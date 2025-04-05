8 случаев в любимом кино, когда героиня явно выбрала не того
Кинематограф вызывает у нас разные чувства: мы можем смеяться, плакать, радоваться, сочувствовать, злиться или злорадствовать. И часто — критиковать и придумывать свою версию финала. Например, мы можем не понимать героев: почему они принимают такие решения, ведь все очевидно? А уж если дело касается того, с кем в итоге остается главная героиня фильма, устраиваются нешуточные дебаты. Иногда просто хочется во весь голос прокричать: «Зачем?»
«Дамы приглашают кавалеров»
Работница магазина в маленьком провинциальном городке Анна все никак не может найти своего суженного. Один из кандидатов и вовсе влюбился в ее подругу. Но героиня все равно мечтает о семье, да и общественные стереотипы давят. Поэтому Аня решает попытать счастья на курорте. Там тоже все проходит не так гладко, как хотелось бы: сразу ее охмуряет альфонс. В отчаянном положении, Аня знакомится с добрым, но при этом чудаковатым пареньком Саней. Он сразу же влюбляется в девушку и зовет ее замуж. Анна от переизбытка эмоций внушает себе, что тоже любит Саню. В решающий момент героиня все-таки сбегает от нового кавалера. Вот только по прибытии домой видит несостоявшегося мужа на пороге и радостно ему улыбается...
Многие зрители в принципе не в восторге от картины в целом. Но выбор главной героини и вовсе возмущает. Зачем самодостаточной и доброй Ане нудный и даже бестолковый Саня? Девушка не испытывала к нему никаких чувств и поддалась его уговорам в порыве отчаяния. И несмотря на все сомнения, в финале все равно решает остаться с человеком, который ее, можно сказать, преследовал.
«Не могу сказать «прощай»»
В этой картине скромная на первый взгляд Лида безумно влюбляется в видного мужчину Сергея. Вот только после короткой интриги с главной героиней Сергей женится на девушке Марте — красавице, покоряющей мужские сердца. Лида, конечно, убита горем и даже портит свадьбу своему возлюбленному. А потом уезжает в другой город, где встречает Василия — возможно, он не эталон идеального мужчины, но человек вполне хороший. Василий поддерживает Лиду, заботится и, главное, уважает ее.
За то время, что у Лиды вроде как наладилась личная жизнь, Сергей оказался прикованным к кровати: во время валки деревьев он повредил позвоночник. Марта в итоге решает уйти от своего мужа. А вот Лида, узнав о том, что произошло с Сергеем, бросает все и мчится к нему. По сценарию нас ждет якобы хеппи-энд — Лида ждет ребенка, а Сергей от радостной новости даже поднимается с постели. Вот только у зрительниц вполне очевидный вопрос: зачем главная героиня по сути принесла себя в жертву человеку, который так с ней поступил, да и в принципе полный ноль. Да, Сергей неплохой работник, но как партнер он не особо приятен: его отношение к женщинам точно оставляет желать лучшего. Поэтому многие дамы переписали бы концовку этого фильма и оставили бы Лиду с Василием.
«Афоня»
Трагикомедия Георгия Данелия вызывает уйму эмоций. Главный герой неприятен зрителю от начала и до конца. Афоня работает сантехником и ведет весьма неблагопристойный образ жизни. Просто какой-то наглый маргинальный персонаж. У него полностью отсутствует эмпатия и чувство ответственности.
Несмотря на уйму недостатков, в него влюбляется юная девушка Катя и сразу начинает активно спасать. Афоня не оказывает ей никаких знаков внимания. Почему героиня все равно бегает за этим мужчиной? Что ее привлекает?
Концовка фильма скорее похоже на финал антиутопии: юная девушка приезжает в деревню, чтобы в очередной раз спасти Афоню. Хоть кто-то считает это хеппи-эндом?
«Москва слезам не верит»
Сюжет этой картины известен практически всем. У главной героини Катерины в принципе всю жизнь не складывались отношения с мужчинами. Возможно, именно поэтому Гоша кажется ей харизматичным, умным и заботливым. Вот только со стороны в слесаре высшего разряда можно рассмотреть комплекс неполноценности, а некоторые зрители и вовсе придерживаются мнения, что Гоша — настоящий псих. Возможно он действительно отличный работник, но поведение его иногда слишком уж странно: он сам решил, кем работает Катерина, сам решил, что ей надо. Гоша сразу начинает командовать, едва зайдя в квартиру нашей героини. Это больше походит на комплекс неуверенного в себе человека, пытающегося таким образом самореализоваться. А уж то, какую драму он устроил, узнав, что его избранница весьма успешна в карьерном плане, и вовсе отталкивает.
