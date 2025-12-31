Девушка на первой парте слева сидит в обычном белом платье или это свадебное?
16 примеров того, как праздники могут вскружить голову и привести к неожиданным последствиям
Праздники — время для чудес и сюрпризов. Но иногда они могут быть очень неожиданными. Нестандартные подарки, неловкие ситуации и смешные совпадения. От предложения руки и сердца, которое растрогало до слез, до подарка, который заставил задуматься о логике. Вот 16 историй, которые доказывают, что праздники — это время невероятных сюрпризов.
- Когда муж спрашивал, что подарить на Новый год, я отвечала: «Набор кастрюль или хорошую форму для работы». Неделю ходил загадочный такой, но сегодня не выдержал — подарил золотой браслет. Вот только обиделся на меня. Когда стали примерять подарок, вдруг заметил другой золотой браслет на моем запястье — тот самый, который он же подарил мне на прошлый день рождения. Теперь еще и обиделся! Где логика?! © mommdarinka
- Мне всю жизнь не нравилась идея делать предложение руки и сердца на чужой свадьбе. Хоть убейте — не понимала этого и на своем празднике такого бы не хотела. К счастью, среди моих подруг все либо уже были замужем, либо не собирались выходить в ближайшее время, поэтому я не переживала, что чей-то парень решит устроить «сюрприз» и придется объяснять, почему нельзя.
Но я немного ошиблась — все-таки пришел один такой. И знаете что? Мы с моим любимым моментально ответили: «Да, конечно!» На нашей свадьбе, в тот момент, когда я должна была бросать букет, я подошла и вручила его маме — за которой на одном колене стоял мой отчим, воспитывавший меня с шести лет. Мама, конечно, согласилась — и мы все рыдали от счастья. © Карамель / VK
«Со словами: „Праздника захотелось“ преподаватель заставил своих студентов наряжаться в костюмы. В обычной одежде на экзамен не пускал».
- В декрете занялась выпечкой тортов — по образованию я повар-кондитер, хоть ни разу по специальности и не работала. Недавно свекровь пришла и заявила, что я должна приготовить торт на день рождения ее двоюродного племянника. Я, в принципе, не против — озвучиваю сумму. В ответ слышу: «Так это же родня! Ты обязана сделать бесплатно». Отказалась. Вечером позвонила сестра свекрови — наехала с претензиями.
Я объяснила: я в декрете, детские уже не платят, а ингредиенты мне бесплатно никто не даст. Предложила вариант: пусть приедет и поработает у меня няней, пока я заказы развожу — вместо оплаты. Отказались. Но все равно я осталась «наплевавшей на родню». © Мамдаринка / VK
- В канун Рождества пошли в кино. Парковка должна была закрыться в 20:00. Мы вернулись к машине без четверти 8 — и обнаружили, что парковка закрыта, а дежурный уже давно ушел домой. Сотрудники парковки потом еще и попытались взыскать с нас плату «за ночлег»!
Но я указал, что они сами закрылись раньше времени, и предъявил доказательства. © VolcanicBear / Reddit
- На свой день рождения я планировала собрать всех друзей — хорошо провести время, повеселиться. И, конечно же, в самый последний момент у всех «вдруг появились» важные дела. В итоге праздновать оказалось не с кем. А у меня — гора пиццы, соки, настольные игры. Сначала я рыдала, потом злилась. А потом вспомнила, что неподалеку собираются местные старички — у них своя «вечеринка».
Собрала все, что приготовила для праздника, и вынесла им — мол, угощайтесь. Сначала насторожились, потом обрадовались и аккуратно выспросили, почему я в свой день рождения подкармливаю пенсионеров. Рассказала им все как есть — и они пригласили меня присоединиться. Я с ними танцевала под старую музыку, играла в лото, смеялась, а напоследок они пожелали мне столько всего хорошего, сколько мне не желали, пожалуй, никогда. И знаете — несмотря на все неудачи, это все равно оказался тот самый праздник, который я хотела. Просто с другими людьми. © Не все поймут / VK
«Родители живут в деревне, а аккурат перед праздниками во дворе у них поселился кролик. Просто пришел и остался жить. Дружит и играет с кошкой, которая тоже пару месяцев назад сама пришла».
