14 человек попросили отфотошопить их снимки, но за дело взялись те еще шутники
Фотоподборки
15 минут назад
Что будет, если человек, владеющий фотошопом и обладающий хорошим чувством юмора, берется за выполнение просьбы усовершенствовать чье-то фото? В 99% случаев получится что-то невероятно забавное и остроумное и мы собрали для вас 14 тому доказательств.
«Я переволновался, когда делал предложение, и преподнес коробочку не той стороной. Помогите исправить»
- «Ого, она и правда в шоке!» © big-haam / Reddit
«Прикройте меня, пожалуйста»
«Уберите, пожалуйста, моего бывшего с этой фотки»
«Приделайте, пожалуйста, к тени хвост»
«Вот что происходит, когда маленькая кузина оставляет у тебя дома свой велосипед. Сделайте что-нибудь прикольное»
«Сделайте так, будто я дерусь сам с собой»
«Сделайте моему другу у окна шею подлиннее»
«Пожалуйста, уберите девушку с заднего плана»
«Кто-нибудь может мне помочь и убрать чувака с заднего плана?»
«Моему парню не очень нравится его прическа, может кто-нибудь сделать ему другую?»
«Это мой 20-летний кот и на этой фотке он выглядит как чистое зло. Можете сделать его еще более инфернальным?»
«Моя дочь пропустила дневной сон. Сделайте так, чтобы моя жена еще больше вышла из себя, не сдерживайтесь!»
«Я обожаю это фото, но терпеть не могу своего бывшего. Можете заменить его на кого-нибудь другого?»
«Мне очень нужны волосы»
Какая из этих работ мастеров фотошопа понравилась вам больше всего? Поделитесь в комментариях. А если вы хотите увидеть фото людей, которые без всяких фоторедакторов преобразились до неузнаваемости, загляните сюда.
Фото на превью alligatoriation / Reddit, H***iFushinsha / Reddit
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
17 комиксов про неловкие моменты, которые бывали с каждым, но мало кто в этом признается
Авторские колонки
1 месяц назад
19 человек вспомнили своих соседей по общаге, с которыми скучно не было никогда
17 человек, которые поехали в отпуск, а попали как будто в кино (и у каждого оно свое)
«Что-то здесь не так»: 18 раз, когда люди доверились своей интуиции и не пожалели
Истории
5 дней назад
18 историй знакомств, по которым можно и фильмы снимать
Истории
1 неделя назад
18 человек, которые свое обучение в автошколе еще долго будут припоминать да втихую хихикать
18 жизненных ситуаций, в которых люди проявили хитрость уровня ниндзя
Интересное
1 неделя назад
15 человек, которые просто пошли в гости, но жизнь к такому повороту их точно не готовила
Истории
1 неделя назад
19 историй о гостях, которые могли бы стать основой для семейной комедии
Истории
5 дней назад
15 выходок свекровей, после которых хочется либо обнять их, либо заблокировать навсегда
Истории
2 дня назад