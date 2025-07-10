10 ошибок, из-за которых летом может быть неуютно даже с включенным кондиционером

Сотрудники компаний по установке кондиционеров утверждают, что эти устройства и холодный воздух, который они производят, сами по себе не вредны. Но в неблагоприятных условиях и без должного обслуживания они могут стать местом размножения плесени и бактерий. А еще нахождение в чрезмерно охлаждаемом помещении в некоторых случаях может быть причиной головной боли, усталости и боли в мышцах и суставах. При подобных симптомах лучше выключить кондиционер, а затем настроить его на комфортную комнатную температуру.