно поэтому он набирает популярность.
Глазированные ногти
Уже несколько лет модницы сходят с ума по «глазированному» маникюру. И это действительно крутой тренд — жемчужный отлив будет роскошно смотреться практически на любых нюдовых и полупрозрачных лаках. Получается, что такой маникюр идеален, если хочется ногти в стиле богатой женщины.
Аккуратный декор
Кто сказал, что ногти в стиле «old money» не могут быть с каким-либо дизайном? Конечно, могут, но очень важно не переборщить, иначе будет «не то пальто». Лучше также использовать базовые нейтральные тона. А в качестве элементов дизайна отлично будут смотреться легкие блестки-точки или аккуратные надписи.
А еще можно добавить немного золотой фольги, которая придает особый шарм маникюру.