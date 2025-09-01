17 примеров, где ожидания и реальность оказались на разных планетах

Иногда мы рисуем в голове идеальную картинку: красивый отпуск, аккуратный торт или безупречный ремонт. А потом сталкиваемся с суровой действительностью, которая выглядит совсем не так, как мы себе представляли. В этой подборке мы собрали самые смешные и яркие примеры, где ожидания и реальность разошлись как в море корабли.

«Заказала это платье, ждала три месяца, и вот наконец пришло... полное разочарование»

«Получила заказанный тортик и чуть не надорвала живот от смеха»

«Ребенок разревелся и отказался возвращаться за стол, пока оттуда не уберут его завтрак»

«Заказала латексные чулки до бедра, а прислали что-то, больше похожее на чехол для спальника»

Если хотелось модного образа в стиле «глянцевый трэш», то это то, что нужно! © KnownMonk / Reddit

«Что я заказала и что получила»

Кажется, вас обманул искусственный интеллект. © willyoumassagemykale / Reddit

«Знакомая хотела тату как на фото слева. За конечный результат с нее еще и деньги взяли»

«Валяние из шерсти — это вам не шуточки!»

«Моя девушка решила повторить фото, которые она видела в интернете, с нашим котом»

«Сняли мы, значит, за 200 долларов гостиницу с бассейном»

Они хоть поставили табличку «Не нырять»? © stumpy_p**** / Reddit

«Жена купила в ванную новое зеркало с антизапотевающим эффектом. Я радостно побежал бриться, чтобы скорей проверить его в деле...»

«Богомолу поплохело»

«Да уж, похоже, я села в шляпу»

«Забронировал билет c местом у окна»

Хоть бы картину с видом повесили для приличия. © lake2014 / Reddit

«Браслеты, которые я заказала, против тех, что мне пришли. Настолько кошмар, что даже смешно»

Такое вообще неприлично продавать! © NotMyThrowawayNope / Reddit

«Вышла из салона в слезах»

Да тут любой прохожий справился бы лучше! © taliaf1312 / Reddit

«Десерт „Павлова“ из одного и того же ресторана, с разницей в три года»

«Попыталась повторить для малыша „аквариумный напиток“, который завирусился в интернете. Слева — вдохновение, справа — моя версия»