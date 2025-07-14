15 человек, которые так обустроили свои балконы, что на них можно провести все лето

Фотоподборки
3 часа назад

Эти балконы такие уютные, что с них совсем не хочется уходить. Тут и лето встречать, и отдыхать после работы, и просто наслаждаться каждым вечером.

«Мой балкончик для кошек днем и ночью»

«Вот так я бюджетненько обновил свой балкон»

«Мой балкон наконец начинает быть таким, каким я его представляла»

«Напарник сделал вот такие перила на балконе»

«Всю жизнь хотел жить высоко и с балконом, мечта сбылась, начало положено, осталось все довести до ума»

Светлана БМВ
13 часов назад

Это уже не балкон, а лоджия. Такая огромная, класс! Боковую стену можно выложить красиво полками и поставить комнатные растения. Будет уютнее.

-
-
Ответить

«Была у меня мастерская на лоджии, но период увлечения ручным трудом прошел, и душа возжелала красоты и покоя»

«Мой маленький, но уютный балкончик днем и ночью»

«Мой балкон прошлым летом, когда я только переехала, и сейчас»

«Украсила свой балкон к лету»

«Мой балкон постепенно становится все более уютным»

«Немного украсили наш балкон»

«Так выглядит мой балкон во время дождя»

«Наш маленький балкончик»

«Люблю свой балкон»

«Мне сказали, что у меня уютный балкон»

Уютный балкон — это как личный уголок счастья, особенно летом. Такие пространства не требуют многого, но дарят ощущение отдыха даже в городе. А если хочется увидеть еще больше впечатляющих преображений — посмотрите, как ремонт меняет все вокруг.

Фото на превью miss_finliscious / Reddit

Комментарии

Уведомления
Ёжик в авокадо
3 часа назад

Этим летом наконец дозрело решение, каким должен быть мой балкон. В силу некоторой специфики расположения он годами стоял, ожидая своей участи, и являясь складом всякой всячины, как у многих.
Итак, концепция готова, всячина убрана, надеюсь, к концу лета он обретёт законченный вид)

-
-
Ответить

Похожее