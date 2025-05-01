Блеск, золото и уверенность в себе: ногти, на которые не жалко потратить ползарплаты

Речь пойдет, конечно же, о различных вариациях бежевого и коричневого цветов. Они всегда смотрятся выигрышно, подходят к любому наряду и событию, не отвлекают от образа. Это плотное покрытие, где цвет перекрывает ногтевую пластину. В отличие от чистого белого, от которого веет «тётиным вайбом». Бежевые и коричневые оттенки, напротив, добавляют нотку изысканности и богатства.



Дорого и взросло смотрятся кофейные и тауповые оттенки. Ведь у таких цветов есть глубина, они более сложные, их так и хочется разглядывать.