17 примеров, где ожидания и реальность оказались на разных планетах
1 час назад
Иногда мы рисуем в голове идеальную картинку: красивый отпуск, аккуратный торт или безупречный ремонт. А потом сталкиваемся с суровой действительностью, которая выглядит совсем не так, как мы себе представляли. В этой подборке мы собрали самые смешные и яркие примеры, где ожидания и реальность разошлись как в море корабли.
«Заказала это платье, ждала три месяца, и вот наконец пришло... полное разочарование»
«Получила заказанный тортик и чуть не надорвала живот от смеха»
Приложитесь губами в эти красные трафареты и все станет как вы и заказывали
«Ребенок разревелся и отказался возвращаться за стол, пока оттуда не уберут его завтрак»
Я бы тоже разревелась. Но вообще, это не в форме дело, а в неумении жарить яичницу.
«Заказала латексные чулки до бедра, а прислали что-то, больше похожее на чехол для спальника»
- Если хотелось модного образа в стиле «глянцевый трэш», то это то, что нужно! © KnownMonk / Reddit
«Что я заказала и что получила»
- Кажется, вас обманул искусственный интеллект. © willyoumassagemykale / Reddit
«Знакомая хотела тату как на фото слева. За конечный результат с нее еще и деньги взяли»
«Валяние из шерсти — это вам не шуточки!»
«Моя девушка решила повторить фото, которые она видела в интернете, с нашим котом»
«Сняли мы, значит, за 200 долларов гостиницу с бассейном»
- Они хоть поставили табличку «Не нырять»? © stumpy_p**** / Reddit
«Жена купила в ванную новое зеркало с антизапотевающим эффектом. Я радостно побежал бриться, чтобы скорей проверить его в деле...»
«Богомолу поплохело»
«Да уж, похоже, я села в шляпу»
«Забронировал билет c местом у окна»
- Хоть бы картину с видом повесили для приличия. © lake2014 / Reddit
«Браслеты, которые я заказала, против тех, что мне пришли. Настолько кошмар, что даже смешно»
- Такое вообще неприлично продавать! © NotMyThrowawayNope / Reddit
«Вышла из салона в слезах»
- Да тут любой прохожий справился бы лучше! © taliaf1312 / Reddit
«Десерт „Павлова“ из одного и того же ресторана, с разницей в три года»
«Попыталась повторить для малыша „аквариумный напиток“, который завирусился в интернете. Слева — вдохновение, справа — моя версия»
А вот еще 20 случаев, когда люди столкнулись с непреклонной действительностью онлайн-шоппинга.
Фото на превью chemicalmum / Reddit
