16 человек, которые нашли классные штуки для дома в обычной комиссионке

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1 час назад

Многие рассматривают секонд-хенд исключительно как место, в котором можно найти недорогую одежду. Но завсегдатаи барахолок знают, что здесь еще и полно классных штуковин для дома. Многие из них умудряются всю квартиру обставить вещами из вторых рук, и сделать это так, что она выглядит как картинка из дизайнерского журнала.

«Смотрите, какую лампу купила за $9,99. Уже дома узнала, что в онлайн-магазине такая стоит почти $30 000»

  • Как поклонник сериала «Звездный путь: Следующее поколение» я нахожу, что это просто потрясающая находка! © Hostamon / Reddit
  • Девушка, ну имейте совесть! Удалите уже это фото, пока мой муж его не увидел. Он большой поклонник «Звездного пути», и потом будет таскать меня по магазинам, пока мы такую же не найдем. © ennimeow / Reddit

«Вот еще одна вещь, которая мне даже не была нужна, но которую уж очень хотелось купить»

«Нашла редкую стеклянную посуду на барахолке»

«Нашла сегодня эти стаканы. Дома доходчиво объяснила мужу, что мыть их можно только руками»

«Кто же знал, что под слоем грязи и копоти меня ждет настоящее сокровище!»

«Не так давно поклеил обои для своей жены и хотел подобрать к ним подходящую мебель к ее дню рождения. А тут вдруг натолкнулся на этот диванчик. Купил сразу же»

«Купила эту пару стульев со скидкой, обожаю! Вот как они смотрятся вместе с диваном, который достался мне бесплатно»

«Боги экономии послали мне эту пижаму Natori. Она практически новая»

«Увидела этот журнальный столик и сразу поняла, что он особенный»

«Обнаружила на днях на распродаже эти потрясающие шкафы»

«Купила эти часы всего за $6.99»

«Только что забрала эту великолепную лампу. Поверить не могу, что никто ее не схватил раньше меня»

«Приобрел эти стулья в антикварном магазине за $60»

«Отыскала зеркало своей мечты. Непросто было запихать его в машину, но я справилась»

«Купила комплект для медового месяца. Здесь ночная рубашка и халат»

  • У меня есть очень похожий наряд. Шикарный пеньюар, да? У моего мужа аж глаза загорелись, когда я впервые его надела. © ennimeow / Reddit

«Купила на распродаже это великолепное винтажное кресло в изумительном состоянии. Я просто на седьмом небе от счастья!»

А вот еще несколько статей на классные находки в секонд-хендах:

Фото на превью girlitsthrifted / Reddit

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