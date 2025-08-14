20+ снимков, которые для современных детей — просто набор пикселей, а для нас — целая эпоха

Время летит, технологии меняются, а некоторые вещи остаются только в памяти. Для современных детей — это странные, непонятные штуки. А для нас — символы целой эпохи. Мы собрали 20+ фото, которые поймут только те, кто застал времена без Wi-Fi и TikTok. Предупреждаем: мурашки по коже гарантированы.

«Однажды перед новым годом брат сказал, что родители подарят мне сумочку, усыпанную бриллиантами»

«Я нафантазировала кучу разноцветных камней, а по факту увидела это. Была ли я расстроена? Ничуть!»

«Коты в панике!»

«Собрала их за несколько лет на барахолках и аукционах. Самого старшего Альфа чуть не „съела“ моя кошка, видимо гены берут свое. Альф ведь тоже котов не жаловал.»

«Недавно муж заказал мне такие, и я чуть не лопнула от счастья»

Вкладыши

«Имея такую коллекцию, ты был бы самым влиятельным человеком в школе.»

«Денди. Не рассказывай никому!⁠⁠»

«Не стирания ради, а чтоб просто было красивенько»

«Уборку делала и нашла. Вспомнила, какое ощущение чуда они дарили»

«Как говорится, если вы знаете что это, то вам пора делать чек-ап или забирать детей из сада»

Помню эти тетради😁 Я был одним из тех кто упражнялся в остроумии заполняя эти анкеты © Friedrich2 / Pikabu

У нас был мальчик во дворе, в которого были влюблены абсолютно все девчонки. И вот в наших анкетах, помимо стандартных вопросов, был вопрос: Ты любишь Кирилла? И все честно отвечали: нет! 😆 © TheKate / Pikabu

«Только что нашёл нераспечатанные Juicy Fruit от 2002 года. Пойду пожую.»

Это будет хрустяще © Unknown author / Reddit

«Дождались своего часа, а то жена все спрашивала чего я не выкину этот хлам»

«Не знаю точно кто это, но звал его Кузей»

«Вот это осталось, сохранилось у меня из моего детства.»

«Дайте две! А лучше — три!»

«И зуб расшатать, и шальной императрицей побыть».

Игра под крышкой газировки

В 90-х у «горячего лета» кока-колы были просто потрясающие проценты выигрышей, казалось, что выигрываешь каждый второй раз, когда покупаешь ее. Я даже выиграла футболку. © MakeAutomata / Reddit

«Нет, я не плачу, это ностальгия в глаза попала»

«Игры нашего детства»

«Менеджер» это прям народная дворовая игра была у нас! Летом в беседке, зимой в подъезде выносили табуретки и коротали вечера. © MamkinaNorka / Pikabu

«Во, я нашел их у себя, и они в весьма неплохом состоянии»

— Бро, я тут у деда в шкафу странную штуку нашел.

— Давай научу пользоваться. У тебя дома есть кот и переноска? © Ghost687 / Pikabu

— Давай научу пользоваться. У тебя дома есть кот и переноска? © О, да, я кота только так взвешиваю © KliAp / Pikabu



«Многие годы я был уверен, что эти жвачки больше не выпускаются.»

«Помню вот такая была в детстве, 10 цветов»

"Вот еще одна вещь в копилку "теста на возраст"⁠⁠"

Это тест «бывали ли вы в деревне» © Hedgehog78 / Pikabu

«Был найден альбомчик с наклейками. Приятные воспоминания гарантированы!»

«Большинство из них я выиграл в ожесточенной схватке Камень-Ножницы-Бумага на школьном дворе»

«Решил попробовать года два назад. Пить невозможно. Либо рецептуру испортили, либо в детстве, за неимением лучшего, было вкусно.»