30+ любимых звезд, чей рост для многих оказался сюрпризом
В кадре не всегда бывает понятно, какого же на самом деле роста актеры. А ведь их поклонникам бывают интересны даже такие детали. И на этом пути могут встретиться неожиданные открытия: оказывается, Настенька из "Морозко" и кот Базилио из "Приключений Буратино" были одного роста, а знаменитый Д’Артаньян был на 12 сантиметров ниже кое-кого из своих коллег по съемочной площадке.
1. Валентин Смирнитский и Александр Абдулов —188 см
9. Анастасия Вертинская и Вера Алентова – 172 см
10. Светлана Светличная и Инна Чурикова — 170 см
12. Савелий Крамаров и Александр Демьяненко — 169 см
13. Наталья Гундарева и Наталия Белохвостикова — 168 см
Бонус: актрисы-дюймовочки и актер-великан
Оказывается, рост Алисы Фрейндлих - 153 см, а Надежда Румянцева, она же Тося из "Девчат", была всего 151 см в высоту. Одной же из самых миниатюрных актрис считается Янина Жеймо, рост которой был 148 см.
Зато Романа Филиппова можно смело записать в когорту самых высоких актеров. Его рост был аж 193 см.
Спорим, что вы хорошо знаете этого актера — мастера запоминающихся эпизодических ролей. Взять хотя бы «Бриллиантовую руку». Именно он в ресторане «Плакучая ива» общался с героем Юрия Никулина и интересовался, почему Володька сбрил усы.
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