- А у меня на Новый год жена сказала, что устала каждый год готовить, и в этом году новогодний стол — на мне. Пфф, думаю, не вопрос! Сам приготовлю. В 14:00 начал. Через два часа спина отваливается, глаза разбегаются. Спасибо, дети помогали. К 20:00 все было готово — а сил на празднование уже не осталось. Мотивацией послужила «Битва шефов», где за час творят кулинарные шедевры. Теперь понял: я — не шеф, и эту битву жене проиграл с треском. Так что теперь точно знаю — это огромный труд: придумать меню, все купить, начистить, нарезать, сделать рулеты, салаты, мясо и прочее. Огромное спасибо нашим хозяюшкам — что после всего этого у них еще остаются силы на хорошее настроение! © Pashkovchanin / Pikabu
- В праздничную пятницу понадобилось сделать заказ в интернет-магазине. Перезванивают из магазина:
— Вы сделали заказ на сумму такую-то. Подтверждаете?
— Да. Когда будет доставлен?
— В течение двух рабочих дней.
— А поточнее, все же — когда?
— В течение двух рабочих дней, как передадим в курьерскую службу. У вас остались вопросы?
— Да. Сегодня — праздник, потом два выходных, потом два праздника, потом три нерабочих дня, потом еще три праздника и две нерабочие недели. Все-таки — когда доставка?
— Завтра вечером сможете принять?
— Спасибо. © AlexeyShipenko / Pikabu
- На последнем курсе универа решили устроить преподавателям сюрприз на Новый год. Самый артистичный однокурсник в костюме Деда Мороза ходил по кафедрам и поздравлял всех. Просил рассказать стишок или спеть песенку, называл всех детскими именами и вручал символические подарочки.
Мальчик Валерик (солидный профессор литературы), слегка картавя, прочел отрывок из Гомера. Девочка Аллочка (завкафедры) неожиданно лихо для своих лет станцевала. Но больше всех поразил мальчик Володя — замдекана, лет восьмидесяти, известный своим сварливым характером. Во-первых, мы впервые за пять лет увидели, чтобы он улыбался.
А во-вторых — он читал стих, стоя на стульчике, чтобы «все было по правилам». До этого я думала, что разговоры про ребенка внутри каждого из нас — просто красивые слова. Но с тех пор верю: этот внутренний ребенок действительно живет в каждом. © Подслушано / Ideer
«Вот так соседи украсили окна на Новый Год».
- У нас есть чат среди жильцов дома. Обычно это абсолютно бесполезная вещь, где сообщают об отключении воды или просят убрать машину. Обычно. Но не в этот раз. Недавно один из соседей предложил в этом году, ради создания праздничного новогоднего настроения, всем домом повесить гирлянды на окна — «чтобы светилось все, как в детстве».
Кто-то отнесся негативно, но большинство жильцов поддержало идею, и примерно неделю назад начали появляться первые огоньки. Знаете, что я сегодня заметил, пока сам вешал гирлянды? Жители домов напротив тоже начали украшать свои окна, хотя в прошлом году таких было всего несколько. Сейчас выключил свет, смотрю в окно — красота. © ZelenyyKarandash / Pikabu
- Это было не просто неловко — это было ужасно. Мать моего бывшего купила ему все то же, что и я ему собиралась подарить, и заставила его сначала открыть ее подарки. В итоге он разозлился на меня за то, что я якобы «копирую ее». Потом я открыла свои подарки — и нашла кольцо. То самое кольцо, которое она показывала мне несколько дней назад, когда носила его и спрашивала, нравится ли мне. Оно было ужасным, но я соврала, чтобы не ссориться. Она тогда сказала, что это подарок от ее мужа. © over-it2989 / Reddit
- Что подарить мужу, если вы живете вместе уже больше четверти века, а носки и пена для бритья у него в избытке? Подарите ему конструктор на 1392 детали! Гарантировано:
1. Детская радость и звуки «дыр-дыр-дыр».
