18 человек, которые обнаружили: старые дома — это как шкатулки с секретом

Переезд в старый дом — это как открывать сундук с сокровищами: никогда абсолютно точно не знаешь, что же найдешь внутри. Иногда — тайник под половицами, а в нем трогательные письма на пожелтевших страницах, а иногда — старинный антиквариат, от которого мурашки бегут по коже. Эти люди убедились: старые дома на самом деле умеют хранить секреты.

«Я так рада, что прежние владельцы бережно сохранили старые ключи и передали их мне»

Мой столетний дом вряд ли украсил бы обложку журнала, но я обожаю его именно таким — с кирпичным камином, каменной трубой, немного жутковатым подвалом и дубовыми полами. А у каждой старинной двери здесь до сих пор свой родной ключ.

«Моему дому больше ста лет. И по всему первому этажу вот такие стеклянные дверные ручки»

Особенно люблю вот эту — в один из вечеров на нее попал солнечный свет из окна, и комната сразу наполнилась каким-то волшебством.

«Никогда не знаешь, что обнаружишь»

Решил снять гипсокартон — и нашел вот такой привет из прошлого.

«Снимал потолок — и вдруг!»

Моя девушка недавно купила дом, построенный в 1920-х. Когда я начал снимать потолочные плитки, под слоями отделки открылся старинный жестяной потолок — настоящее сокровище из прошлого.

«Нашли под старым домом вот таких истуканов»

Ты бы тоже так выглядел, если бы у тебя дом на голове стоял! © Icy-Slip7783 / Reddit



«Снял старый ламинат на кухне, чтобы выложить пол плиткой, и неожиданно сорвал джекпот!»

«Под слоями других обоев и деревянных панелей я наткнулся на вот эту винтажную красоту»

«Мамин дом был построен в 1903 году в викторианском стиле. И оказалось, у нас все это время были тайные раздвижные двери — больше века никто об этом и не подозревал!»

«Когда я купил старый дом, прежние владельцы предложили выбросить всю старую мебель. Я попросил оставить ее — и ни разу не пожалел»

Еще бы! Выбросить такую вещь было бы преступлением! © OutragedPineapple / Reddit

«Посмотрите, какой винтажный линолеум я обнаружил под ковровым покрытием»

«Планирую капитально обновить ванную комнату в доме 1930-х годов, но эти лампы точно останутся — уж слишком они атмосферные!»

«Нашли на своем участке старинную дорожку — спрятана была прямо под травой у дома, построенного в 1840-х годах»

© zeusjts006 / Reddit Евга 13 часов назад Это стандартная тема.

На юпупе подписана на канал австралийского дядьки, который бесплатно приводит в порядок дворы нуждающихся. Так там через раз дорожки обнаруживаются. А ещё на волне этих просмотров мне стали подкидывать ролики, где общественные газоны приводят в порядок. Так там снимают целый огромный рулон, а под ним тротуар, про него все давно забыли и по проезжей части шастают) - - Ответить

«Гравировка на моем радиаторе 1920 года выглядит так, будто это мужчина с усами и бородой, усыпанной драгоценностями. Скажите, вы тоже это видите?»

«Мой дом был построен в 1908 году — и оригинальный лифт в шахте за старинной решеткой до сих пор работает!»

Это и прекрасно и ужасно одновременно. © penlowe / Reddit

«Радужные отблески падают сквозь эти окна с 1909 года»

«Дом, который я недавно купил, встретил меня настоящим деревом прямо у входа. Оно, правда, уже засохло, но выглядит так, будто стало частью интерьера еще много лет назад»

«Это окно находится в нашем доме, построенном в 1914 году. Похоже, оно оригинальное, то есть сохранилось с самого момента постройки»

«Нашли эту куклу при ремонте дома. Пряталась среди старинных книг из 1800-х»

Вот это находка! Я бы купил такую! © unclebruce2 / Reddit