20+ женщин, чьи самодельные наряды так и просятся на подиум
Несмотря на огромное разнообразие одежды в магазинах, не каждая женщина может найти что-то по душе. В таких случаях многим ничего не остается, кроме как взять иголку с ниткой или сесть за швейную машинку и сделать что-то по-настоящему классное своими руками. И сегодня мы собрали для вас примеры талантливых дам, которые создали нечто уникальное.
«Друг хотел избавиться от рубашки с крутым принтом. Я ее забрала и сделала вот такие шорты»
«Мое дерзкое джинсовое платье для поездки»
«Сшила себе наряд для мероприятия и получила массу комплиментов. Чувствую себя просто обалденно»
Штанишки не в тему. Нужно было юбочку миди в стиле "new age" или "пин ап" и туфли пококетливее, тонкий звонкий каблучок, девушкам миньон вроде неё не идут панталоны, им идёт женственный крой, как эта часть наряда сверху
«Закончила свое первое пальто как раз к праздникам. Очень уж хотелось добавить блеска в свой гардероб»
«Мое последнее творение — платье в стиле бэбидолл»
Нет, не то. Фигуру спрятала, босоножки вообще не в тему, слишком грузные
«Впервые в жизни шью платье и сразу бахнула свадебное. Еще и из китайской ткани»
Уже второй раз вижу это платье, и оно волшебное, как будто из сахарной глазури, его хочется съесть 😸 хочу такое
«Сшила для зимней ярмарки»
«Топ oversize для осенней погоды. Так круто получилось!»
«Лучшая подруга сшила мне свое первое платье. Я его обожаю и ношу с гордостью»
«Мое платье для помолвки, сшитое из пододеяльника»
«Мой первый купальник на косточках! Я прошла онлайн курс „Сшей купальник своей мечты“. В следующий раз попробую сделать плавки не такими широкими»
- Вы не могли бы и мне сшить такой? © boo29may / Reddit
«Посмотрите, какие уникальные платья шьет моя сестра»
«Вот платье в стиле 70-х годов, которое я сшила по винтажной выкройке»
«Только что закончила шить этот осенний пуловер на молнии!»
«Вот во что превратились 4 галстука из комиссионки»
Идеальная женщина для некоторых индивидуумов тут. Способная сшить юбку из галстука. Э-экономия
«Мой первый блейзер! Одна проблема — работаю из дома, мне даже некуда в нем пойти»
«Я сшила это платье с нуля для званого ужина в японском стиле»
«Перешила эту здоровенную хлопковую рубашку в милую блузку»
«Как же долго я искала нужный цвет ткани, чтобы он подходил к моим глазам и коже»
«Не могу дождаться, когда наступит осень. Когда увидела эту ткань, поняла, что просто обязана была сшить из нее юбку»
Ещё бы пуговицы ровно пришить .. последнюю лучше расстегнуть, морщит
«Я прокачалась в шитье и сделала своему семейству одежду в стиле эпохи Регентства»
- Повезло детям! Я бы с удовольствием нарядилась в такое! © Infinite-Cranberry / Reddit
«Летнее платье моей мечты»
Я сначала решила, что это она ногу так задрала, Волочкова стайл
«Пошила наряд 50-х годов из редкой винтажной ткани»
- Ого! Я бы побоялась с этим материалом работать! © Motorcycle-Language / Reddit
«Я сделала платье со светодиодной подсветкой»
- Это платье просто потрясающее, фантастическая работа. © beam__me__up / Reddit
Если вам всё ещё мало вдохновения от историй людей, вот несколько статей, которые могут вас увлечь: