30+ любимых звезд, чей рост для многих оказался сюрпризом

Кино
10 часов назад

В кадре не всегда бывает понятно, какого же на самом деле роста актеры. А ведь их поклонникам бывают интересны даже такие детали. И на этом пути могут встретиться неожиданные открытия: оказывается, Настенька из "Морозко" и кот Базилио из "Приключений Буратино" были одного роста, а знаменитый Д’Артаньян был на 12 сантиметров ниже кое-кого из своих коллег по съемочной площадке.

1. Валентин Смирнитский и Александр Абдулов —188 см

2. Юрий Яковлев и Валентин Гафт — 187 см

4. Олег Янковский и Андрей Миронов — 182 см

5. Фаина Раневская и Ирина Розанова – 180 см

6. Михаил Боярский и Олег Табаков – 176 см

7. Леонид Куравлев и Олег Меньшиков – 174 см

8. Людмила Гурченко и Татьяна Доронина – 173 см

9. Анастасия Вертинская и Вера Алентова – 172 см

10. Светлана Светличная и Инна Чурикова — 170 см

11. Михаил Пуговкин и Владимир Зельдин – 170 см

12. Савелий Крамаров и Александр Демьяненко — 169 см

13. Наталья Гундарева и Наталия Белохвостикова — 168 см

14. Ирина Муравьева и Светлана Немоляева — 165 см

15. Татьяна Догилева и Лев Дуров — 161 см

16. Наталья Седых и Ролан Быков – 158 см

Бонус: актрисы-дюймовочки и актер-великан

Оказывается, рост Алисы Фрейндлих - 153 см, а Надежда Румянцева, она же Тося из "Девчат", была всего 151 см в высоту. Одной же из самых миниатюрных актрис считается Янина Жеймо, рост которой был 148 см.

Зато Романа Филиппова можно смело записать в когорту самых высоких актеров. Его рост был аж 193 см.

Спорим, что вы хорошо знаете этого актера — мастера запоминающихся эпизодических ролей. Взять хотя бы «Бриллиантовую руку». Именно он в ресторане «Плакучая ива» общался с героем Юрия Никулина и интересовался, почему Володька сбрил усы.

Минуточку! У нас есть и другие интересные статьи. Например, эти:

Фото на превью Морозко / Киностудия имени М. Горького, Девчата / Мосфильм, Золушка / Ленфильм

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