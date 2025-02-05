20+ человек, которые круто преобразились и не могут скрыть свою радость по этому поводу
Зачастую внешние изменения являются отражением внутренней трансформации человека, но может быть и наоборот. В любом случае, когда мы начинаем заботиться о себе, о своем физическом и психическом состоянии, счастливая улыбка на лице начинает появляться все чаще, и герои нашей статьи — прямое тому доказательство.
«Год назад я вышла из токсичных отношений и научилась любить себя. Кстати, мне 27»
«Я стал веганом, начал больше двигаться и следить за питанием. И вот как все изменилось за 2 года!»
«Я сильно набрала вес во время беременности. Но ребенок помог мне скинуть 30 кг»
"Мой малыш постоянно просыпался в 5 утра, и это изменило мой график сна. Я решила: «Если уж я все равно бодрствую в это время, можно заняться чем-то полезным». Я начала ходить на занятия по фитнесу в 5:30 утра, а также практиковала интуитивное питание. Я также увеличила свою активность (стараюсь ходить пешком не менее 30 минут каждый день)".
«Месяц назад я сделала глубокую подтяжку лица»
«Вот как я изменился за год после разрыва отношений»
- У меня отвисла челюсть. © Actual_Mistake_759 / Reddit
«На первой фотографии мне 22 года, на второй — 29. Бросила дурную привычку»
- Колдовство какое-то, выглядишь лет на 10 моложе. © Gaz834 / Reddit
«Вот как я изменился за 6 месяцев. Сбросил вес и обзавелся накладкой из волос»
«Разнесла депрессию в щепки»
- Заметно! Ты теперь просто светишься! © Super-Distance-2457 / Reddit
«Месяц как сняла брекеты»
«Влюбился в спортзал и теперь я другой человек»
«Вот уж не думала, что в 28 лет буду чувствовать себя лучше, чем в 25»
«Развелся и решил, что пора меняться. Между этими фотографиями разница 9 месяцев »
«Я в 34 года и в 40»
«Похудел»
- Результат налицо! © MNBoyMom1985 / Reddit
«За последние 5 лет я многое пережила, и вот в прошлом году начала заботиться о себе»
Слева вымученная улыбка, раскрытые глаза и припухшие щеки… Плакала, наверное, много. Справа – счастливая красавица 😍
«Вот мои новости. Жизнь меняется»
- Замечательные изменения! © Msink / Reddit
«Потребовалось всего 5 лет, чтобы стать новым человеком. Похудела, вернулась в школу и получила степень бакалавра сестринского дела, завела друзей»
«Лет 5-6 назад начал терять волосы. Думал о пересадке, но это дорого. Решился на накладку, очень доволен результатом»
"Я в 31 и в 41 год - после того, как начала больше заботиться о себе"
«Между этими фотографиями примерно год разницы. Чувствую себя как никогда прекрасно»
«Сбросила 45 кг»
«Мне с трудом давались свидания, решил, что пора меняться»
- Ты будто лет 10 скинул. © vega455 / Reddit
Некоторые изменения заставляют нас улыбнуться, вспоминая прошлое — как, например, у героев другой статьи, которые нашли фото из своей неформальной юности. Многих меняет и семейная жизнь — особенно, если пара вместе не год, не пять, а долгие годы.
Комментарии
Интересный факт - стоит человеку выйти из отношений - и начинает следить за собой. Почему же в отношениях можно обжираться и жиреть, не ухаживать за волосами и кожей? Непонятно