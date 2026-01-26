17 пушистиков, которых мама родная не узнает после стрижки
Иногда стрижка наших любимых пушистиков больше напоминает не обычную гигиеническую процедуру, а превращение, как в телевезионных шоу «Перезагрузка». Груминг порой меняет их облик настолько сильно, что узнать своего питомца можно только по ошейнику. Сегодня мы собрали фотографий 17 пушистиков, чья внешность изменилась до неузнаваемости всего за пару часов работы ножницами.
«День стрижки»
«Перемены Макса»
«До и после стрижки. Мы забрали домой чужого питомца?»
- Вы тоже смеялись, увидев, каким худым оказался пес после стрижки? Мои дети вообще не могли поверить своим глазам, когда мы побрили нашу собаку — она стала будто в два раза меньше и выглядела как борзая по сравнению с тем, какой была до этого © Elcamina / Reddit
«Новая стрижка, которую я ему сделала, очень ему подходит — прям отражает его характер»
- Ой, мне такое нравится! Напоминает ирокез © Shy-Prey / Reddit
«Куда делась половина моей собаки?»
Милый мохнатик превратился в худую собачку, которую жалко. Кажется что он замёрзнет без шерсти.
«До и после его самого первого похода к грумеру»
- Какая милашка! Мне нравятся эти маленькие ушки © freckledotter / Reddit
«До и после стрижки»
«Мой мальчик Макс — после груминга сегодня»
- Какой красавчик! © citytiger / Reddit
«Нашего песика подстригли, и мы до сих пор сомневаемся — точно ли мы забрали нашего пса?»
«Наш дворовый кот «до» и "после""
Кому-то не поздоровится. Взгляд очень красноречивый у кота)))
«До и после похода к грумеру»
- У вас пропало 50% собаки © DianaRig / Reddit
«После стрижки»
«Это мой малыш Тео»
- Выражение его лица говорит само за себя © TheMedusasCascade / Reddit
«Первая стрижка»
- Она была идеальным прямоугольником © BroThatsMy***Stoppp / Reddit
«Фотографии сделаны в один и тот же день»
«Пришлось побрить его налысо из-за колтунов в шерсти»
- У тебя такие большие глаза! В любом образе очаровательна © Latter-Village7196 / Reddit
«Безумная разница до и после груминга»
Я каждый раз сомневаюсь, моя ли это собака, когда мы забираем ее от грумера. Если честно, мне больше нравится ее пушистая версия, но мы все равно стрижём её каждые 6–7 недель
