16 человек решили просто прибраться и нашли кое-что ценное. А кто-то — повод для шуток
Герои нашей подборки даже не подозревали, что обычная уборка превратится в настоящую охоту за кладом. Вместо того чтобы просто навести чистоту, они обрели нечто удивительное — от забытых реликвий прошлого до неожиданных и трогательных «живых» сюрпризов.
«Услышала писк непонятно откуда, пока убиралась дома. В итоге нашла новорожденного котенка на полу на балконе!»
«Мама-кошка так и не вернулась, поэтому мы выходили котенка сами. Даже брали с собой в отпуск, потому что его надо было кормить каждые два часа. И смотрите, какая красота у нас получилась!»
- Решила я как-то убраться перед приходом парня. В книжном шкафу у себя нашла детскую книгу волшебников. Забыв обо всем, начала ее листать. Нашла там же свою волшебную палочку и тетрадку с заклинаниями. Надо было видеть его парня, когда он открыл дверь, а я из-за угла вылетела на него в «мантии» из одеяла и с палочкой. Где-то детство заиграло. © Подслушано / Ideer
«Убирались мы как-то недавно на чердаке в доме родителей и случайно нашли старую шкатулку»
Я плохо поняла, сколько парней было в истории про волшебную палочку. По тексту выходит, что два, и они между собой пара.
«Папа рассказал, что ее сделала его старшая сестра, когда ходила на кружок художественной резьбы. Вот так вот спустя 50 лет, спустя множество переездов (включая 2 деревни), эта шкатулка оказалась у меня. Решил подарить ей новую жизнь».
- Во время ремонта гаража обнаружил в стене жестяную коробку. Первое, что я увидел, открыв ее — целая куча муравьев. Я оставил ее открытой на земле во дворе, и через час муравьи исчезли. Внутри было семь винтажных часов известных модных брендов, три винтажные массивные серебряные цепочки и две золотые. Дом был построен в 1944 году и сменил владельцев 5 раз, прежде чем я его купил. © Natural-Research**28 / Reddit
- Однажды моей жене позвонил коллега и сказал, что они только что купили старый дом в городе. В нем нашелся старый дорожный сундук, на котором была фамилия жены — довольно редкая. Как оказалось, это реально был сундук ее прадеда! Теперь он наш. Мы храним в нем семейные портреты и альбомы. © LateralThinkerer / Reddit
«Нашлось во время уборки в моей комнате»
- Переехали в новый дом. На верхней полке стеллажа в детской мой ребенок нашел письмо от предыдущего хозяина этой комнаты. Письмо было очень милое — прошлый владелец передавал привет и просил позаботиться о его любимом розовом кусте в саду. Мой малыш был очень тронут. © catsaway9 / Reddit
«Убиралась сегодня в кухонных шкафах свекрови и нашла раритет — спагетти 1997 года производства»
- Разбирал старый дедовский гараж перед продажей. Среди банок с краской и запчастей наткнулся на пыльную коробку, обмотанную бечевкой. А когда вскрыл, внутри оказался конструктор, о котором я в детстве мечтал. И записка: «Сыну на 10-летие». Оказалось, отец тогда купил его заранее, припрятал и в суете переездов просто забыл, где он. Весь вечер мы с отцом сидели на полу и вместе собирали тот самый конструктор из его «заначки». Удивительно, как одна находка может вернуть ощущение праздника и напомнить, что для настоящей радости никогда не поздно.
«Разбирали недавно вещи перед переездом. Нашел сверток, а внутри — внушительная стопка новеньких десяток!»
«Оказалось, их годами собирал мой брат — не копил на что-то, а просто потому что „они красивые“. В какой-то момент (видимо, лет 15 назад) эта пачка была утеряна во время уборки, там и пролежала спокойно до наших дней».
- Живу в Питере в старом фонде. Затеяли на праздниках генеральную уборку. Мою пол и вдруг вижу под плинтусом край пожелтевшего конверта. Вытащила аккуратно, а там — карандашный рисунок нашей улицы столетней давности и надпись: «Тому, кто будет здесь счастлив после нас». На обороте было имя художницы и дата — 1914 год. Я нашла ее потомков через городские архивы, и выяснилось, что они бережно хранят дневники своей прабабушки. В итоге обычная уборка подарила мне новых друзей и знание о том, какие удивительные люди жили в моих стенах век назад.
«В подвале дома после покупки обнаружил откидную стену с железной дорогой!»
- На днях затеяла генеральную уборку. Пока убиралась, нашла мешок с моими старыми плюшевыми игрушками: мишками и собачками. И тут аж слезы ностальгии подкатили. Нахожу там же записку корявым детским почерком — моим, от лица игрушек: «Пишу взрослой Кристинке — ты не забывай о нас, мы ведь тебя любим. Радуйся и будь счастлива, а мы пока тут поспим». Сижу, рыдаю. © Подслушано / Ideer
- У родителей начался отпуск, была запланирована большая генеральная уборка. Мама и папа подняли кухонную тумбу со столешницей и ахнули — на полу лежала целая запечатанная пачка банкнот. Родители стали ломать голову — откуда? И тут мама нашла единственное логичное объяснение появлению целой опечатанной нераскрытой пачки денег — ей выплатили зарплату с премией или с отпускными, а может и с командировочными. Получив зарплату, до сберкассы она в тот раз ее так и не донесла, а спрятала деньги под стол и забыла. В итоге мама объявила: «Да нафиг эта генеральная уборка. Поехали на море!» © Olivkovaya.Nimfa / Pikabu
«Все двери в моей квартире были крашеными, с обычными современными ручками. Такие можно купить в любом строительном. По крайней мере, я так думала»
«В итоге оказалось, что это двери 20-х годов, из массива, с отделкой из шпона красного дерева и красивой инкрустацией. Теперь я зачищаю, шлифую и покрываю морилкой каждую из них. Они великолепны!»
- После покупки дома нашла там обручальные кольца прошлых владельцев. Дом я купила у их дочери, уже старушки. Отправила ей кольца и кучу фотографий. Она была в таком восторге! А потом я внезапно узнаю, что эта старушка оставила меня своей единственной наследницей. Я унаследовала 10 тысяч долларов и те самые кольца... © Human_Management8541 / Reddit