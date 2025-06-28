20 счастливчиков, у которых был на редкость удачный день в секонд-хенде

Барахолки, секонд-хенды, комиссионки — отличные места, в которых можно найти уникальные вещи самых разных категорий. Кому-то удается купить там брендовую одежду или технику, другие же обращают внимание на произведения искусства и украшения. И нередко упорные покупатели бывают вознаграждены.

1. «Моя девушка нашла это кольцо с гравировкой в комиссионке и сразу поняла, что надо брать»

2. «Наконец нашла подходящий акцентный столик»

Кажется, тут подставка перевернута, колосья должны быть сверху © Dragon_scrapbooker / Reddit

3. «Как только я увидел в секонд-хенде эту кружку, сразу понял, что это именно то, что мне нужно»

«Было такое чувство, что я именно ее и искал. Она идеальна и радует меня каждый день. Потом моего отца не стало, и я начал разбирать его вещи. И нашел фотографию мамы, которая держит в руках именно такую кружку, причем фото делал я четырехлетний».

4. «Я купила в комиссионке крошечный диванчик для своих кошек»

5. «Хоть это и не лампа в стиле Тиффани, я действительно рада сегодняшней находке»

6. «Купила в секонде настоящие швейцарские часы из цельного золота, они находились в ящике с кучей других часов»

7. «Домой притащили вот такого Винни-Пуха. Как я ржу!»

8. «Ребята, я до сих пор в шоке! Они моего размера, практически новые, на подошве нет даже следов износа»

Я обожаю Ferragamo. Пару лет назад я присматривался к такой же паре. © Unlikely_West24 / Reddit

9. «На барахолке нашла себе свадебное платье»

«Ух, как меня распирает от волнения! Не могу дождаться, чтобы похвастаться им друзьям. Лучшая находка».

10. «Открыл, а там вот такой сюрприз»

Это винтажный настольный телефон из 1970-х годов. У Элвиса был такой. Он вроде как декоративный: можно было закрыть его и оставить на столе, и казалось бы, что никакого телефона нет. © GalegoBaiano / Reddit

11. «Урвала чемоданчик от Louis Vuitton»

12. «Находка на блошином рынке: настенные часы Longines 1885 года. Они все еще работают»

«Позднее выяснил, что оправы сделаны из титана и покрыты 18-каратным золотом».

13. «Пошла, называется, „просто посмотреть“. Эту кружку грешно было бы не забрать, я просто физически не могла от нее оторваться»

14. «Купил в комиссионке этот клевый чайник-паровозик»

Это самая крутая вещь, какую я только видел! © Sumraeglar / Reddit

15. «Купил вот такую стеклянную утку. Ну утка как утка. А потом обнаружил, что она сделана известным мастером по выдуву стекла Брайсом Димитруком»

16. «Я купила в секонд-хенде платье, немного его укоротила, и получилось платье моей мечты»

17. «Этот платок от Hermès мне достался совсем недорого»

18. «Не могу дождаться, когда муж придет домой и обнаружит эту картину»

Очень мило! Надеюсь, у вас там нашатырь под рукой. © Where-the-Blows / Reddit

19. «Моя лучшая покупка в секондах за все время — журнальный столик от Michael Taylor»

«Он был немного потертым, но я его аккуратно отшлифовал, отполировал. Теперь не могу решить, продать его или оставить себе».

20. «Это кольцо я купила за копейки. Гравировки не было, была уверена, что это бижутерия»