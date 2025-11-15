10 особенностей жизни в Японии, которые вызывают по меньшей мере недоумение
Япония — удивительно красивая страна, о путешествии в которую мечтают многие.
Но порой кажется, что японцы живут словно на другой планете: их представления о приличиях иногда сильно отличаются от наших. Вот несколько тонких нюансов, которые для жителей страны восходящего солнца — привычная норма, а для многих иностранцев — настоящая диковинка.
Кусать яблоко — неприлично
У японцев — свое представление о том, что считается приличным за столом, а что — нет. Например, если во время еды кусочек пищи падает на стол или в тарелку, подхватывать его руками считается невежливым. Неприличным выглядит и тот момент, когда мы откусываем большие куски. Скажем, есть яблоко целиком, да еще и неочищенное, откусывая прямо от него, — верх неприличия. А вот есть суп, к примеру рамен, хлюпая — абсолютная норма.
- Когда работала в Японии в офисе, для перекуса принесла яблоко. Ну, перерыв — кусаю это яблоко, так на меня уставились все коллеги! Они были в шоке. Орали: «Нифига себе!» Я сначала ничего не поняла, но потом узнала, что японцы считают неприличным откусывать от целого яблока и сначала его всегда разрезают на кусочки. © guli_in_tokyo
Черные очки лучше оставить дома
Сами японцы почти не носят темные солнцезащитные очки. Все дело в особенностях их глаз — они менее чувствительны к свету. К этому добавляется и культурный фактор: в Японии темные очки ассоциируются с чем-то криминальным. Поэтому на иностранцев в черных очках могут смотреть косо. Также за темными стеклами не видно выражения глаз собеседника, а зрительный контакт — одна из важных форм невербального общения японцев.
Как и духи
Резкие, яркие ароматы в японской культуре не приветствуются. У японцев вообще есть множество слов для описания запахов — и даже отдельный термин для навязчивого аромата, который мешает окружающим. Так что не пользоваться слишком сильными духами — это своего рода негласное правило.
Те, кто переехал в Японию, говорят, что местные все же пользуются парфюмом — но выбирают легкие, ненавязчивые запахи.
В японских туалетах можно не париться
В японских туалетах есть кнопка, включающая звук, который буквально переводится как «звук принцессы». Она имитирует шум смыва: нажимаешь кнопочку — и раздается звук текущей воды. Зачем, спросите вы? Чтобы никто не смущался, конечно.
- Брат женился на японке, и они приехали к нам в гости. Она кое-как на английском, я тоже. Пошла она в туалет, и что-то долго ее нет. Возвращается вся красная и отводит меня в сторонку. Спрашивает, как у нас включается «принцесса». А потом она берет и объясняет, мол, что их крутые туалеты еще и звук сливающейся воды могут имитировать, чтобы никто не смущался. Ну а я не поняла, языковой барьер, все дела.
А вот расслабляться в ванной будет непривычно
Немного странный факт: в японских семьях принято набирать одну ванну на всех. Да-да, вы все верно поняли — воду набирают один раз, и ею пользуются все члены семьи.
Но есть нюанс: в ванну японцы залезают уже чистыми. Перед этим каждый тщательно принимает душ. Кстати, и сами ванны там выглядят непривычно — это глубокие, но короткие корытца. В них не лежат, а сидят и просто расслабляются.
Прокладки и тампоны не носят по улице без пакета
Тампоны везде не на каждый день, как и прокладки: "капельки" служат ориентиром.
На кассе в Японии тампоны и другие товары для женской гигиены вам, скорее всего, аккуратно упакуют в черный или непрозрачный пакет. Найти сами тампоны — уже задача со звездочкой: японки используют их не каждый день, а, как правило, только в особых случаях.
Утилизация — отдельная история. Мусор в Японии нужно тщательно сортировать и выбрасывать в прозрачных или полупрозрачных пакетах. Так что местным женщинам приходится идти на маленькие хитрости — кто прячет прокладки и тампоны среди другого мусора, а кто покупает специальные симпатичные пакетики для использованных средств гигиены.
Около ресторанов вас встречаются пластиковые образцы еды
У кафе и ресторанов в Японии на витринах выставляют не фотографии блюд, а их реалистичные копии. Считается, что так проще привлечь клиента — ведь выглядит все настолько аппетитно, что прямо слюнки текут. Эти подделки давно превратилась в отдельную индустрию, приносящую экономике миллионы.
А сами японцы относятся к этому спокойно — считают удобным и даже называют такие витрины проявлением гостеприимства.
Долой волосы с тела
Японцы считают волосы на теле лишними и начинают бороться с ними еще с подросткового возраста. Задолго до того, как бритва для лица стала популярна во всем мире, японки уже удаляли легкий пушок с щек. Под раздачу попадают и руки, и ноги.
На праздники — один и тот же десерт
В сердцах японцев особое место занимает клубничный торт. Свои позиции он завоевал благодаря расцветке — бело-красной, как у японского флага. Такой торт принято дарить на дни рождения, большие праздники — да и вообще, любой повод подойдет.
В автоматах продаются пикантные вещицы
Всем известно, что в Японии в автоматах можно купить самые разные, порой довольно пикантные вещи. А еще есть куча автоматов с мелочевкой, свежими яйцами, насекомыми и даже предсказаниями. И это лишь малая часть японского вендингового безумия, в котором, кажется, можно найти буквально все.
