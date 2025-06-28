13 вещей, которые лучше забыть дома перед дальней дорогой

Взять металлический замок на багаж в путешествие может показаться хорошей идеей, но на практике это часто нерационально. Он не защищает от вскрытия багажа, ручка или скрепка его легко победят. Замок пусть и небольшой, но добавляет лишний вес и занимает место, особенно если вы путешествуете налегке или только с ручной кладью. К тому же он может создать ложное ощущение защищенности, а на деле не дает серьезной защиты. Хотя бывают моменты, когда вам пригодится портативный замок на чемодан или рюкзак. Поход в горы или экскурсия в джунгли — в таком случае он может спасти содержимое от выпадения или похищения непрошенными гостями.