8 случаев в любимом кино, когда героиня явно выбрала не того

Работница магазина в маленьком провинциальном городке Анна все никак не может найти своего суженного. Один из кандидатов и вовсе влюбился в ее подругу. Но героиня все равно мечтает о семье, да и общественные стереотипы давят. Поэтому Аня решает попытать счастья на курорте. Там тоже все проходит не так гладко, как хотелось бы: сразу ее охмуряет альфонс. В отчаянном положении, Аня знакомится с добрым, но при этом чудаковатым пареньком Саней. Он сразу же влюбляется в девушку и зовет ее замуж. Анна от переизбытка эмоций внушает себе, что тоже любит Саню. В решающий момент героиня все-таки сбегает от нового кавалера. Вот только по прибытии домой видит несостоявшегося мужа на пороге и радостно ему улыбается...

Многие зрители в принципе не в восторге от картины в целом. Но выбор главной героини и вовсе возмущает. Зачем самодостаточной и доброй Ане нудный и даже бестолковый Саня? Девушка не испытывала к нему никаких чувств и поддалась его уговорам в порыве отчаяния. И несмотря на все сомнения, в финале все равно решает остаться с человеком, который ее, можно сказать, преследовал.