Вот тут- похоже. Надо эту картинку переместить в соседний аналогичный пост
Мы нашли двойников наших любимых героев из мультиков в голливудском кино
Доктор Айболит, принцесса Забава, мама дяди Федора и прочие герои обожаемых нами с детства мультиков... Нам почему-то кажется, что у многих из них есть «двойники» в зарубежных фильмах. В этой статье мы включили фантазию на полную катушку и попробовали отыскать максимально похожих персонажей в голливудском кино.
Забава из «Летучего корабля» и Лютик из «Принцессы-невесты»
Посмотрите, как похожи Забава и Робин Райт в роли принцессы Лютика из фильма 1987 года. Обе они влюбляются не в принцев, а в людей из другого сословия. Забава — в трубочиста Ваню, а Лютик — в батрака Уэстли.
Внешность: длинные светлые волосы, романтический стиль, простой наряд.
Характер: обе девушки мягкие и мечтательные, но при этом они всегда готовы постоять за себя.
Фрекен Бок из мультика «Карлсон вернулся» и мисс Транчбулл из фильма «Матильда»
Нам кажется, что няня из мультфильма про Карлсона чем-то напоминает директора школы Агату Транчбулл из киноленты «Матильда», которая вышла на экраны в 1996 году.
Внешность: плотное телосложение, средний возраст, волосы забраны в высокий пучок, царственная осанка.
Характер: это суровые и не всегда справедливые женщины, которых побаиваются оставленные под их присмотром дети. Но при этом оба персонажа обладают невероятной харизмой и сразу же запоминаются зрителям.
Алиса Селезнева из «Тайны третьей планеты» и Лилу из «Пятого элемента»
Правда же космическая путешественница Алиса и инопланетянка Лилу чем-то похожи? Вот и мы так думаем.
Внешность: рыжие волосы средней длины, большие и выразительные глаза, открытая детская улыбка.
Характер: и Алиса, и Лилу немного наивные, но умные и любознательные. Они решительные и бесстрашные, особенно когда речь идет о спасении человечества или близких людей.
Мама дяди Федора из мультфильмов про Простоквашино и Кейт Маккаллистер из «Один дома»
Похоже. И по характеру тоже. Обе 'бросили' ребенка и укатили отдыхать))
И той, и другой маме приходилось беспокоиться за своего ребенка. Разница только в том, что дядя Федор сам уехал в Простоквашино, а Кевин остался один дома из-за суеты перед поездкой. Посмотрите, эти героини и внешне во многом похожи.
Внешность: стройная и подтянутая фигура, рыжеватые волосы средней длины, аккуратная стрижка, модная одежда, типаж современной ухоженной женщины и матери семейства.
Характер: это интеллигентные эмоциональные дамы, которые иногда склонны драматизировать события, но при этом очень любят своих детей.
Антошка из одноименного мультфильма и Рон Уизли из цикла фильмов о Гарри Поттере
Рыжий паренек, который не хочет копать картошку, кажется, чем-то напоминает Рона Уизли из фильма «Гарри Поттер и философский камень».
Внешность: оба рыжеволосые, слегка встрепанные и немного неуклюжие. Ой, у них на этих картинках даже носы похожи!
Характер: задорные и свободолюбивые мальчишки, которые любят поесть и повеселиться. Ленивые, но обаятельные.
Мужичок из мультика «Падал прошлогодний снег» и мистер Бин из одноименного сериала
Думаете, главный герой этого мультфильма — это абсолютно уникальный персонаж? А мы считаем, что он невероятно похож на мистера Бина из сериала, который выходил на экраны с 1990 по 1995 год.
Внешность: чудаковатые и суетливые мужчины средних лет с нелепыми движениями.
Характер: оба героя простоваты, часто нелогичны, но зато уверены в себе. Они часто удивляют зрителей своими абсурдными поступками. Думаем, если бы сценаристы дали мистеру Бину возможность пофилософствовать, мы бы услышали рассуждения как раз в стиле мультяшного мужичка.
Снежная королева из одноименного мультфильма и Галадриэль из трилогии «Властелин колец»
Лучше б с Тильдой сравнили. Галадриель - это отдельный персонаж. В фильме ей уделено мало эпизодов, личность не раскрыта вообще... И поэтому вот со снежной королевой сравнивать - это как горного орла с уткой по-пекински. Вроде как птицы. Но на этом сходство заканчивается.
Сначала мы хотели сравнить Снежную королеву с героиней Тильды Суинтон в фильме «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф». Но потом подумали, что Белая Колдунья в ее исполнении получилась слишком зловещей. Другое дело — эльфийская принцесса Галадриэль.
Внешность: стройная фигура, высокий рост, холодная красота, строгие и правильные черты лица, отрешенный взгляд.
Характер: обе героини — величественные и властные женщины, обладающие сверхъестественной мощью. Они пугающе спокойны и даже могут показаться надменными.
Девочка из мультика «Варежка» и главная героиня фильма «Амели» в детстве
Вы тоже в детстве переживали за девочку, которая силой своего воображения превращает варежку в собаку? А у нас она вызывает ассоциации с главной героиней фильма «Амели» в ее детские годы.
Внешность: тихий и серьезный для своего возраста ребенок, прическа с челкой, возраст примерно 5-7 лет.
Характер: обе девочки — мечтательницы, они живут в мире своих фантазий и в нем же находят себе друзей, они одинокие и очень чувствительные, но при этом добрые и открытые всему новому.
Билли Бонс из «Острова сокровищ» и капитан Барбосса из «Пиратов Карибского моря»
Вообще мимо. Если с кем и сравнивать Барбоссу, то с Джоном Сильвером, но никак не с опустившимся пьянчугой Билли Бонсом.
«Характер скверный». Этими словами из мультика «Остров сокровищ», кажется, можно в полной мере описать как пирата Билли Бонса, так капитана Гектора Барбоссу.
Внешний вид: мужчины средних лет с грубоватыми чертами лица и в потертой пиратской одежде.
Характер: это старые пираты с сомнительным прошлым, опасные, но харизматичные. И тот, и другой крайне подозрительны и постоянно ожидают предательства.
Доктор Айболит из одноименного мультика и Джон Дулиттл из фильма «Удивительное путешествие доктора Дулиттла»
Айболит это творческая переработка Дулиттла для русскоязычных читателей, и Чуковский сроду этого не скрывал.
Да, доктору Айболиту не хватает эксцентричности его Дулиттла, а тому — мудрости его мультяшного коллеги, но их сходство буквально бросается в глаза.
Внешность: немолодые мужчины, которые носят очки и не особо уважают бритву (борода у Айболита и легкая небритость у Дулиттла).
Характер: это добрые, немного рассеянные, но самоотверженные врачи, который спасают зверей и людей, не прося ничего взамен.
Бонус: атаманша из «Бременских музыкантов» и Урсула из «Русалочки»
А давайте в конце статьи попробуем сравнить героинь двух мультфильмов. Ощущение, что у них тоже есть немало общего.
Внешность: крупная фигура, темные волосы, выразительный макияж и экстравагантная одежда.
Характер: оба персонажа обладают невероятной харизмой, это сильные и властные женщины, которые знают, как добиться задуманного.
Конечно, у каждого из наших читателей могут быть другие ассоциации с любимыми мультяшными персонажами. Но мы увидели их именно в таких образах. Готовы поспорить с нами? Ждем вас в комментариях к этой статье!
Кажется, нынешним детям сложно будет понять, как сильно мы в их годы так переживали, что пропустим мультики по телевизору. Вот, кстати, 15 комиксов, объясняющих, почему родительство сейчас и тогда — две разные вселенные.