17 человек, которые вылетели из комиссионки с улыбкой во все лицо

4 часа назад

Секонд-хенды, барахолки, комиссионки, гаражные распродажи — классные места, чтобы найти действительно уникальную вещь, да еще и за разумную цену. Героям нашей статьи, к примеру, это удалось: они сходили в магазин подержанных вещей и вернулись оттуда с отличной покупкой.

1. «У мужа отлично наметан глаз. Только посмотрите, какое он нашел мне платье в секонд-хенде! Я чуть не завизжала, когда увидела бирку. Это бренд Reformation»

  • Так, он ходит по секонд-хендам, знает бренд Reformation, может найти платье этого бренда в секонде. Он что, сверхчеловек? © leezybelle / Reddit
  • Обалдеть! На тебе платье сидит просто волшебно, потрясающая покупка! Твой муж такой молодец. © GolBlessIt / Reddit

2. «Вечер, в духовке запекается пицца, а вокруг — только сокровища из секонд-хенда»

3.«Браслет стоил копейки, но я будто приз выиграла: на нем оказалось клеймо. Похоже, это настоящий жемчуг! Жемчужины холодные на ощупь, тяжелые»

  • Я бывший консультант по ювелирным изделиям. На 99% уверена, что это настоящий жемчуг. Практически нет шансов, что золото будут использовать на подделках. Также неровная форма жемчужин — это хороший знак, и такую застежку вы никогда не увидите на изделиях из фальшивого золота. Похоже на роскошное винтажное украшение. Большинство настоящих жемчужных изделий, что я встречала в последнее время, делают уже с серебряной фурнитурой. © crypticgoddessavi / Reddit
  • Я не эксперт, но жемчуг может быть совсем недорогим. У тебя, правда, есть хорошее клеймо производителя, так что стоит отнести браслет к ювелиру, чтобы узнать больше! Застежка довольно крупная, так что ценность там точно есть. © redbucket75 / Reddit
  • Я носила такие жемчуга в день свадьбы! Ожерелье, браслет и серьги из пресноводного жемчуга. Вам повезло! © mlledufarge / Reddit

4. «Кресло-качалка моей мечты»

5. «Знакомо ли вам это чувство, когда вы видите что-то на полке, и время словно останавливается?»

  • Это не только отличная находка, но и самый чистый кухонный прибор, который я когда-либо видела в комиссионном магазине. © plzhelpauthenticate / Reddit
  • Как же вам везет! В секонд-хендах моего города ничего подобного не бывает. © mibonitaconejito / Reddit

6. «Карманные часы 1899 года. На распродаже отдавали совсем недорого»

7. «Я сразу влюбилась в эту сумку, и фурнитура у нее очень крутая! Да, она потертая, но я в восторге»

  • Мне она нравится, прям в моем стиле! И я считаю, что кожаные сумки со временем становятся только лучше. © SUPBarefoot_BeachBum / Reddit
  • Такое ощущение, что сумка нам позирует. © xNinjaNoPants / Reddit

8. «Нашел этот золотой брелок на барахолке»

  • Не могу оторвать от него взгляд. Это магический артефакт. © dinok_love / Reddit

9. «Только посмотрите, какую классную вышивку притащил мой муж из комиссионки!»

10. «Купила массивный янтарный кулон и красивую серебряную цепочку для него»

11. «Наш „новый“ обеденный набор!»

12. «Я тут же схватила их и пошла на кассу. Мне больше ничего не нужно было видеть»

«Пока я шла к кассе, одна женщина в шутку сказала, что „ненавидит“ меня из-за того, что эти лампы достались мне. Бабушка сказала, что если бы у нее было место, она бы их у меня выкупила. Хотя я ей такого варианта даже не предлагала».

13. «Моя дочь нашла этот комплект винтажного нижнего белья „Виктория Сикрет“. На нем были бирки 1982 года, он совершенно новый»

14. «Давно ищу красивый стул, и тут мне попался этот красавец! Он вырезан вручную и сделан без единого гвоздя или шурупа»

15. «Купили классную лампу в виде ананаса»

16. «Зашла в местный комиссионный магазин за тканью и увидела там эту потрясающую штуку! Конечно, она отправилась со мной домой!»

  • Обожаю! Она просто великолепна! У меня есть швейная машинка Singer моего дедушки (он был портным). Я чуть было не заплатила за реставрацию, но потом решила оставить все как есть — в том самом виде, в каком он пользовался ей в последний раз. © LoudKaleidoscope8576 / Reddit

17. «Купил на аукционе почти бесплатно винтажную дорожную сумку, а через месяц нашел в кармане обручальное кольцо»

Фото на превью riss89 / Reddit

