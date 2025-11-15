10 особенностей жизни в Японии, которые вызывают по меньшей мере недоумение

Резкие, яркие ароматы в японской культуре не приветствуются. У японцев вообще есть множество слов для описания запахов — и даже отдельный термин для навязчивого аромата, который мешает окружающим. Так что не пользоваться слишком сильными духами — это своего рода негласное правило.

Те, кто переехал в Японию, говорят, что местные все же пользуются парфюмом — но выбирают легкие, ненавязчивые запахи.