16 ярких сравнений, которые подчеркивают разницу между мамами прошлого и настоящего

Мамы — это целая вселенная. У каждой эпохи свои «суперсилы»: одни умели делать миллион дел без всяких помощников, другие — заботятся об эмоциональном состоянии малыша и увлекаются ранним развитием. Мир меняется, и вместе с ним меняются привычки, подходы к воспитанию и даже сами мамины фразы. Мы собрали комиксы, которые с юмором показывают, как выглядело материнство «тогда» и как оно проявляется «сейчас». Получилось немного ностальгично, местами узнаваемо и очень по-семейному.

Половым воспитанием раньше никто особо не занимался — в лучшем случае, родители подсовывали подросткам книжку «про это». Сейчас мамы не боятся говорить об этом и с 5-летками

Знаний о психологии у наших мам еще не было, поэтому подростковые чувства нередко обесценивались. Зато нынешние мамы понимают, как тут важна поддержка

Особенности женской физиологии обсуждать было особо не принято. Первые прокладки многие прятали, как что-то стыдное. Сейчас молодежь знает о них побольше взрослых

Раньше мамы крутились как белки в колесе — их жизнь состояла из бесконечного списка дел. А сейчас на помощь приходят технологии, и это здорово

В прошлом выход из дома мог стать реальной полосой препятствий, а сегодня мамы «пересели» на слинги. Это удобно: можно и в магазин зайти, и в метро спуститься

Раньше воспитание детей и ведение быта считалось женским делом. Сейчас же это общее дело, и папы с удовольствием занимаются малышом, чтобы мама могла отдохнуть



Врачи всегда стараются максимально и для мамы, и для ее ребенка. А современные технологии в медицине дарят мамам спокойствие и уверенность

Еще не так давно фото в семейный альбом было целым событием. А сейчас можно сделать миллион фоток и сразу показать родным в соцсетях

Наши мамы редко позволяли себе взять паузу. Современные мамы знают, что давать себе отдыхать — это очень важно

Мамы в недавнем прошлом прятали свой живот. А сейчас даже модно носить наряды, подчеркивающие беременность

Грудное вскармливание стало легче и приятнее. Можно сцедить молоко, оставить его в холодильнике и спокойно заняться своими делами



Вариантов воспитания раньше было немного. Современные мамы смело изучают детскую психологию и не боятся обращаться к специалистам, если что

Помочь ребенку с уроками теперь гораздо проще. Вместо ругани и отчаяния — помощь и поддержка

Когда-то весь двор знал и твой распорядок, и как тебя ласково (но совершенно не круто!) зовут домашние. Сейчас стало куда спокойнее и детям, и родителям

Раньше мамы, наверное, просто паниковали, когда малыш начинал капризничать посреди магазина. Теперь они заботятся о том, что чувствует ребенок, а не о том, что думают люди

Лет 20 назад с именами была напряженка, и называть ребенка как-то необычно было не принято. Зато сейчас у нас раздолье — имя можно придумать и самому

