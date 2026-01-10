Когда грация вышла из чата: 20 уморительно неудачных фото животных

1 час назад
Когда грация вышла из чата: 20 уморительно неудачных фото животных

Думаете, только у вас в паспорте есть странная фотография? Как бы не так! Даже самые грациозные и милые животные иногда попадают в кадр в, мягко говоря, не самых удачных ракурсах. Перед вами 20 фотографий, на которых наши любимцы получились нелепыми и безумно смешными. Приготовьтесь смеяться!

«Мой кот Фрэнк впервые в жизни увидел снег»

Драконятина
1 час назад

Так это демоненок, конечно, это не его среда обитания) где кипящие котлы и вот это всё?)





«Толстячок нашел место с учетом пуза»

  • Вот вы ржете, а у него просто кость пушистая!

«Уехали на выходные. По возвращении у кошки накопилось к нам очень много претензий, и она не стесняется их озвучивать!»

«Макс щеголяет с пучком на голове. Это суровая необходимость: иначе уши окажутся в миске с едой!»

Olga Dubrowski
20 часов назад

Для таких собак есть миски в форме усечённого конуса, в такие уши не залезают.





«Он укусил моего соседа, поэтому ловите подборку его самых неудачных и нелепых фото!»

«Кот просидел в коробке так долго, что, кажется, принял ее форму»

«Тот самый момент, когда вздремнул „на 15 минуточек“, а проснулся и не понимаешь, какой сейчас год»

«Мистер Глупыш впервые на прогулке»

«Кошка отчаянно просилась на улицу! Но оказалось, что ее любовь к снегу была чисто теоретической. Стоило выйти — и энтузиазм испарился»

«Я даже не заметил, как она забралась в ящик. И, судя по ее виду, она совсем не оценила, что я ее оттуда достал»

Нина С
48 минут назад

А зачем доставать без крайней необходимости?!мои сами вылезут,когда выспятся 😺😺





«Иногда прямо посреди умывания кошка „зависает“ и смотрит в пустоту с самым нелепым выражением морды. Обожаю эту странную девочку!»

Когда тебя вырастили кошки

Самые очаровательные зубки

«Вот так наш кот намекает, что ему нужна вода»

Olga Dubrowski
20 часов назад

Даже кот знает, что кошки - это жидкость. Так хочет показать, чего в миске не хватает.





«Ну ладно, я все равно больше не хотел этих крендельков»

ФьюАлка
18 часов назад

Сходите нa кухню, проверьте: может, вы там ещё много чего "больше не хотели" ))





«Кошка знает: если я вернулась домой после путешествия, значит, время тихого часа. И вот с таким лицом она меня встречает»

  • Ей невозможно отказать — придется бросить все и идти спать.

Вот оно, еще одно доказательство, что кот — жидкость

Jul
21 час назад

Коты - жидкость, это научно доказано. Не шучу, могу статью найти.





«Опять поймала ее с украденным тампоном. А буквально через минуту она уже залезла в холодильник. Эта кошка — просто маленькое пушистое стихийное бедствие!»

  • Ну что за чудо — еще и обертку для того, чтоб погрызть аппликатор, сняла. © beatlefool42 / Reddit

«Она думает только о еде»

«Я просто хотел ее погладить. В ответ она посмотрела на меня таким взглядом»

Фото на превью Fit-Internal-6159 / Reddit

