у нас сейчас +30-35 с влажностью 90%, если поставить кондер на 24, то он нифига не собьет
10 ошибок, из-за которых летом может быть неуютно даже с включенным кондиционером
Устали от жары, даже когда кондиционер работает на полную катушку? Не вините технику, дело в ошибках, которые, возможно, допускаете и вы. Мы нашли 10 неочевидных причин, почему ваш дом не охлаждается, электроэнергия тратится впустую, да еще и голова болит.
В статье используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.
1. Устанавливаем слишком низкую температуру в комнате
В жару часто возникает соблазн понизить температуру в помещении до 18-19 градусов. Вот только вашему кондиционеру это выйдет боком. Ему придется слишком активно работать, чтобы поддерживать нужный микроклимат, да и расход электроэнергии будет существенно выше. Сотрудники компаний по производству бытовой техники советуют выставить в настройках 24-25 градусов, чтобы в комнате было просто прохладнее, чем на улице.
2. Забываем про увлажнитель воздуха
Увлажнитель это вещь! Поставила дома и кайфую. Кожа не сохнет, коты и одеяла перестали искрить.
Работающий кондиционер пересушивает воздух в помещении. Из-за этого мы можем чувствовать сухость слизистых оболочек глаз и носа. Именно поэтому инженеры, которые разрабатывают подобные приборы, рекомендуют купить еще и увлажнитель воздуха и установить его в комнате с кондиционером.
3. Не чистим наружный конденсатор
Своевременная чистка конденсатора позволит кондиционеру служить дольше и работать лучше. Периодически не помешает выключать устройство из сети и освобождать его от загрязнений. Для этих целей вполне подойдет обычная зубная щетка — она поможет убрать пыль во всех труднодоступных местах.
4. Не задергиваем шторы и не закрываем жалюзи
Во тут соглашусь, нпсчет жалюзи - всё же плотные шторы, не пропускающие свет и требующие искусственного освещения, идут лесом - у меня исеусствееное освещения автоматом включает режим "готовность ко сну". А во жалюзи, через которые свет худо-бедно проникает, препятствуют циркуляции горячего воздуха. В Испании это реальное спасение.
Автор этой статьи на своем опыте научился минимизировать утечку холодного воздуха, чтобы не дать теплу проникнуть в помещение. Для этого лучше закрывать жалюзи или шторы в жаркие дни. Такой способ не только поможет не допустить нагревания воздуха, но и позволит кондиционеру работать равномерно, не подстраиваясь под колебания температуры.
5. Оставляем открытой дверь в ванную
Ставьте увлажнитель, но не окрывайте дверь в ванную из-за влажности, кондей страдает. Офигенные советы 😂
Если кто-то из домашних или вы сами только что вышли из душа, оставьте дверь в ванную закрытой, пока она снова не остынет и пар с влажным воздухом не уйдут в вытяжку. Профессионалы из энергетических компаний подтверждают, что кондиционер скажет вам за это спасибо, ведь ему не придется работать интенсивнее, чтобы справиться с перепадом температуры и влажности.
6. Держим включенной домашнюю технику
Я та, что закрывает дверь кухни при готовке и открываю окно при +40...да, умираю от жары...но это из-за того, что у меня попугаи кореллы в квартире, а им вредно дышать разными запахами из кухни...ради них могу раз в неделю потерпеть. 🙃
Если вам нужно приготовить обед, попробуйте закрыть дверь в кухню и изолировать ее от помещений, где работает кондиционер. Нежелательно также оставлять включенными компьютеры или телевизоры, когда ими никто не пользуется, ведь эти приборы выделяют много тепла.
7. Не закрываем сверху наружный блок кондиционера
Он белый. Белые предметы не нагреваются н.а солнце так сильно
Если наружный блок кондиционера находится под прямыми солнечными лучами, он неизбежно нагревается. Чем горячее он становится, тем тяжелее ему приходится работать. Это не означает, что его надо заключать в короб и блокировать поток воздуха. Попробуйте просто разместить этот блок в затененном месте или попросите монтажников сделать небольшой навес над ним.
8. Не используем специальную пленку для окон
у вас в редакции просто нет такой жары, при которой не спасает ничего, кроме кондея на температуре около 20градусов
Мы в редакции нашли отличный способ сэкономить электроэнергию летом. Надо просто затенить окна с помощью специальной солнцезащитной пленки. Она поможет сохранить прохладу в доме даже при открытых шторах или жалюзи. Это автоматически означает, что вашему кондиционеру придется меньше работать.
9. Игнорируем «кондиционерную болезнь»
«нахождение в чрезмерно охлаждаемом помещении в некоторых случаях может быть причиной головной боли»
Это дефицит кислорода так проявляется, а не кондиционерная болезнь.
В предыдущем офисе стояли сплиты, так я забодалась бороться с коллегами на тему "душно, давайте включим кондиционер".
Оставь кондиционер включенным на ночь: пока все источники тепла дома спят, мебель охлаждается, приходишь утром в офис - выключаешь кондей, проветриваешь, через часик закрываешь окна и включаешь кондей, профит.
Сотрудники компаний по установке кондиционеров утверждают, что эти устройства и холодный воздух, который они производят, сами по себе не вредны. Но в неблагоприятных условиях и без должного обслуживания они могут стать местом размножения плесени и бактерий. А еще нахождение в чрезмерно охлаждаемом помещении в некоторых случаях может быть причиной головной боли, усталости и боли в мышцах и суставах. При подобных симптомах лучше выключить кондиционер, а затем настроить его на комфортную комнатную температуру.
10. Забываем о проветривании
Воздух в кондиционере проходит через фильтр, предназначенный для улавливания шерсти домашних животных, пыли и пыльцы. Но эти микроскопические аллергены все равно могут просочиться наружу и попасть обратно в комнату вместе с охлажденным воздухом. Чтобы избавиться от них, попробуйте выключить кондиционер и хорошо проветрить помещение, создав в нем сквозняк — в идеале открыть два окна на разных сторонах квартиры. Этот способ рекомендуют исследователи Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.
Бонус: у пользователей сети тоже есть свои лайфхаки
Экран для кондея на - шикарная вещь. Дома кондей прямо над рабочим местом и раньше сдувало, а теперь просто комфортно)
- Вот и летняя жара. А значит, пришло время «мне дует». У нас на работе решили проблему гениально. Взяли и прилепили скотчем один узкий край ватмана на переднюю панель кондиционера, другой — на заднюю. Воздух дует прямо в препятствие, а блаженный холод выходит из открытых боковушек. Причем это все на уровне потолка, и никаких проблем! © Подслушано / Ideer
Надеемся, что эти 10 секретов помогут превратить ваш дом в прохладный оазис, где можно надежно укрыться от летней жары. Возможно, и у вас есть свои лайфхаки для того, чтобы подружиться с капризным кондиционером. Поделитесь ими в комментариях!
Продолжим читать статьи с полезными советами? Вот 10 хитростей, которые помогут путешествовать комфортно и спокойно.
Комментарии
Чтобы не страдать от жары и солнечного света, можно переехать за полярный круг - где холодно и ночь по полгода... Плюс северная надбавка к стажу и пенсии.