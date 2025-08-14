Использование иностранных слов там, где есть нормальное русское слова, выглядит дико отстало
20+ снимков, которые для современных детей — просто набор пикселей, а для нас — целая эпоха
Время летит, технологии меняются, а некоторые вещи остаются только в памяти. Для современных детей — это странные, непонятные штуки. А для нас — символы целой эпохи. Мы собрали 20+ фото, которые поймут только те, кто застал времена без Wi-Fi и TikTok. Предупреждаем: мурашки по коже гарантированы.
«Однажды перед новым годом брат сказал, что родители подарят мне сумочку, усыпанную бриллиантами»
«Я нафантазировала кучу разноцветных камней, а по факту увидела это. Была ли я расстроена? Ничуть!»
«Коты в панике!»
«Собрала их за несколько лет на барахолках и аукционах. Самого старшего Альфа чуть не „съела“ моя кошка, видимо гены берут свое. Альф ведь тоже котов не жаловал.»
«Недавно муж заказал мне такие, и я чуть не лопнула от счастья»
Вкладыши
«Имея такую коллекцию, ты был бы самым влиятельным человеком в школе.»
«Денди. Не рассказывай никому!»
«Не стирания ради, а чтоб просто было красивенько»
«Уборку делала и нашла. Вспомнила, какое ощущение чуда они дарили»
У нас тогда денег на это не было.
Но у меня все равно неплохая коллекция мелких игрушечны зверюшек
«Как говорится, если вы знаете что это, то вам пора делать чек-ап или забирать детей из сада»
- Помню эти тетради😁 Я был одним из тех кто упражнялся в остроумии заполняя эти анкеты © Friedrich2 / Pikabu
- У нас был мальчик во дворе, в которого были влюблены абсолютно все девчонки. И вот в наших анкетах, помимо стандартных вопросов, был вопрос: Ты любишь Кирилла? И все честно отвечали: нет! 😆 © TheKate / Pikabu
«Только что нашёл нераспечатанные Juicy Fruit от 2002 года. Пойду пожую.»
- Это будет хрустяще © Unknown author / Reddit
«Дождались своего часа, а то жена все спрашивала чего я не выкину этот хлам»
«Не знаю точно кто это, но звал его Кузей»
Да ладно,у нас тоже такой был.🤗 Только рубаха и башмаки синего цвета. И его звали Сорванец)). Да , мы с сестрой ещё ему асимметричную стрижку сделали.
«Вот это осталось, сохранилось у меня из моего детства.»
«Дайте две! А лучше — три!»
«И зуб расшатать, и шальной императрицей побыть».
Игра под крышкой газировки
В 90-х у «горячего лета» кока-колы были просто потрясающие проценты выигрышей, казалось, что выигрываешь каждый второй раз, когда покупаешь ее. Я даже выиграла футболку. © MakeAutomata / Reddit
«Нет, я не плачу, это ностальгия в глаза попала»
«Игры нашего детства»
- «Менеджер» это прям народная дворовая игра была у нас! Летом в беседке, зимой в подъезде выносили табуретки и коротали вечера. © MamkinaNorka / Pikabu
«Во, я нашел их у себя, и они в весьма неплохом состоянии»
- — Бро, я тут у деда в шкафу странную штуку нашел.
— Давай научу пользоваться. У тебя дома есть кот и переноска? © Ghost687 / Pikabu
- О, да, я кота только так взвешиваю © KliAp / Pikabu
«Многие годы я был уверен, что эти жвачки больше не выпускаются.»
«Помню вот такая была в детстве, 10 цветов»
"Вот еще одна вещь в копилку "теста на возраст""
- Это тест «бывали ли вы в деревне» © Hedgehog78 / Pikabu
«Был найден альбомчик с наклейками. Приятные воспоминания гарантированы!»
«Большинство из них я выиграл в ожесточенной схватке Камень-Ножницы-Бумага на школьном дворе»
Но... Ведь смысл игры в том, что ты играешь на них. Битой. Которые перевернулись - твои.
Биты были классные. Особенно прозрачные. Мелкую меня зачаровывали
«Решил попробовать года два назад. Пить невозможно. Либо рецептуру испортили, либо в детстве, за неимением лучшего, было вкусно.»
Эти снимки — как капсулы времени, в которых спрятано наше детство. Если вам стало тепло на душе — значит, мы все сделали правильно. А какие предметы из прошлого вызывают у вас теплую ностальгию?