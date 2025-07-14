15 человек, которые так обустроили свои балконы, что на них можно провести все лето
Эти балконы такие уютные, что с них совсем не хочется уходить. Тут и лето встречать, и отдыхать после работы, и просто наслаждаться каждым вечером.
«Мой балкончик для кошек днем и ночью»
«Вот так я бюджетненько обновил свой балкон»
«Мой балкон наконец начинает быть таким, каким я его представляла»
«Напарник сделал вот такие перила на балконе»
«Всю жизнь хотел жить высоко и с балконом, мечта сбылась, начало положено, осталось все довести до ума»
Это уже не балкон, а лоджия. Такая огромная, класс! Боковую стену можно выложить красиво полками и поставить комнатные растения. Будет уютнее.
«Была у меня мастерская на лоджии, но период увлечения ручным трудом прошел, и душа возжелала красоты и покоя»
«Мой маленький, но уютный балкончик днем и ночью»
«Мой балкон прошлым летом, когда я только переехала, и сейчас»
«Украсила свой балкон к лету»
- Я бы пропадала здесь целыми днями! © *****y_cloudberry / Reddit
«Мой балкон постепенно становится все более уютным»
«Немного украсили наш балкон»
«Так выглядит мой балкон во время дождя»
- Выглядит как домик на дереве в волшебном лесу! © Unknown author / Reddit
«Наш маленький балкончик»
Если для одного человека, то норм, а если для двух, то очень неравные условия...
«Люблю свой балкон»
«Мне сказали, что у меня уютный балкон»
Уютный балкон — это как личный уголок счастья, особенно летом. Такие пространства не требуют многого, но дарят ощущение отдыха даже в городе. А если хочется увидеть еще больше впечатляющих преображений — посмотрите, как ремонт меняет все вокруг.
Комментарии
Этим летом наконец дозрело решение, каким должен быть мой балкон. В силу некоторой специфики расположения он годами стоял, ожидая своей участи, и являясь складом всякой всячины, как у многих.
Итак, концепция готова, всячина убрана, надеюсь, к концу лета он обретёт законченный вид)