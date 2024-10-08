16 человек, которые нашли классные штуки для дома в обычной комиссионке

Многие рассматривают секонд-хенд исключительно как место, в котором можно найти недорогую одежду. Но завсегдатаи барахолок знают, что здесь еще и полно классных штуковин для дома. Многие из них умудряются всю квартиру обставить вещами из вторых рук, и сделать это так, что она выглядит как картинка из дизайнерского журнала.

«Смотрите, какую лампу купила за $9,99. Уже дома узнала, что в онлайн-магазине такая стоит почти $30 000»

Как поклонник сериала «Звездный путь: Следующее поколение» я нахожу, что это просто потрясающая находка! © Hostamon / Reddit

Девушка, ну имейте совесть! Удалите уже это фото, пока мой муж его не увидел. Он большой поклонник «Звездного пути», и потом будет таскать меня по магазинам, пока мы такую же не найдем. © ennimeow / Reddit

«Вот еще одна вещь, которая мне даже не была нужна, но которую уж очень хотелось купить»

Это буквально «читай и плачь». Классная штука, я бы тоже такую купила. © Defiant-Difference17 / Reddit

«Нашла редкую стеклянную посуду на барахолке»

«Нашла сегодня эти стаканы. Дома доходчиво объяснила мужу, что мыть их можно только руками»

«Кто же знал, что под слоем грязи и копоти меня ждет настоящее сокровище!»

«Не так давно поклеил обои для своей жены и хотел подобрать к ним подходящую мебель к ее дню рождения. А тут вдруг натолкнулся на этот диванчик. Купил сразу же»

Идеальная находка! Все так здорово сочетается. © Repulsive_Fly3826 / Reddit

«Купила эту пару стульев со скидкой, обожаю! Вот как они смотрятся вместе с диваном, который достался мне бесплатно»

«Боги экономии послали мне эту пижаму Natori. Она практически новая»

«Увидела этот журнальный столик и сразу поняла, что он особенный»

Мне очень нравится, такой изящный. © AnamCeili / Reddit

«Обнаружила на днях на распродаже эти потрясающие шкафы»

«Купила эти часы всего за $6.99»

«Только что забрала эту великолепную лампу. Поверить не могу, что никто ее не схватил раньше меня»

«Приобрел эти стулья в антикварном магазине за $60»

«Отыскала зеркало своей мечты. Непросто было запихать его в машину, но я справилась»

«Купила комплект для медового месяца. Здесь ночная рубашка и халат»

У меня есть очень похожий наряд. Шикарный пеньюар, да? У моего мужа аж глаза загорелись, когда я впервые его надела. © ennimeow / Reddit