16 историй про начальников и подчиненных, которые больше напоминают сцены из ситкома

Дебил конченый. Мне бы такую предъяву кинул и пошел бы к стоматологу челюсти вставлять
Если вы думаете, что ваш офис — это скучное место с отчетами и дедлайнами, то вам просто не повезло с начальством (ну, или повезло). Мы собрали истории о боссах и подчиненных, чьи будни заслуживают собственного сериала на ТВ. Вы узнаете, зачем взрослые люди устраивают забеги на скорость по этажам и почему одолженные шефу брюки — это самый верный способ навсегда забыть о дресс-коде.
У шефа какой-то невзыскательный вкус. Если человек хотя бы раз ел настоящую икру, то попробовав чуть-чуть имитированной, никогда не будет её много есть.
