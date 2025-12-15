17 питомцев, которые нашли свое место в доме. А хозяева не устают потешаться

В каждом доме есть свои правила, но наши питомцы, похоже, читают их по-своему и наискосок. Одни занимают самые теплые места, другие — самые странные, а хозяевам остается только наблюдать и умиляться. Мы собрали 17 примеров того, как пушистые жильцы так уверенно устроились посреди человеческих владений, что даже непонятно — кто у кого проживает.

«Ну как, уже накачался, хозяин?»

«Его любимое местечко»

«Её любимое „укрытие“... которое на самом деле совсем не cкрытое»

«Найдите настоящего котика»

«Еще выше забраться он просто не смог»

«Четыре года подряд она встречает меня на одном и том же месте»

«Их излюбленное место»

«Кот жутко возмущен тем, что принцесса заняла его любимое местечко»

«Котейка совершенно не собирался уступать мне свое уютное место»

«Отец жалуется, что не может растопить печь»

«Каждый раз, как понимаю, что не могу найти пушистика, иду в ванную и оп! — вот он, родненький, расслабляется в раковине»

tama
40 минут назад

У вас раковина и унитаз стоят там, где должна стоять кровать. Котик намекает

-
-
Ответить

«Кот у меня без ума от „палаточных домиков“ — накроешь пледом диван, и он тут же устраивается внутри, довольный донельзя»

«Я, если что, спокойно спала»

«Вот где любит почивать мой питомец»

«Мой кот, когда голодный, садится прямиком в свою пустую миску»

«Наш кот Семен любит сидеть в ведре. Часами может там зависать и проходящих лапой задевать легонько»

«Слышала я про карманных собачек, но вот это, по-моему, перебор»

  • Просто он уже принял свою маленькость!

А на этих 20+ картинах отчетливо видно, что пушистики умудрялись зависать в самых неожиданных местах и во времена Да Винчи — ведь за сотни лет умильное поведение наших питомцев ничуть не изменилось!

