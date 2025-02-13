30+ любимых звезд, чей рост для многих оказался сюрпризом

В кадре не всегда бывает понятно, какого же на самом деле роста актеры. А ведь их поклонникам бывают интересны даже такие детали. И на этом пути могут встретиться неожиданные открытия: оказывается, Настенька из "Морозко" и кот Базилио из "Приключений Буратино" были одного роста, а знаменитый Д’Артаньян был на 12 сантиметров ниже кое-кого из своих коллег по съемочной площадке.

Бонус: актрисы-дюймовочки и актер-великан

Оказывается, рост Алисы Фрейндлих - 153 см, а Надежда Румянцева, она же Тося из "Девчат", была всего 151 см в высоту. Одной же из самых миниатюрных актрис считается Янина Жеймо, рост которой был 148 см.

Зато Романа Филиппова можно смело записать в когорту самых высоких актеров. Его рост был аж 193 см.