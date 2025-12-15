17 питомцев, которые нашли свое место в доме. А хозяева не устают потешаться

В каждом доме есть свои правила, но наши питомцы, похоже, читают их по-своему и наискосок. Одни занимают самые теплые места, другие — самые странные, а хозяевам остается только наблюдать и умиляться. Мы собрали 17 примеров того, как пушистые жильцы так уверенно устроились посреди человеческих владений, что даже непонятно — кто у кого проживает.

«Ну как, уже накачался, хозяин?»

«Его любимое местечко»

В этом году «котячий урожай» удался на славу! © MikeTalonNYC / Reddit

«Её любимое „укрытие“... которое на самом деле совсем не cкрытое»

«Найдите настоящего котика»

Было сложно, но я справилась! © Winternin / Reddit

«Еще выше забраться он просто не смог»

«Четыре года подряд она встречает меня на одном и том же месте»

«Их излюбленное место»

Ну прямо пара супер-моделей! © trixieftcreampies / Reddit

«Кот жутко возмущен тем, что принцесса заняла его любимое местечко»

А все, ищи теперь новый «трон», дружище! © IntelligentEar76** / Reddit

«Котейка совершенно не собирался уступать мне свое уютное место»

И правильно делал! Он же там так комфортно устроился! © StevenSmithen / Reddit



«Отец жалуется, что не может растопить печь»

«Каждый раз, как понимаю, что не могу найти пушистика, иду в ванную и оп! — вот он, родненький, расслабляется в раковине»

«Кот у меня без ума от „палаточных домиков“ — накроешь пледом диван, и он тут же устраивается внутри, довольный донельзя»

«Я, если что, спокойно спала»

«Вот где любит почивать мой питомец»

Это самое странное место, где я ожидала бы найти кота. © Strong-Dependent-793 / Reddit

«Мой кот, когда голодный, садится прямиком в свою пустую миску»

«Наш кот Семен любит сидеть в ведре. Часами может там зависать и проходящих лапой задевать легонько»

«Слышала я про карманных собачек, но вот это, по-моему, перебор»

Просто он уже принял свою маленькость!