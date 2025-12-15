17 питомцев, которые нашли свое место в доме. А хозяева не устают потешаться
1 час назад
В каждом доме есть свои правила, но наши питомцы, похоже, читают их по-своему и наискосок. Одни занимают самые теплые места, другие — самые странные, а хозяевам остается только наблюдать и умиляться. Мы собрали 17 примеров того, как пушистые жильцы так уверенно устроились посреди человеческих владений, что даже непонятно — кто у кого проживает.
«Ну как, уже накачался, хозяин?»
- Кот берет тебя на спортивный понт! © newsjunkie-2020 / Reddit
«Его любимое местечко»
- В этом году «котячий урожай» удался на славу! © MikeTalonNYC / Reddit
«Её любимое „укрытие“... которое на самом деле совсем не cкрытое»
«Найдите настоящего котика»
- Было сложно, но я справилась! © Winternin / Reddit
«Еще выше забраться он просто не смог»
«Четыре года подряд она встречает меня на одном и том же месте»
«Их излюбленное место»
- Ну прямо пара супер-моделей! © trixieftcreampies / Reddit
«Кот жутко возмущен тем, что принцесса заняла его любимое местечко»
- А все, ищи теперь новый «трон», дружище! © IntelligentEar76** / Reddit
«Котейка совершенно не собирался уступать мне свое уютное место»
- И правильно делал! Он же там так комфортно устроился! © StevenSmithen / Reddit
«Отец жалуется, что не может растопить печь»
«Каждый раз, как понимаю, что не могу найти пушистика, иду в ванную и оп! — вот он, родненький, расслабляется в раковине»
«Кот у меня без ума от „палаточных домиков“ — накроешь пледом диван, и он тут же устраивается внутри, довольный донельзя»
«Я, если что, спокойно спала»
«Вот где любит почивать мой питомец»
- Это самое странное место, где я ожидала бы найти кота. © Strong-Dependent-793 / Reddit
«Мой кот, когда голодный, садится прямиком в свою пустую миску»
«Наш кот Семен любит сидеть в ведре. Часами может там зависать и проходящих лапой задевать легонько»
«Слышала я про карманных собачек, но вот это, по-моему, перебор»
- Просто он уже принял свою маленькость!
А на этих 20+ картинах отчетливо видно, что пушистики умудрялись зависать в самых неожиданных местах и во времена Да Винчи — ведь за сотни лет умильное поведение наших питомцев ничуть не изменилось!
