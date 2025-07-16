Мы нашли двойников наших любимых героев из мультиков в голливудском кино

Посмотрите, как похожи Забава и Робин Райт в роли принцессы Лютика из фильма 1987 года. Обе они влюбляются не в принцев, а в людей из другого сословия. Забава — в трубочиста Ваню, а Лютик — в батрака Уэстли.



Внешность: длинные светлые волосы, романтический стиль, простой наряд.

Характер: обе девушки мягкие и мечтательные, но при этом они всегда готовы постоять за себя.