И несмотря на все это, Катерина уверена, что у Гоши нет недостатков. Даже хотелось бы увидеть «Москва слезам не верит-2», чтобы узнать о жизни этой пары в будущем.
«Молодая жена»
Мелодрама Леонида Менакера рассказывает о юной Мане, которая назло своей школьной любви вышла замуж за вдовца с маленьким ребенком. Маня ждала возлюбленного, а он приехал с новой девушкой. И вот она придумывает месть, от которой плохо только ей. Это действительно поступок, полный юношеского максимализма. Вдовец Алексей, возможно, и любит свою молодую жену, но только какой-то странной ограниченной любовью. Например, он был против того, чтобы Маня дальше училась — настоящий узурпатор. Девушка же вообще к нему чувств не испытывает и просто страдает в этом браке. Так и хочется сказать ей: «Беги! Его не переделаешь». Но тем не менее создатели фильма предлагают нам счастливый финал...
«Девчата»
История Тоси и Ильи может показаться милой и искренней. Выпускница кулинарного училища приезжает в сибирский поселок по распределению. На танцах она знакомится с первым красавцем поселка — Ильей. Тося в душе еще ребенок: она смотрит на мир большими глазами, верит в доброту, но при этом очень старается вести себя по-взрослому горделиво. Ей и в голову не приходит, что у Ильи с его ухаживаниями может быть злой умысел.
Да, по сюжету Илья и сам влюбляется в Тосю. Но что ждет такую пару? Скажем честно, Тося и сама не подарок и руководствуется исключительно чувствами. Но инфантильный Илья, который все-таки постарше своей избранницы, ведет себя еще более странно: поспорить на девушку, завоевывать ее путем насмешек. А когда она все узнает, то в качестве искупления он дарит ей золотые часы, причем на деньги, взятые в долг. И после всех этих эмоциональных качелей Тося все же выбирает его. Интересно, много ли посуды они перебьют за время совместной жизни?
«Ирония судьбы, или С легким паром!»
Новогодняя традиция многих дам — это... Нет, не ходить в баню, а очередной раз взмахивать руками и недоумевать: зачем Наде Лукашин? Безусловно, талантливый Эльдар Рязанов создал прекрасную комедийную мелодраму, но с концовкой смириться очень сложно. Бесхребетный маменькин сынок, который не особо ответственен и местами нагловат, за пару часов влюбляет в себя взрослую здравомыслящую женщину? Не будем спорить, что Ипполит — тоже своеобразный человек. Но даже он более подходящая партия для интеллигентной Нади. А что ждет ее с импульсивным Женей, который не задумываясь разорвал заочно отношения со своей невестой? Вряд ли что-то стоящее.
«Зимняя вишня»
опять нет - ребята хорошие и хочется пожелать им счастья что и прочувствовали авторы кино в продолжении
Ольга, воспитывающая одна ребенка, влюбляется в женатого мужчину Вадима. И отметим, это не единственный его недостаток. Наверное, сотни женщин перед экранами телевизора плакали и кричали героине, что нужно выбирать другого. Того, Герберта с отверткой — с ним же как за каменной стеной. Но Ольга слушала свое сердце, которое дало ей так себе совет.
Короткие встречи, вечные обиды, одинокие вечера, полная неопределенность и сплошной обман — это все, что мог дать Ольге женатый нарцисс. И тем не менее, она предпочла его.
Конечно, не все могут согласиться с такими резкими эпитетами — каждый человек имеет собственное мнение, и это прекрасно. Но именно поэтому у нас есть темы для дружеских бесед и споров. А еще можно обсудить фильмы, которые не оставили равнодушным зарубежного зрителя, или сравнить актрис разных поколений.
Комментарии
Галопом по европам - вероятно, так смотрел выше упомянутые фильмы оборзеватель, который, скорее всего родился уже в этом веке.
Зато Александр Де Лардж из заводного Апельсина ангел во плоти получается. Или Таксист из фильма Таксист так вообще образец адекватности.