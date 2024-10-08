16 человек, которые нашли классные штуки для дома в обычной комиссионке
Интересное
1 час назад
Многие рассматривают секонд-хенд исключительно как место, в котором можно найти недорогую одежду. Но завсегдатаи барахолок знают, что здесь еще и полно классных штуковин для дома. Многие из них умудряются всю квартиру обставить вещами из вторых рук, и сделать это так, что она выглядит как картинка из дизайнерского журнала.
«Смотрите, какую лампу купила за $9,99. Уже дома узнала, что в онлайн-магазине такая стоит почти $30 000»
- Как поклонник сериала «Звездный путь: Следующее поколение» я нахожу, что это просто потрясающая находка! © Hostamon / Reddit
- Девушка, ну имейте совесть! Удалите уже это фото, пока мой муж его не увидел. Он большой поклонник «Звездного пути», и потом будет таскать меня по магазинам, пока мы такую же не найдем. © ennimeow / Reddit
«Вот еще одна вещь, которая мне даже не была нужна, но которую уж очень хотелось купить»
- Это буквально «читай и плачь». Классная штука, я бы тоже такую купила. © Defiant-Difference17 / Reddit
«Нашла редкую стеклянную посуду на барахолке»
«Нашла сегодня эти стаканы. Дома доходчиво объяснила мужу, что мыть их можно только руками»
- Вау, они бесподобны! © sproutdogmom / Reddit
«Кто же знал, что под слоем грязи и копоти меня ждет настоящее сокровище!»
«Не так давно поклеил обои для своей жены и хотел подобрать к ним подходящую мебель к ее дню рождения. А тут вдруг натолкнулся на этот диванчик. Купил сразу же»
- Идеальная находка! Все так здорово сочетается. © Repulsive_Fly3826 / Reddit
«Купила эту пару стульев со скидкой, обожаю! Вот как они смотрятся вместе с диваном, который достался мне бесплатно»
Чёт вот именно с этими диваном и столиком эти стулья ни в дугу ни в красную армию
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«Боги экономии послали мне эту пижаму Natori. Она практически новая»
«Увидела этот журнальный столик и сразу поняла, что он особенный»
Ну подстолье всё же стоит отреставрировать, а то облезло как-то
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- Мне очень нравится, такой изящный. © AnamCeili / Reddit
«Обнаружила на днях на распродаже эти потрясающие шкафы»
- Отличная находка и покупка, поздравляю! © Mysterious_Secret827 / Reddit
«Купила эти часы всего за $6.99»
«Только что забрала эту великолепную лампу. Поверить не могу, что никто ее не схватил раньше меня»
«Приобрел эти стулья в антикварном магазине за $60»
Напоминают мебель для... эмс... воплощения некоторых интимных фантазий 😂
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«Отыскала зеркало своей мечты. Непросто было запихать его в машину, но я справилась»
«Купила комплект для медового месяца. Здесь ночная рубашка и халат»
- У меня есть очень похожий наряд. Шикарный пеньюар, да? У моего мужа аж глаза загорелись, когда я впервые его надела. © ennimeow / Reddit
«Купила на распродаже это великолепное винтажное кресло в изумительном состоянии. Я просто на седьмом небе от счастья!»
А вот еще несколько статей на классные находки в секонд-хендах:
Фото на превью girlitsthrifted / Reddit
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