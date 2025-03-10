13 идей для маникюра, с которым так и хочется пощеголять этой весной
Красивый маникюр уже давно стал важной частью современного стиля. С наступлением весны, когда все вокруг расцветает, хочется добавить яркости и тепла в повседневную жизнь. А маникюр — это идеальный способ выразить настроение сезона. Сохраняйте подборку весенних дизайнов, которые будут по душе каждой моднице.
Ногти желе
Однотонный маникюр — это классика, которая никогда не выйдет из моды. Тем не менее к нему тоже нужно подходить с умом. Уже «не прокатит» сделать просто нюдовые ногти первым попавшимся бежевым лаком. Вместо этого стоит попробовать тренд «желейные» ногти — легкий и минималистичный вариант, где полупрозрачный гель-лак создает эффект сияющего перелива, как у леденца.
Ногти в стиле черного боба-чая
Радужный шербет
Ногти в стиле «радужного шербета» — это мягкие пастельные оттенки, плавно переходящие друг в друга. Такой дизайн напоминает легкий десерт, дарит ощущение свежести и игривости, идеально подходит для весеннего настроения. Градиент из различных цветов делает маникюр нежным, но при этом заметным акцентом в образе.
Мокко-мусс
Продолжая тему кофейных дизайнов, можно сделать ногти мокко-мусс, в цвете года по версии Pantone. Этот тон светлее и мягче оттенков насыщенного эспрессо, который уже всем приелся. Несмотря на свою сдержанность, мокко-мусс точно добавит изысканности любому образу. Этот маникюр — попадание прямо «в яблочко»!
Цветочный маникюр
Куда же весной без цветочных мотивов! Для нежного и романтического образа просто необходим дизайн с цветочками. Этот нейл-арт будто по-настоящему расцветает, как и сама природа: нежные лепестки, пастельные оттенки и изящные узоры. Все это воплощает красоту весеннего цветения прямо на ногтях.
Вельветовый маникюр
В 2024 году был очень популярен хромовый дизайн, но эта мода уже прошла. Сейчас же набирает обороты вельветовый маникюр. Подобный голографический эффект смотрится стильно в любом цвете. Магнитные лаки по типу «кошачий глаз» вновь набирают популярность: металлические частицы в их составе создают эффект вельвета или стекла — все зависит от техники нанесения.
Молочная лаванда
Один из трендовых оттенков этой весны — молочная лаванда. Маникюр в пастельных тонах будет выглядеть очень утонченно и нежно. Он идеально подходит любителям сдержанной элегантности. Такие ногти станут универсальным дополнением к любому образу.
Штормовой серый
Весенние оттенки ногтей не обязательно должны быть пастельными! Стильный штормовой серый добавит маникюру изысканности и глубины. Этот неброский, но выразительный цвет станет смелым акцентом в весенних образах, выделяясь среди ярких цветочных дизайнов.
Змеиный принт
Еще одно дерзкое решение для весеннего маникюра — змеиный принт. На нежно-розовую основу мастер наносит темные узоры, напоминающие змеиную кожу, что придает ногтям текстуру и оригинальность. Такой дизайн сделает маникюр необычным и запоминающимся трендом сезона.
Масляные ногти
Один из самых эффектных весенних оттенков для ногтей — масляно-желтый. Этот дизайн будто ловит солнечные лучи на кончиках пальцев. «Масляные» ногти в этом мягком пастельном тоне излучают тепло и легкость, идеально вписываясь в сезонное настроение.
Апельсиновые ногти
Хотите привнести в маникюр нотку игривости? Дизайн с миниатюрными апельсинами — просто сама нежность. Достаточно нанести небольшие оранжевые точки лаком и дополнить их крошечными зелеными листочками, а для большей выразительности можно добавить френч, как на фото выше.
Разноцветный френч
Французский разноцветный маникюр идеально подходит для любителей классики, которые хотят попробовать что-то новенькое. С одной стороны, это утонченный и элегантный дизайн, но за счет добавления цвета он становится по-весеннему ярким. Можно экспериментировать с оттенками или выбрать самые любимые и нанести их обязательно ультратонкими линиями на кончики ногтей.
Вишневые ногти
Вишневые мотивы вновь в трендах весеннего маникюра. Дизайн достаточно простой и состоит из двух глянцевых красных точек с тонким стеблем. Обычно такой нейл-арт отлично сочетается с нюдовой базой.
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