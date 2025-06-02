Елена Р.! Зачем вы несёте отсебятину? Вы не можете написать простой перевод с английского? К чему эта фраза в превью "...я еле сдерживаюсь чтобы не закричать"...? Некрасиво и не к месту.
А за ТС я рада, что ей повезло с колечком.
15 счастливчиков, которые не ждали от секонд-хенда ничего особенного, а теперь их оттуда не вытащишь
Секонд-хенды, барахолки, комиссионки — это отличные места для того, чтобы найти «сокровище». И у каждого оно свое: одни ищут здесь драгоценности, маскирующиеся под бижутерию, другие — брендовые или просто уникальные вещи. И нередко находят их.
«Неужели оно золотое?»
Елена Р.! Зачем вы несёте отсебятину? Вы не можете написать простой перевод с английского? К чему эта фраза в превью "...я еле сдерживаюсь чтобы не закричать"...? Некрасиво и не к месту.
- Гравировка Pt900 говорит о том, что кольцо сделано из платины чистотой 90%. © RatedRforRebecca / Reddit
«Заплатил за этот журнальный столик 120, а в интернете такой же продают больше чем за 8000»
«Чутье подсказывало, что нужно зайти в мой самый нелюбимый секонд-хенд»
«Приехала туда, а по пути проходила мимо мужчины, который приехал сдать свои вещи. Заметила у него классную лампу, похвалила ее, а он взял и отдал ее мне бесплатно! В самом магазине я, как и ожидала, ничего не нашла, но как здорово, что я доверилась своему инстинкту».
«Смирилась, что никогда не смогу позволить себе вещи роскошного бренда одежды Mary Kate & Ashley Olsen. А потом я нашла этот свитер»
К сожалению, вещь стирали, причем неправильно, а не отдавали в химчистку. Поэтому вязка стала очень плотной, войлочной. Я бы не взяла.
«Сегодня купила в комиссионном магазине классный комод»
Очень классно смотрится комод в этом уголке с картиной и цветком в плетёном вазоне.
«Купила винтажное бархатное платье своей мечты!»
«Я и не думала, что когда-нибудь смогу стать обладателем такой невероятной вещи!»
А в чем невероятность? Кусок человеческого тела. Хотя, конечно, спасибо, что не слепок ампутированной ноги...
«Увидела ее, схватила и понеслась домой. Уже там поняла, что на ней выгравирована дата и имя автора. Произведение искусства из мрамора, 1857 год».
«Вчера увидела эту классную сумку. Пощупала кожу, перевернула, чтобы увидеть логотип. Узнала цену и несколько секунд стояла в шоке»
Сумка из натуральной кожи за 3$. Хорошая находка. Но я бы не взяла.
«Мужчина передо мной вертел в руках эту картину, но не взял, положил обратно. Как только он это сделал, я немедленно схватила ее!»
Для обывателей картина не представляет из себя ничего необычного. И только специалисты могут разглядеть в ней египетскую эстетику.
«Купил гриль, работает отлично»
Аэрогриль, стоимостью почти 300$ купить за 24$, это невероятное везение.
«Дочь принесла мне этот меламиновый поднос середины прошлого века. Ей всего 7 лет, а у нее уже есть чутье на винтаж»
«Я просто в восторге от этого старинного чайника!»
«Купила это кресло-яйцо. В следующем месяце переезжаю и обустраиваю свою идеальную гостиную. Это кресло станет вишенкой на торте моего интерьера»
Пробовала сидеть в таком кресле. Мне было ужасно неудобно. Это кресло для любителей спать сидя поджав ноги под себя.
«Смотрите, что я купила меньше трех часов назад! У меня просто голова кругом идет от счастья»
- Судя по высоким проймам, узким рукавам, облегающим плечам и высокому вороту, предположу, что это 1880-е годы. © WhitePineBurning / Reddit
«Все в этой чаше будто кричало: „Купи меня!“ Повертел ее, понял, что она просто посеребренная, ушел»
«Но потом прямо почувствовал, что нужно брать, вернулся. И не зря, оказалось, что это все-таки серебро, а само изделие изготовлено аж в 1907 году».
И вот еще парочка статей о счастливчиках: