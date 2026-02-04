16 историй про начальников и подчиненных, которые больше напоминают сцены из ситкома

50 минут назад
Если вы думаете, что ваш офис — это скучное место с отчетами и дедлайнами, то вам просто не повезло с начальством (ну, или повезло). Мы собрали истории о боссах и подчиненных, чьи будни заслуживают собственного сериала на ТВ. Вы узнаете, зачем взрослые люди устраивают забеги на скорость по этажам и почему одолженные шефу брюки — это самый верный способ навсегда забыть о дресс-коде.

  • На работе у друга есть начальник. Его любимая забава — заходить внезапно и кричать: «Кто первым добежит до автомата на первом этаже, тому премия в этом месяце!» И почти все выбегают, бросая все свои дела. Так он реально выписывает премию тому, кто первый добежал. © Подслушано / Ideer
  • Сидим с коллегами на свадьбе. Со мной рядом начальница. Тут подходит гость с другой стороны и спрашивает, как меня зовут. Начальница реагирует быстрее меня и сообщает: «Ее зовут Пистегуль!» Мужик в ступоре, а она мне на ухо шепчет: «Он нам не подходит». Этим случаем я поделилась с сестренкой. Теперь и она пользуется таким лайфхаком и говорит всем непонравившимся парням, что ее зовут Пистегуль. © lifestyle_naira
  • Работала в египетском отеле. Наш генеральный менеджер любил нарезать круги по ресепшену. Ходил с гордо поднятой головой и величественной походкой, будто он король, который прогуливается по своим владениям. Перестала в какой-то момент обращать на это внимание. Работы много, а он там где-то вдалеке ходит. И в один из дней он подходит ко мне и к моей напарнице, говоря, что он нам выговор сделает. Мы в шоке, спрашиваем, за что нам такое «счастье». А он говорит: «Я когда мимо проходил вчера, то подавал руками тайные знаки, чтобы вы вдвоем за столом не сидели, но вы проигнорировали!» В итоге он нас наказал тем, что заставил ходить кругами вокруг отеля и записывать на листок, есть ли какие-то «неполадки» на территории. Мы потом шутили, что оказались в немилости у короля.
  • Тетю начальник пускал в отпуск только со скандалом. Ей это надоело, и она молча уехала в Тунис. Она была управляющей в клинике, и подчиненные неделю по телефону изображали для хозяина, что она на месте, но очень занята. Один раз босс потребовал поторопить ее из туалета. Администратор не растерялась и начала стучать по столу, изображая, что стучится в дверь туалета и разговаривает с тетей. А потом ответила начальнику: «Вы ведь сами слышите, человек занят. Перезвоните позже!»
  • Начальник перед важным совещанием пролил себе на брюки кофе. Попросил у подчиненого его брюки. И не вернул их! Подчиненный оказался с юмором и всю следующую неделю ходил на совещания в джинсах, хотя в компании есть дресс-код. Каждое совещание начиналось со слов начальника: «Почему одет не по дресс-коду? У тебя что, брюк нет?» А подчиненный смело отвечал: «Да, нет брюк!»
    И только мы с товарищем смеялись как не в себя, потому что видели всю эту ситуацию с одалживаем одежды. © natalia__yaschuk
  • Шеф мужа каждый год ходит в гости к кому-то из сотрудников. Очередь дошла до нас. Муж говорит, мол, купи икру, шеф ее банками ест. А я думаю: «Еще чего!» Взяла дешевую имитацию, налепила бутеры. Начальник уплетал за обе щеки, а после взял и моего мужа премировал. © Подслушано / Ideer
Ольга Курпякова
20 часов назад

У шефа какой-то невзыскательный вкус. Если человек хотя бы раз ел настоящую икру, то попробовав чуть-чуть имитированной, никогда не будет её много есть.

  • Мой подчиненный весь день очень громко проходил собеседование на другую работу у себя на рабочем месте. Он рассказывал интервьюеру, как паршиво было на этой работе и какой у нас ужасный коллектив. Его слышали 50 сотрудников. Когда мы его уволили, он очень расстроился и заявил, что не понимает, почему с ним так поступают. Просился обратно. © Unknown author / Reddit
  • Работала на удаленке во время беременности. Работала чуть не до самых родов. И вот чувствую, что все уже — сегодня-завтра рожать поеду. Говорю на работе, мол, так и так, я пошла в декретный отпуск. Начальник: «Слушай, а может, все же до конца недели доработать получится?» Я: «У меня схватки!» Начальник: «А, ну ладно, а я думал, потерпит еще...» © niakoks
  • Я работаю садовником, а меня попросили упаковать растения. Упаковала. Начальница мне: «Как ты могла целых 3 часа упаковывать 18 растений?» Я ей предложила засечь, сколько минут уходит на один цветок. Она: «Я засекала. 10 минут». Ну, я и выдала, что 10*18 = 180 минут. То есть три часа. Начальница: «Мы не сработаемся!» © zlatokusb
  • Еду в отпуск. Мой босс, двухметровый мужчина, подходит ко мне и спрашивает: «Пришлешь мне открытку с отпуска?». Я отшучиваюсь: «Да, конечно!». Он говорит: «Не обещай, если не будешь этого делать». Говорю: «Ну, не обещаю, что отправлю по почте, но привезу тебе открытку». Он смотрит на меня внимательно: «А, ну да, ты слишком молода, чтобы знать, как это делать». Я начинаю смеяться. Меня так это умилило. Путь к сердцу моего босса лежит через открыточки. © regina_newyork
  • Привели тут к нам в офис молодого человека на смотрины. 33 года. Папка у него богач и вот захотел пристроить дитя, чтобы делом занималось. Мой босс, не желая отказывать в лоб, устроил богатенькому наследнику встречу с управляющим. Через час после нее звонит этому управляющему мама парня и требует: «Мы с его сестрой хотим прийти и посмотреть, с кем наш мальчик будет работать». Мы все знатно удивились. Во-первых, мальчика отправили домой со словами «мы подумаем», а во-вторых, так, что, можно было? © angelika_bez_korolya
  • Часто опаздываю, а босс взглядом испепеляет. Четверг, бегу на ресницы, запись на 7 утра. Уверенная, что сделаю красоту и в 9 буду на работе. И тут навстречу идет начальник. Подошла, честно сказала, мол, бегу на ресницы, но не переживайте, в 9 буду на месте. Он усмехнулся и выдал: «Я переживаю только за то, что ты до сих пор не знаешь, что надо приходить на работу к 8 утра, а не к 9». Упс... © Мандаринка / VK
  • Я работал помощником руководителя. Когда шеф купил себе новый дом, он попросил меня подключить ему кабельное, уладить все с коммунальными службами и еще кое-что по мелочи. Он также сказал, что запрещает мне разглашать его адрес кому бы то ни было. Тогда я пошутил: «Даже кабельной компании?» Он серьезно ответил: «Да». Любопытно, как я буду ему кабельное подключать. © azkit / Reddit
  • Устроилась в фотостудию. Мужик ее открыл для своей жены, чтобы не скучала. Утром он меня нанял, а днем пришла его супруга. Мило мне улыбалась. Вечером подходит бухгалтер: «Дай мне заявление о приеме на работу». Я даю, а он рвет его и сует мне конвертик с деньгами (оплата за один день работы). Оказалось, «другой менеджмент не одобрил мою кандидатуру». © mirabella_ellada
  • Однажды в Китае начальница пригласила меня поесть хого (китайский самовар) с ее друзьями. Там были морепродукты, мясо, овощи и еще какие-то непонятные продукты. И все варилось в одной общей кастрюле. Китайцы мне: «Ты давай, кушай». А я улыбаюсь и ковыряю это общее месиво. После работы я специально ничего не ела и поехала на встречу в предвкушении шикарного пира. Еле дотерпела до конца вечера. Села в такси, а живот уже бурчит от голода. Добыла себе в супермаркете какие-то булочки и побежала домой. © begaiym_d_
  • Пришла в новую компанию. Директор — прекрасный человек, но очень интересуется моей предыдущей работой. Он в недоумении, почему я ушла с такого высокооплачиваемого места к нему. Я объясняла, что не видела перспективы и устала. Но нет же, он ищет подвох. И вообще-то он прав — я была в трудной ситуации когда-то и обратилась за помощью к парню, который устроил меня к себе на работу и стал моим шефом. Я делала не особенно нужную работу и получала за это зарплату. © Подслушано / Ideer

