Так это демоненок, конечно, это не его среда обитания) где кипящие котлы и вот это всё?)
Когда грация вышла из чата: 20 уморительно неудачных фото животных
Животные
1 час назад
Думаете, только у вас в паспорте есть странная фотография? Как бы не так! Даже самые грациозные и милые животные иногда попадают в кадр в, мягко говоря, не самых удачных ракурсах. Перед вами 20 фотографий, на которых наши любимцы получились нелепыми и безумно смешными. Приготовьтесь смеяться!
«Мой кот Фрэнк впервые в жизни увидел снег»
- Ржака, чуть чаем не поперхнулся! Спасибо за этот кадр. © KungfugodMWO / Reddit
«Толстячок нашел место с учетом пуза»
- Вот вы ржете, а у него просто кость пушистая!
«Уехали на выходные. По возвращении у кошки накопилось к нам очень много претензий, и она не стесняется их озвучивать!»
- Кошка в полном шоке от вашей наглости. © PatBateman2000/ Reddit
«Макс щеголяет с пучком на голове. Это суровая необходимость: иначе уши окажутся в миске с едой!»
Для таких собак есть миски в форме усечённого конуса, в такие уши не залезают.
-
-
Ответить
«Он укусил моего соседа, поэтому ловите подборку его самых неудачных и нелепых фото!»
- На его морде — ни тени раскаяния. © djjolly037 / Reddit
- Вылитая любопытная соседка у подъезда! © BrokenSweetDee / Reddit
«Кот просидел в коробке так долго, что, кажется, принял ее форму»
«Тот самый момент, когда вздремнул „на 15 минуточек“, а проснулся и не понимаешь, какой сейчас год»
- Это же вылитый я каждое утро перед работой! © totally_anomalous / Reddit
«Мистер Глупыш впервые на прогулке»
- Эта морда достойна Оскара! © SmileSprout / Reddit
«Кошка отчаянно просилась на улицу! Но оказалось, что ее любовь к снегу была чисто теоретической. Стоило выйти — и энтузиазм испарился»
«Я даже не заметил, как она забралась в ящик. И, судя по ее виду, она совсем не оценила, что я ее оттуда достал»
А зачем доставать без крайней необходимости?!мои сами вылезут,когда выспятся 😺😺
-
-
Ответить
«Иногда прямо посреди умывания кошка „зависает“ и смотрит в пустоту с самым нелепым выражением морды. Обожаю эту странную девочку!»
- Она явно получала новые инструкции от инопланетян! © Ch4rLizard / Reddit
- Лицо точь-в-точь как у моего парикмахера, когда он косячит со стрижкой! © Maximum_Resident_61 / Reddit
Когда тебя вырастили кошки
Самые очаровательные зубки
«Вот так наш кот намекает, что ему нужна вода»
Даже кот знает, что кошки - это жидкость. Так хочет показать, чего в миске не хватает.
-
-
Ответить
- Да он просто гений коммуникации! © Billy-54- / Reddit
- Это просто умора! © HappyASMRGamer / Reddit
«Ну ладно, я все равно больше не хотел этих крендельков»
Сходите нa кухню, проверьте: может, вы там ещё много чего "больше не хотели" ))
-
-
Ответить
«Кошка знает: если я вернулась домой после путешествия, значит, время тихого часа. И вот с таким лицом она меня встречает»
- Ей невозможно отказать — придется бросить все и идти спать.
Вот оно, еще одно доказательство, что кот — жидкость
«Опять поймала ее с украденным тампоном. А буквально через минуту она уже залезла в холодильник. Эта кошка — просто маленькое пушистое стихийное бедствие!»
- Ну что за чудо — еще и обертку для того, чтоб погрызть аппликатор, сняла. © beatlefool42 / Reddit
«Она думает только о еде»
«Я просто хотел ее погладить. В ответ она посмотрела на меня таким взглядом»
А вот статья, где люди сфотографировали своих питомцев в максимально нелепых и смешных ситуациях.
Фото на превью Fit-Internal-6159 / Reddit