2. Тихое бурчание: «Да кто печатал такие инструкции?!»
3. Гневные возгласы: «Ааа, не хватает деталей!» А ты, зоркая и внимательная жена, приходишь, находишь их, и он тебе такой: «Спасибо, спасибо!»
4. Два дня свободы от хозяйственных инициатив (для этого конструктор надо подарить накануне).
5. Гордость мужчины: «Смотрите, на коробке написано от 10 лет, а я за два дня собрал!» © Extavolga / Pikabu
- Младший сын вчера загорелся желанием написать письмо Деду Морозу. Ребенку восемь лет. «Какой подарок хочешь попросить?» — спрашиваем мы с хитрым интересом, чтобы устроить ребенку новогоднее чудо. «Энциклопедию!» — радостно заявляет он. Ну, мы, конечно же, обрадовались — дитя стремится к знаниям, а не ко всяким там игрушкам и развлечениям.
Написал он письмо, дает нам на проверку — чтобы Дед Мороз, не дай бог, из-за ошибок не отказал в подарке на Новый год. Читаем: «Дедушка Мороз, подари мне, пожалуйста, энциклопедию, а моему лучшему другу Артему — новую приставку PlayStation!» Обрадовались еще больше — за друга просит! Но все же вопрос задать нужно:
— Сынок, а почему ты себе просишь только энциклопедию, а другу — целую приставку?
— А мы с ним договорились подарками поменяться! © volchek1024 / Pikabu
- Назрел у родителей юбилей — годовщина свадьбы. Взялась я организовать ужин: выбрала ресторан, забронировала. Приходим всей толпой — а нам: «Извините, такой брони нет в системе». Я возмущенно все решаю. И минут через двадцать нам находят стол. Инцидент, вроде бы, исчерпан. Но тут мне звонят: «Добрый вечер! Это ресторан такой-то, мы вас ожидаем сегодня по брони. Вы подойдете?» У меня начинается стадия легкой истерики: «Ребята, вы же нас полчаса назад на порог не хотели пускать, а теперь — ждете не дождетесь?!» После выяснений оказалось, что я забронировала стол не в том городе! Конец истории. © k3ybo / Pikabu
"Детям разрешили не спать всю ночь. Они счастливы".
- В моем детстве, году так в 1985, моему двоюродному дядьке за страшные деньги продали литровую банку черной икры. Он торжественно угощал ею всех родственников на дне рождения — никому не понравилось. Странно: икринки одна к одной, свежие, крупные, а все кривились. На том празднике был заведующий областной санстанции. Взял он пару икринок на экспертизу и оказалось, что икра свежая, хорошая и жабья. © ffoggy / Pikabu
- 14 февраля произошел следующий случай. Был у девушки. Ее мама накрывает еду на стол. Подходит ее отец, сам топлесс, смотрит на нас: я в футболке Iron Maiden, дочь в халате, а жена в нарядном платье. И такой: "Мдаа, что-то я не при парадном". Уходит, возвращается в футболке Iron Maiden. © evro93 / Pikabu
- Женщины на праздник украсили переговорную шариками с гелием. Сегодня я притащил эти шарики к себе в кабинет и показывал коллеге, как разговаривать голосом бурундуков из «Чипа и Дейла». Она вдула за раз почти целый шарик. Как вы думаете, когда ей позвонил директор? © bukwoegka / Pikabu
А вот еще подборочка случаев на праздниках, после которых торжество не забудешь, даже если очень захочется.
