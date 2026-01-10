Когда грация вышла из чата: 20 уморительно неудачных фото животных

Думаете, только у вас в паспорте есть странная фотография? Как бы не так! Даже самые грациозные и милые животные иногда попадают в кадр в, мягко говоря, не самых удачных ракурсах. Перед вами 20 фотографий, на которых наши любимцы получились нелепыми и безумно смешными. Приготовьтесь смеяться!

«Мой кот Фрэнк впервые в жизни увидел снег»

Ржака, чуть чаем не поперхнулся! Спасибо за этот кадр. © KungfugodMWO / Reddit

«Толстячок нашел место с учетом пуза»

Вот вы ржете, а у него просто кость пушистая!

«Уехали на выходные. По возвращении у кошки накопилось к нам очень много претензий, и она не стесняется их озвучивать!»

Кошка в полном шоке от вашей наглости. © PatBateman2000/ Reddit

«Макс щеголяет с пучком на голове. Это суровая необходимость: иначе уши окажутся в миске с едой!»

«Он укусил моего соседа, поэтому ловите подборку его самых неудачных и нелепых фото!»

«Кот просидел в коробке так долго, что, кажется, принял ее форму»

«Тот самый момент, когда вздремнул „на 15 минуточек“, а проснулся и не понимаешь, какой сейчас год»

Это же вылитый я каждое утро перед работой! © totally_anomalous / Reddit

«Мистер Глупыш впервые на прогулке»

Эта морда достойна Оскара! © SmileSprout / Reddit

«Кошка отчаянно просилась на улицу! Но оказалось, что ее любовь к снегу была чисто теоретической. Стоило выйти — и энтузиазм испарился»

«Я даже не заметил, как она забралась в ящик. И, судя по ее виду, она совсем не оценила, что я ее оттуда достал»

«Иногда прямо посреди умывания кошка „зависает“ и смотрит в пустоту с самым нелепым выражением морды. Обожаю эту странную девочку!»

Она явно получала новые инструкции от инопланетян! © Ch4rLizard / Reddit

Лицо точь-в-точь как у моего парикмахера, когда он косячит со стрижкой! © Maximum_Resident_61 / Reddit

Когда тебя вырастили кошки

Самые очаровательные зубки

«Вот так наш кот намекает, что ему нужна вода»

«Ну ладно, я все равно больше не хотел этих крендельков»

«Кошка знает: если я вернулась домой после путешествия, значит, время тихого часа. И вот с таким лицом она меня встречает»

Ей невозможно отказать — придется бросить все и идти спать.

Вот оно, еще одно доказательство, что кот — жидкость

«Опять поймала ее с украденным тампоном. А буквально через минуту она уже залезла в холодильник. Эта кошка — просто маленькое пушистое стихийное бедствие!»

Ну что за чудо — еще и обертку для того, чтоб погрызть аппликатор, сняла. © beatlefool42 / Reddit



«Она думает только о еде»

«Я просто хотел ее погладить. В ответ она посмотрела на меня таким взглядом»