13 идей для маникюра, с которым так и хочется пощеголять этой весной

Однотонный маникюр — это классика, которая никогда не выйдет из моды. Тем не менее к нему тоже нужно подходить с умом. Уже «не прокатит» сделать просто нюдовые ногти первым попавшимся бежевым лаком. Вместо этого стоит попробовать тренд «желейные» ногти — легкий и минималистичный вариант, где полупрозрачный гель-лак создает эффект сияющего перелива, как у леденца.