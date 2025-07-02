20+ женщин, чьи самодельные наряды так и просятся на подиум

Народное творчество
2 часа назад

Несмотря на огромное разнообразие одежды в магазинах, не каждая женщина может найти что-то по душе. В таких случаях многим ничего не остается, кроме как взять иголку с ниткой или сесть за швейную машинку и сделать что-то по-настоящему классное своими руками. И сегодня мы собрали для вас примеры талантливых дам, которые создали нечто уникальное.

«Друг хотел избавиться от рубашки с крутым принтом. Я ее забрала и сделала вот такие шорты»

«Мое дерзкое джинсовое платье для поездки»

«Сшила себе наряд для мероприятия и получила массу комплиментов. Чувствую себя просто обалденно»

Капибара в кимоно
2 часа назад

Штанишки не в тему. Нужно было юбочку миди в стиле "new age" или "пин ап" и туфли пококетливее, тонкий звонкий каблучок, девушкам миньон вроде неё не идут панталоны, им идёт женственный крой, как эта часть наряда сверху

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«Закончила свое первое пальто как раз к праздникам. Очень уж хотелось добавить блеска в свой гардероб»

«Мое последнее творение — платье в стиле бэбидолл»

«Впервые в жизни шью платье и сразу бахнула свадебное. Еще и из китайской ткани»

Капибара в кимоно
2 часа назад

Уже второй раз вижу это платье, и оно волшебное, как будто из сахарной глазури, его хочется съесть 😸 хочу такое

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«Сшила для зимней ярмарки»

«Топ oversize для осенней погоды. Так круто получилось!»

«Лучшая подруга сшила мне свое первое платье. Я его обожаю и ношу с гордостью»

«Мое платье для помолвки, сшитое из пододеяльника»

«Мой первый купальник на косточках! Я прошла онлайн курс „Сшей купальник своей мечты“. В следующий раз попробую сделать плавки не такими широкими»

«Посмотрите, какие уникальные платья шьет моя сестра»

«Вот платье в стиле 70-х годов, которое я сшила по винтажной выкройке»

«Только что закончила шить этот осенний пуловер на молнии!»

«Вот во что превратились 4 галстука из комиссионки»

«Мой первый блейзер! Одна проблема — работаю из дома, мне даже некуда в нем пойти»

«Я сшила это платье с нуля для званого ужина в японском стиле»

«Перешила эту здоровенную хлопковую рубашку в милую блузку»

«Как же долго я искала нужный цвет ткани, чтобы он подходил к моим глазам и коже»

«Не могу дождаться, когда наступит осень. Когда увидела эту ткань, поняла, что просто обязана была сшить из нее юбку»

«Я прокачалась в шитье и сделала своему семейству одежду в стиле эпохи Регентства»

«Летнее платье моей мечты»

«Пошила наряд 50-х годов из редкой винтажной ткани»

«Я сделала платье со светодиодной подсветкой»

Фото на превью king-xtine / Reddit, boo29may / Reddit

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