15 зарисовок о воспитании детей лет 40 назад и сейчас. Ну просто небо и земля

Воспитывая своих детей, мы стараемся избежать тех ошибок, которые совершали наши родители, но при этом сохранить то хорошее, что было у нас в детстве. Поэтому не удивительно, что стратегии воспитания малышей из поколения в поколение сильно меняются. И то, за что раньше нас могли ругать, сегодня становится поводом для поощрения. А иногда и наоборот.

Нас учили помогать всем просто так: «подтягивать» двоечников, присматривать за соседскими малышами и так далее. Сегодня стало нормальным ценить свой труд

Лет 30–40 назад ребята были самостоятельнее: испачкал пол — помой, промочил ноги — переодень носки. Сейчас родители больше вовлечены в процесс воспитания детей

Раньше о том, откуда аисты приносят детей, малышам рассказывали, в основном, старшие товарищи. Сегодня со многими родителями можно обсудить все. Или почти все

Совсем недавно длинные волосы у школьников считались чем-то неприличным. Сегодня таким имиджем никого не удивишь, как и цветом шевелюры

Чтобы мы не стали жадинами-говядинами, родители заставляли нас всем делиться. Современных детей учат отстаивать свою собственность и границы

Когда-то дети любили читать, а родители считали, что можно найти более полезное занятие. Сейчас многие папы и мамы были бы рады тяге чада к книгам

Нас учили так: взялся за дело — доводи до конца, даже если не хочется. Современные родители стараются не заставлять детей заниматься тем, что им не нравится

Мальчикам запрещали чувствовать страх, боль, ведь они «будущие мужчины». Сегодня родители разрешают детям выражать эмоции вне зависимости от пола

Раньше школьникам внушали, что они должны писать без помарок и быть аккуратными. Сегодня родители чаще дают детям возможность учиться на своих ошибках

Многих из нас родители учили не выделяться и ставить желания других на первое место, а свои — на последнее. Сегодня родители поддерживают самовыражение детей

Строгая установка «Нельзя играть с едой» со временем изменилась на «Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы ело не только чипсы»

Наши мамы были не в восторге, когда в старших классах мы пробовали краситься. Сегодня многие подростки делают это не хуже взрослых благодаря роликам в сети

С детскими страхами наши родители боролись просто: говорили, что чудовищ под кроватью нет, и гасили свет. Мы же стараемся не обесценивать опасения детей

Раньше дерзить педагогу считалось недопустимым. Сегодня дети относятся к учителям с гораздо меньшим уважением, а родители порой им в этом потакают

Маруся 32 минуты назад Да уж, сейчас учителям не позавидуешь. Слово не скажи - виноватой останешься - - Ответить

Родители учили нас не жаловаться и решать свои проблемы самостоятельно. Современные папы и мамы всегда готовы выслушать своих детей