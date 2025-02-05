20+ человек, которые круто преобразились и не могут скрыть свою радость по этому поводу

Зачастую внешние изменения являются отражением внутренней трансформации человека, но может быть и наоборот. В любом случае, когда мы начинаем заботиться о себе, о своем физическом и психическом состоянии, счастливая улыбка на лице начинает появляться все чаще, и герои нашей статьи — прямое тому доказательство.

«Год назад я вышла из токсичных отношений и научилась любить себя. Кстати, мне 27»

«Я стал веганом, начал больше двигаться и следить за питанием. И вот как все изменилось за 2 года!»

«Я сильно набрала вес во время беременности. Но ребенок помог мне скинуть 30 кг»

"Мой малыш постоянно просыпался в 5 утра, и это изменило мой график сна. Я решила: «Если уж я все равно бодрствую в это время, можно заняться чем-то полезным». Я начала ходить на занятия по фитнесу в 5:30 утра, а также практиковала интуитивное питание. Я также увеличила свою активность (стараюсь ходить пешком не менее 30 минут каждый день)".

«Месяц назад я сделала глубокую подтяжку лица»

«Вот как я изменился за год после разрыва отношений»

«На первой фотографии мне 22 года, на второй — 29. Бросила дурную привычку»

Колдовство какое-то, выглядишь лет на 10 моложе. © Gaz834 / Reddit

«Вот как я изменился за 6 месяцев. Сбросил вес и обзавелся накладкой из волос»

«Разнесла депрессию в щепки»

«Месяц как сняла брекеты»

«Влюбился в спортзал и теперь я другой человек»

«Вот уж не думала, что в 28 лет буду чувствовать себя лучше, чем в 25»

«Развелся и решил, что пора меняться. Между этими фотографиями разница 9 месяцев »

«Я в 34 года и в 40»

«Похудел»

«За последние 5 лет я многое пережила, и вот в прошлом году начала заботиться о себе»

«Вот мои новости. Жизнь меняется»

«Потребовалось всего 5 лет, чтобы стать новым человеком. Похудела, вернулась в школу и получила степень бакалавра сестринского дела, завела друзей»

«Лет 5-6 назад начал терять волосы. Думал о пересадке, но это дорого. Решился на накладку, очень доволен результатом»

"Я в 31 и в 41 год - после того, как начала больше заботиться о себе"

«Между этими фотографиями примерно год разницы. Чувствую себя как никогда прекрасно»

«Сбросила 45 кг»

«Мне с трудом давались свидания, решил, что пора меняться»

Ты будто лет 10 скинул. © vega455 / Reddit