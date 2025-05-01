Блеск, золото и уверенность в себе: ногти, на которые не жалко потратить ползарплаты

Мода и стиль
1 час назад

Чего мы только не насмотрелись в нэйл-арте: и ногти с шерстью, и пирсинг, и безумный 3D-дизайн. Однако многие женщины хотят, чтобы ногти просто выглядели ухоженно и добавляли очков образу. С этим отлично справится маникюр в стиле «богатой женщины».

Что такое маникюр «old money»

Svetlana Kaverina
1 день назад

Первое это что-то тематическое и праздничное. Имеет место быть н.а вечеринке и под соответствующий наряд ... Не всегда ж с олдмани ходить...

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Эстетика «старые деньги» завоевала сердца модниц уже как несколько лет назад и не сбавляет обороты. Это воплощение вневременной элегантности, классики, роскоши. К маникюру это тоже относится. В понимании большинства «дорого» — это когда маникюр блестящий или с каким-то затейливым дизайном. Но на самом деле ногти «old money» — это простые изысканные цвета, обычно без узоров или с минимальными элементами декора.

Небольшая длина ногтей

Короткие аккуратно постриженные ногти выглядят ухоженно и изысканно. Их форма может быть разной, главное — естественность и гармония. Длинные ногти теряют популярность, а вот с цветами и дизайнами можно смело экспериментировать, подчеркивая свою индивидуальность. Аккуратная длина придаёт рука благородный вид — как у королевы, которой не нужно ничего доказывать. Однако следует избегать мастеров из «салончика у метро», здесь необходима «закалка», чтобы подобрать для ваших пальчиков правильную форму.

Полупрозрачные тона

Покрытие, которое лишь делает ногтевую пластину глянцевой и ровной, при этом имеющее совсем тонкий цветовой оттенок или не имеющее цвета вовсе — это изысканный минимализм. Выглядит такой маникюр так, что без преувеличения достоин называться ногтевым люксом! Будто ногти просто сами по себе такие идеальные и ничего с ними делать больше не требуется.

Если цвет своей ногтевой пластины не слишком нравится, то всегда можно выбрать полупрозрачный белый, нюдовый или розовый оттенки. Они смотрятся будто дорогая вуаль на ногтях.

Маникюр темных оттенков

Некоторые модные эксперты считают, что пастельные тона могут выглядеть слишком просто, предлагая вместо них обратить внимание на глубокие темные оттенки. Например, темно-синий — это цвет, который обожают любительницы стиля «old money». Несмотря на свою яркость, он остаётся нейтральным, легко сочетается с другими цветами и всегда выглядит элегантно.

А если хочется выглядеть «на миллион долларов», то темно-зеленые оттенки драгоценных камней справятся с этой задачей.

Металлические ногти

  • «Я особо не надеялась на эту металлическую втирку, но вы только посмотрите! Мои ногти выглядят так, будто они сделаны из металла! Камера добавила шум, но в реальной жизни я вижу в них своё отражение. Я в восторге!» © Objective-Back-2449 / Reddit

Если хотите добавить образу стильный акцент, выбирайте хром или металлик — они одинаково хорошо смотрятся и в повседневных луках, и на вечерних выходах. Чтобы добиться зеркального эффекта, просто нанесите на ногти пудру-втирку — это легкий способ придать маникюру роскошный блеск. С таким маникюром сразу станет понятно, что это не просто «гель для галочки», а настоящее искусство.

Ногти «базовых» оттенков

Речь пойдет, конечно же, о различных вариациях бежевого и коричневого цветов. Они всегда смотрятся выигрышно, подходят к любому наряду и событию, не отвлекают от образа. Это плотное покрытие, где цвет перекрывает ногтевую пластину. В отличие от чистого белого, от которого веет «тётиным вайбом». Бежевые и коричневые оттенки, напротив, добавляют нотку изысканности и богатства.

Дорого и взросло смотрятся кофейные и тауповые оттенки. Ведь у таких цветов есть глубина, они более сложные, их так и хочется разглядывать.

Можно также поэкспериментировать с теплыми оттенками, например персиковым.

Покрытие с легким шиммером

Да, блестки на ногтях действительно устарели. Но легкий шиммер допустим, особенно если он наносится на нейтральное покрытие. Например, ногти молочного цвета с едва уловимым взгляду блеском добавят в дорогой образ нотку игривости.

Маникюр с «аурой»

  • Это моя первая попытка сделать ногти с аурой! Я возлагала на них большие надежды, но, к сожалению, они не получились так, как я ожидала. Может быть, попробую снова, но с более светлыми цветами для зимы! Я использовала гели от Beetles. © mello_moon / Reddit

Аура — воздушный и загадочный тренд, который останется с нами надолго. И мы этому только рады! Идеальный вариант, если хотите передать атмосферу тёплых летних вечеров или нежных утренних рассветов. Мягкие, переливчатые оттенки создадут эффект лёгкой дымки, напоминая о беззаботных летних днях. Маникюр с эффектом ауры выглядит свежо и нестандартно — именно поэтому он набирает популярность.

Глазированные ногти

Уже несколько лет модницы сходят с ума по «глазированному» маникюру. И это действительно крутой тренд — жемчужный отлив будет роскошно смотреться практически на любых нюдовых и полупрозрачных лаках. Получается, что такой маникюр идеален, если хочется ногти в стиле богатой женщины.

Аккуратный декор

Кто сказал, что ногти в стиле «old money» не могут быть с каким-либо дизайном? Конечно, могут, но очень важно не переборщить, иначе будет «не то пальто». Лучше также использовать базовые нейтральные тона. А в качестве элементов дизайна отлично будут смотреться легкие блестки-точки или аккуратные надписи.

А еще можно добавить немного золотой фольги, которая придает особый шарм маникюру.

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