10 вопросов к «Гарри Поттеру», ответы на которые найти труднее, чем вход в тайную комнату

Некоторые из сюжетных дыр в «Гарри Поттере» смогла объяснить сама Роулинг. Например, всех волновало, как Фред и Джордж могли не заметить, что Рон везде таскается с каким-то мужиком Питером? Писательница разъяснила этот момент, сославшись на то, что близнецам просто не было до этого никакого дела, они смотрели на карту и лишь искали места, чтобы совершать свои шалости. И мы решили поднять другие вопросы, которые волнуют умы поттероманов.

Почему любовное зелье легально?

В фильме Рон случайно выпивает любовное зелье, предназначенное для Гарри. Вся ситуация представляется комичной, чтобы зритель мог немного посмеяться над тем, какое воздействие оно оказало на Рона. Но в то же время в волшебном мире запрещено заклятие Империус, которое по сути имеет похожий эффект — дает полный контроль над живым организмом. Этого не было показано в фильмах, но есть в книге. Мать Волан-де-Морта каждое утро давала Тому Реддлу-старшему любовное зелье, чтобы он не разлюбил ее. Ведь без этого он испытывал к ней отвращение. В результате родился Том Реддл-младший, он же Волан-де-Морт. Возможно, так как ребенок был зачат под действием любовного зелья, именно поэтому он не может понять, что значит истинная любовь.

Почему никто из первокурсников не знает о распределяющей шляпе?

Распределяющая шляпа очень впечатлила первокурсников в первом фильме. Можно понять Гарри и маглорожденных, поскольку они мало что смыслят в магическом мире. Но почему дети волшебников так бурно реагируют на нее? Они даже не знали о ее существовании. Хотя у Рона есть пять старших братьев, которые наверняка бы обмолвились о такой важной части распределения по факультетам. Впрочем, Гарри не захотел устраивать подобный сюрприз для своего сына и решил рассказать ему все как есть. Все мы могли наблюдать эту сцену в финальной части.

Есть ли в волшебном мире стоматологи?

Волшебники не ходят к стоматологам. Например, можно вспомнить диалог между Горацием Слизнортом и Гермионой, когда тот спросил у ученицы, чем занимаются ее родители. Когда он узнал, что они стоматологи, то спросил, опасна ли эта профессия, есть ли в ней что-то захватывающее. В то же время во второй части фильмов мы можем видеть часы в доме семейства Уизли. Удобное изобретение, которое показывает, где в данный момент находятся все члены семьи. И зрители могут увидеть, что среди прочих мест там есть и «дантист». То есть о них все же знают в волшебном мире? Мы можем предположить, что надпись появилась там потому, что Артур Уизли интересовался миром маглов и даже втянул в это свою семью, познакомив с представителем этой профессии. Справедливости ради стоит отметить и то, что в книге на часах нет позиции «дантист».

Почему можно заново вырастить кости, но нельзя исправить зрение?

Во втором фильме, когда Гарри получает травму во время квиддича, помочь ему вызывается Златопуст Локонс. Он использует заклинание, которое, по его мнению, должно восстановить кости, но в итоге рука оказывается без них вообще. Благо в Хогвартсе знают, как заново вырастить новые кости. А вот чего они не знают, так это того, как можно избавить Гарри от нужды постоянно носить очки. Можно предположить, что есть какие-то ограничения, связанные с модификациями тела. Например, нельзя убрать врожденный дефект или старую проблему. Но ведь Гермиона смогла исправить зубы, даже чуть больше, чем после наложенного заклинания, почему же тогда на зрение это не распространяется?

В чем смысл существования заклинания Алохомора?

© Harry Potter and the Sorcerer’s Stone / Warner Bros. Зося 10 минут назад Чтобы маглы не крутились под ногами. А нормальные замки - это как за крестражем в пещеру плыть, фиг прорвёшься базовыми заклятиями. Вообще думается, что закон сохранения энергии никуда не делся, поэтому чем проще заклятие - тем лучше. От школьников вполне пойдет попроще, а особо продвинутые могут его и заалохоморить. - - Ответить

В чем смысл запирать коридор на третьем этаже, если его можно открыть простым заклинанием Алохомора? Можно предположить, что все было подстроено так, чтобы троица друзей все же смогла открыть дверь и пройти к философскому камню. Но уже само существование этого способа ставится под сомнение. Если замок можно открыть заклинанием, которое может произнести любой волшебник, то в чем его смысл. А если замки можно сделать неподатливыми для Алохоморы, что просто всегда нужно использовать именно их. К чему этот промежуточный уровень сложности открывания двери?

Где учатся чистокровные дети до попадания в Хогвартс?

В Хогвартс дети поступают, когда им исполняется 11 лет. До этого времени маглорожденные ходят в обычную школу и получают начальное образование там. Даже полукровки могут обучаться там же, если родители не будут против. Что касается чистокровных волшебников, то тут вопрос остается открытым. Они, конечно, тоже могли бы ходить в школу вместе с маглами, но тогда почему они настолько удивляются обычным вещам магловского мира? Есть еще вариант с домашним обучением, как, например, было в семействе Уизли. Но в таком случае уровень образования все равно будет отличаться у всех учеников. А в самом Хогвартсе по большей части не преподают обычные школьные предметы, поэтому вопрос обучения остается открытым.

Почему Барти Крауч-младший так долго выжидал?

В четвертом фильме Барти Крауч-младший тратит слишком много усилий, чтобы организовать встречу Гарри и Волан-де-Морта. Зачем ему вообще понадобилось вовлекать парня в Турнир Трех Волшебников и помогать ему проходить все испытания. У него было достаточно возможностей, чтобы просто похитить ученика и доставить его к Темному Лорду. Он даже встретился с Гарри в Хогсмиде. Вот уж где точно без проблем можно было совершить задуманное. Возможно, в силу характера Крауч-младший хотел довести до конца этот гениальный план. Или Волан-де-Морт как обычно дожидался конца учебного года, чтобы не мешать Гарри получать знания.

На самом ли деле Уизли так бедны?

На протяжении всех фильмов нам постоянно указывают на то, что у семейства Уизли не так уж много денег. Они ходят в поношенной одежде, используют поддержанные учебники, дарят весьма скромные подарки. Даже самое важное для волшебника — палочку — они не могут заменить Рону, а ведь это представляет опасность не только для него самого, но и для окружающих. Зато у них всегда много еды, они смогли заново отстроить дом, который был разрушен, и устроили пышную свадьбу. Конечно, если сравнивать их с другими чистокровными семьями волшебников типа Малфоев, то разница видна, и она довольно ощутима. Но можно ли назвать их бедными? Это уже спорно.

Почему Волан-де-Морт не поменял свою тактику?

Волан-де-Морт был умен в том, что касается учебы, искусно овладевал заклинаниями и умел еще много всего, что пригождалось ему в темных делах. Но как же он был ленив и в то же время настойчив, когда дело касалось мальчика, который выжил. Он постоянно использовал одно и то же заклинание, чтобы покончить со своим главным оппонентом раз и навсегда. В первый раз связался с младенцем — ничего не вышло. Потом снова попытался наложить то же заклинание, опять промах. Попробовал еще раз, и снова ничего не получилось. Тогда, может, стоило пересмотреть свою тактику и выбрать другой подход к разрешению проблемы, никак не желающей покидать мысли?

Почему семья Малфоев носит магловскую одежду?