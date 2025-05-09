14 человек, на которых в секонд-хенде сегодня обрушилась удача

Пока для одних походы по комиссионкам и секонд-хендам — это просто развлечение, другие целенаправленно идут туда за «сокровищами». Ведь где еще, как не там можно недорого купить пусть не новые, но брендовые вещи или просто классную безделушку, которую нигде больше и не найдешь.

«Купила эту кружку. И только дома до меня дошло, что на самом деле она не простая: из нее, вернее, из такой же, пила Моника в сериале „Друзья“»

Как же я завидую! © SunflowerSt8ofMind / Reddit

«Я люблю старые безделушки, поэтому купил эту репродукцию „Монахини под вуалью“ от Austin Productions. Очень дешево. Я понятия не имел, что она стоит в интернете намного дороже»

© Competitive-Speed806 / Reddit НибаньтиКрипто 2 часа назад Дешево потому что далека репродукция от оригинальных дев. Там ткань потрясающе исполнена, тонкая и невесомая, что особенно удивительно видеть в мраморе. Эта от Джованни Страцца - - Ответить

«Зашел в новый секонд-хенд, чтобы купить что-то, что вызовет улыбку. Вот моя находка в стиле „Мне нужен дофамин“. Она идеальна»

«Купила этот чемодан со старой наклейкой. Хотела ее оторвать, но всем в магазине она так понравилась. Наверное, оставлю ее»

«Нашел сегодня в антикварной лавке эту маленькую платиновую булавку-заколку с бриллиантом, купил за копейки»

© UrbanRelicHunter / Reddit Чадо Брюн 1 час назад В тех антикварных лавках, комиссионках и блошках, которые мне довелось посетить, работают такие люди, что по ним видно: если это дешево, то это дешево. Прям даже у древней бабули за прилавком будет соколиный глаз с рентгеном и спектрометром в одном флаконе. Как удается выудить сокровища?! - - Ответить

«Никогда еще не была так рада принести домой мебель»

«Нашла сегодня сумку Louise Vuitton»

«Сегодня наткнулся на свою мечту: лампу-водопад»

«Пришлось забрать этих милашек»

«Нашел это сегодня. Никаких маркировок. Дымчатое стекло»

Это датский модерн середины века. Держу пари, что выглядит потрясающе с зажженными свечами! © Terrible_Yam_3930 / Reddit



«Обожаю свою маму! Она купила для меня эту красотищу. Дождливые дни больше не будут такими мрачными»

© RaaRaa101 / Reddit НибаньтиКрипто 2 часа назад У моей подруги ручка зонтика в виде катаны, еще и носится в ножнах поясе. Этот na втором месте по крутости будет) - - Ответить

«Купил обогреватель Dyson чуть ли не за копейки! Такое ощущение, что я его украл»

«Ваза была дороговатой, да еще и с дырой. Хотел уже уходить, но инстинкт кричал, что нужно купить! Дома узнал, что она дизайнерская и стоит бешеных денег»