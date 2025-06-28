В купальнике "чаще всего" ходят наа пляже, после него или до - всё-таки "чаще всего" надевают бельё
13 вещей, которые лучше забыть дома перед дальней дорогой
Совет от бывалых путешественников: в отпуск нужно ехать налегке. Забитые до отказа чемоданы, бесконечные сумки и пакеты станут настоящей обузой и испортят впечатление от отдыха. Самое главное — не брать с собой бесполезные вещи и знать, чему легко найти замену в поездке.
В статье используются фотографии, сгенерированные искусственным интеллектом.
Куча нижнего белья
Опытные путешественники советуют не брать с собой много трусов: на летнем отдыхе мы чаще всего ходим в купальниках. Да и белье всегда можно постирать даже руками. Так что кучу любимых труселей «на всякий случай» лучше оставить дома.
Электрическая зубная щетка
Еще один способ сэкономить место в чемодане — внимательно пересмотреть гаджеты. К примеру, вместо электрической бритвы или эпилятора возьмите в дорогу простую бритву. Вместо электрической зубной щетки — обычную, ведь сам гаджет и зарядная станция к нему займут немало места.
Обложка на паспорт
"не спасают паспорт от солнечных лучей, влаги, истирания." - вообще-то, спасают.
Мода на этот аксессуар с яркими картинками, судя по всему, прошла. Стало очевидно, что обложка мешает просканировать документ в аэропортах и различных учреждениях, а постоянно снимать и надевать ее довольно утомительно. К тому же далеко не все обложки качественные, многие попросту не спасают паспорт от солнечных лучей, влаги, истирания. А еще они часто бывают громоздкими и не помещаются в карман. Так что лучше хранить главный документ с его обычной «заводской» обложкой и получше следить за ним.
Большой зонт
Подобные зонты не рекомендуются для путешествий из-за своей громоздкости и неудобства при переноске. Они занимают много места в багаже, да и в транспорте с ними не развернешься. Выход простой: купить компактный зонт уже на месте, он стоит недорого даже в туристических лавках. Потом его можно подарить кому-то перед отъездом, чтобы не тащить с собой. Также хорош вариант с дождевиком. Его можно сложить и спрятать в карман или взять во временное пользование.
Запасные кроссовки
Не все путешествуют ради пляжей. Плюс дополнительные кроссовки нужны для занятий спорта, и как удобная обувь, если первые натрут ноги. Я без беговых никуда.
Еще опытные туристы рекомендуют не класть в чемодан кроссовки, так как они весят около 1 кг. Да и вряд ли вы будете носить кроссовки на пляже. Если все же считаете эту обувь необходимой, лучше просто ехать на отдых прямо в ней.
Большой кошелек
Если вы путаете кошелек с бумажником, небольшой ликбез: вместительный аксессуар со множеством отделений и кармашек — это кошелек. В поездках он точно не будет удобным. Его нужно банально где-то держать. В цифровую эру люди возят с собой все меньше наличных денег. Для карт существуют картхолдеры, а громоздкий кошелек так и манит — в него хочется положить что-то бесполезное, чтобы попросту заполнить пространство. Поэтому делаем выбор в пользу компактности.
Шляпа с широкими полями
В шляпе турист чаще всего и едет/ летит. Поэтому тут лично вопрос вкуса. Na фото обе страшненькие😁
Во-первых, упаковать такую шляпу в чемодан — это целый квест. Кроме того, там она непременно помнется, а в ручной клади займет слишком много места. Лучше отдать предпочтение модели с более узкими полями.
Огромное полотенце
У меня большое спортивное из Декатлона, которое сворачивается в маленькую трубочку. Отлично!
Плойка для укладки
Я не в теме, но мне почему-то всегда казалось, на́ лайнерах вообще должны быть салоны красоты
Мало кто знает, что на некоторых круизных кораблях, к примеру, запрещено использовать стайлеры или плойки для волос. Причина та же, что и в случае с кипятильником: пожарная безопасность. К тому же такие приборы занимают в чемодане немало места. Если хочется щеголять в отпуске с укладкой, лучше взять с собой бигуди. Тем более что сейчас продаются очень легкие и компактные наборы.
Металлический замок на багаж
Я хочу посмотреть на того туриста, который отправится в горы с чемоданом👀
Взять металлический замок на багаж в путешествие может показаться хорошей идеей, но на практике это часто нерационально. Он не защищает от вскрытия багажа, ручка или скрепка его легко победят. Замок пусть и небольшой, но добавляет лишний вес и занимает место, особенно если вы путешествуете налегке или только с ручной кладью. К тому же он может создать ложное ощущение защищенности, а на деле не дает серьезной защиты. Хотя бывают моменты, когда вам пригодится портативный замок на чемодан или рюкзак. Поход в горы или экскурсия в джунгли — в таком случае он может спасти содержимое от выпадения или похищения непрошенными гостями.
Шампуни и косметика в бутылочках
Я одна забираю миниатюры из отелей, и потом юзаю в следующем путешествии?😁
Многие берут в дорогу шампуни и косметические средства в тревел-формате. Но это не самое лучшее решение. Часто шампуня в таких баночках слишком мало, а значит, на всю семью его точно не хватит. Куда практичнее купить все нужное на месте.
Еще одна классная альтернатива — взять с собой твердый шампунь в форме мыла. Им можно помыть как тело, так и голову. Места он занимает немного, да и не нужно будет бояться, что крышечка случайно откроется и средство зальет весь чемодан.
Подушка в самолет
Бывалые путешественники предупреждают: такие подушки подходят далеко не всем. В итоге вы протаскаете ее по всем аэропортам, но на деле не сможете использовать по назначению. А еще на такой подушке может быть множество микробов.
Зарядки для всех гаджетов
Вместо кучи разных зарядок возьмите одну универсальную с разными разъемами. Идеальный вариант — заранее зарядить некоторые гаджеты и оставить лишние провода дома. Например, электронная книга спокойно проживет на одном заряде около недели.
Наверняка у каждого был отпуск, когда ожидание не совпадало с реальностью. Кто-то вспоминает об этом со смехом, а у другого дергается глаз. Ситуации из отпуска, который мог пройти и лучше — в нашей публикации.