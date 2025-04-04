17 человек, которым сегодня в секонд-хенде улыбнулась удача

Герои нашей статьи знают, что настоящие сокровища порой скрываются совсем близко. Они уже не раз находили что-то классное в обычных секонд-хендах или барахолках, поэтому периодически наведываются туда за очередными штуковинами.

1. «Я нутром почувствовала, что это кольцо нужно купить. Прислала фото маме, а она ахнула: „Там на гербе грифоны с пером посередине?“»

"Оказалось, это герб сообщества, в котором она состояла в университете. Она была первокурсницей в 1976 году, и этот же год выгравирован внутри кольца. Естественно, я его отдала маме. Она говорит, что просто ходит и светится от счастья".

2. "У меня было 2 приставных столика, и я долго искала журнальный столик из этого же набора. Сегодня я его нашла!"

3. "Что за «эксперты» сидят в комиссионках? Мне продали раму за $10, а картина шла в подарок. И как они не поняли, что это оригинал картины современного художника?"

4. "Купила вчера в секонд-хенде за $28 сумку Ralph Lauren. В магазинах такие по $3,600 продают"

5. "Рылся в корзине с кучей одежды и случайно увидел чехол за $2. А когда открыл, моя челюсть буквально грохнулась на пол. Наушники рабочие и даже заряженные"

6. "На свой страх и риск взял тостер в секонд-хенде. Ни о чем не жалею"

7. "Нашла идеальные солонку и перечницу!"

Превратите их в самые тяжелые серьги в мире! Мне сейчас очень нравятся большие, смелые серьги, так что, наверное, я бы так и сделала! © PH0QYREM / Reddit

8. "Отхватила его за $20. Внутри он не пустой. Очень хочу все там отремонтировать"

9. «Я аж вскрикнул от радости, когда нашел рабочий режущий станок за $16»

10. "В 2014 году моя любимая бесценная детская игрушка была потеряна. И вот я наконец-то нашла ей замену"

11. "Купил лампу за $6, хотя в обычных магазинах такие стоят $350"

12. "Прикупила эту миленькую картину. А дома открыла рамку, и меня ждал сюрприз. Внутри было еще 2 картины и информация о художнике, довольно известном"

13. "Нашла нереально крутое платье для своего выпускного"

14. "Нашла этот прекрасный набор расписанных вручную тарелок. Он в потрясающем состоянии, без пятен. Такое чувство, будто я сорвала куш!"

15. "На ценнике было написано «Имитация». Но коллекционера сложно перехитрить. Я отнес их часовщику, и он подтвердил, что часы подлинные"

16. "Мама купила это ожерелье в комиссионке"

Реву! Вы хоть понимаете, что его на аукционе можно очень дорого продать? Это ожерелье от Пала Кепеньеса. © Unknown author / Reddit