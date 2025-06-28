Очень милое колечко. Она его купила за $3. Странно, как такие вещи попадают в комиссионку.
20 счастливчиков, у которых был на редкость удачный день в секонд-хенде
Барахолки, секонд-хенды, комиссионки — отличные места, в которых можно найти уникальные вещи самых разных категорий. Кому-то удается купить там брендовую одежду или технику, другие же обращают внимание на произведения искусства и украшения. И нередко упорные покупатели бывают вознаграждены.
1. «Моя девушка нашла это кольцо с гравировкой в комиссионке и сразу поняла, что надо брать»
2. «Наконец нашла подходящий акцентный столик»
Чёт какая-то фигня. Для чего такой столик можно использовать? Для того чтобы сбить себе все пальцы или чтобы спотыкаться каждый раз проходя мимо?
- Кажется, тут подставка перевернута, колосья должны быть сверху © Dragon_scrapbooker / Reddit
3. «Как только я увидел в секонд-хенде эту кружку, сразу понял, что это именно то, что мне нужно»
«Было такое чувство, что я именно ее и искал. Она идеальна и радует меня каждый день. Потом моего отца не стало, и я начал разбирать его вещи. И нашел фотографию мамы, которая держит в руках именно такую кружку, причем фото делал я четырехлетний».
4. «Я купила в комиссионке крошечный диванчик для своих кошек»
Кошки обычно любят просторные диваны, чтобы можно было растянуться. А это неудобный для них вариант.
5. «Хоть это и не лампа в стиле Тиффани, я действительно рада сегодняшней находке»
6. «Купила в секонде настоящие швейцарские часы из цельного золота, они находились в ящике с кучей других часов»
7. «Домой притащили вот такого Винни-Пуха. Как я ржу!»
8. «Ребята, я до сих пор в шоке! Они моего размера, практически новые, на подошве нет даже следов износа»
- Я обожаю Ferragamo. Пару лет назад я присматривался к такой же паре. © Unlikely_West24 / Reddit
9. «На барахолке нашла себе свадебное платье»
«Ух, как меня распирает от волнения! Не могу дождаться, чтобы похвастаться им друзьям. Лучшая находка».
10. «Открыл, а там вот такой сюрприз»
- Это винтажный настольный телефон из 1970-х годов. У Элвиса был такой. Он вроде как декоративный: можно было закрыть его и оставить на столе, и казалось бы, что никакого телефона нет. © GalegoBaiano / Reddit
11. «Урвала чемоданчик от Louis Vuitton»
12. «Находка на блошином рынке: настенные часы Longines 1885 года. Они все еще работают»
«Позднее выяснил, что оправы сделаны из титана и покрыты 18-каратным золотом».
13. «Пошла, называется, „просто посмотреть“. Эту кружку грешно было бы не забрать, я просто физически не могла от нее оторваться»
14. «Купил в комиссионке этот клевый чайник-паровозик»
- Это самая крутая вещь, какую я только видел! © Sumraeglar / Reddit
15. «Купил вот такую стеклянную утку. Ну утка как утка. А потом обнаружил, что она сделана известным мастером по выдуву стекла Брайсом Димитруком»
16. «Я купила в секонд-хенде платье, немного его укоротила, и получилось платье моей мечты»
17. «Этот платок от Hermès мне достался совсем недорого»
18. «Не могу дождаться, когда муж придет домой и обнаружит эту картину»
- Очень мило! Надеюсь, у вас там нашатырь под рукой. © Where-the-Blows / Reddit
19. «Моя лучшая покупка в секондах за все время — журнальный столик от Michael Taylor»
«Он был немного потертым, но я его аккуратно отшлифовал, отполировал. Теперь не могу решить, продать его или оставить себе».
20. «Это кольцо я купила за копейки. Гравировки не было, была уверена, что это бижутерия»
И вот еще парочка статей про людей, которые купили что-то классное: