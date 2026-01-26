14 человек попросили отфотошопить их снимки, но за дело взялись те еще шутники

Что будет, если человек, владеющий фотошопом и обладающий хорошим чувством юмора, берется за выполнение просьбы усовершенствовать чье-то фото? В 99% случаев получится что-то невероятно забавное и остроумное и мы собрали для вас 14 тому доказательств.

«Я переволновался, когда делал предложение, и преподнес коробочку не той стороной. Помогите исправить»

«Ого, она и правда в шоке!» © big-haam / Reddit

«Прикройте меня, пожалуйста»

«Уберите, пожалуйста, моего бывшего с этой фотки»

«Приделайте, пожалуйста, к тени хвост»

«Вот что происходит, когда маленькая кузина оставляет у тебя дома свой велосипед. Сделайте что-нибудь прикольное»

«Сделайте так, будто я дерусь сам с собой»

«Сделайте моему другу у окна шею подлиннее»

«Пожалуйста, уберите девушку с заднего плана»

«Кто-нибудь может мне помочь и убрать чувака с заднего плана?»

«Моему парню не очень нравится его прическа, может кто-нибудь сделать ему другую?»

«Это мой 20-летний кот и на этой фотке он выглядит как чистое зло. Можете сделать его еще более инфернальным?»

«Моя дочь пропустила дневной сон. Сделайте так, чтобы моя жена еще больше вышла из себя, не сдерживайтесь!»

«Я обожаю это фото, но терпеть не могу своего бывшего. Можете заменить его на кого-нибудь другого?»

«Мне очень нужны волосы»