15 доказательств того, что женская сумочка — это не хаос, а стратегический запас на все случаи жизни

Женская сумочка — это не просто аксессуар, а настоящий спутник жизни, в котором живут секреты, планы и самые нужные мелочи. Она способна подчеркнуть стиль, настроение и даже характер своей хозяйки. Но со временем «самое необходимое» начинает множиться, словно по волшебству. И вот уже элементарный поиск ключей превращается в настоящее приключение.

А в конце статьи вы узнаете истинную причину того, почему женская сумочка такая тяжелая.

«Моя повседневная сумка в 30 лет»

«Вот что моя дочка положила в свою сумку»

Ей надо кормить целую семью, ну ни минуты покоя. © MuchDiscussion503 / Reddit

Сразу видно, что девушка умеет расставлять приоритеты в жизни. © ***ys-r-us / Reddit

«Это моя повседневная сумка»

Кстати, у нас есть статья про женские сумки, которые делают образ устаревшим.

«У меня в сумке лежат пакетики с кормом для собак и кошек. Ведь не знаешь же, когда встретишь очередную милаху»

Бруннера 1 день назад У меня тоже всегда пара пакетиков влажного корма и орехи для белок - - Ответить

«Всегда ношу в сумочке чистый носовой платок, и эта привычка меня не раз выручала»

«Люблю носить белые вещи, но при этом я жуткая неряха. Так что всегда держу в сумочке пятновыводитель»

«В моей сумке чего только нет. Разве что раковина не влезла. Кстати, ношу с собой одноразовые зубные щетки — очень удобная штука»

«У меня всегда с собой есть набор „Вот, зараза!“ на все случаи жизни»

Если с детьми во время прогулки приключится неприятность у меня в сумке лежат: разные лекарства, набор всевозможных пластырей и пакет (вдруг кого-то замутит). © Lost_Apricot_1469 / Reedit

«Работаю по ночам, так что у меня в сумке лежит скакалка на тот случай, если я заскучаю»

«Вместо того чтобы таскать с собой целую косметичку, я ношу контейнер для линз, куда положила тени и блеск для губ»

«Купила специальный футляр для очков, и теперь он легко помещается в любую сумочку»

«Всегда таскаю с собой рожок для обуви на тот случай, если его где-то не окажется»

«Купила плоскую бутылку для воды, которая отлично помещается в сумку»

«В моей сумке хранится набор мини отверток. Просто у очков все время ослабевает дужка, и я подтягиваю винтики»

«Не люблю платить за бутилированную воду, так что купила складную фляжку, которая легко помещается в сумку»

Бонус: Истинная причина, почему женская сумочка такая тяжелая

Пошли на свидание с кавалером в торговый центр. Примеряю в бутике туфли, а лопатки нет. Попросила его достать лопатку из сумочки. Он залез, достал дезодорант, тушь, расческу. Говорю: «Смотри другой карман». Тут он бледнеет и вытаскивает небольшой молоток, а затем набор отверток и скотч. Мы с консультантом аж прыснули: надо было видеть выражение его лица в тот момент. Я объяснила, что утром помогала подружке со сборкой нового декора, домой заскочить не успела, пришлось все на себе нести. На что мой возлюбленный кивнул и добавил, что теперь понимает, почему у меня всегда такая тяжелая сумка.