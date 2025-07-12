20+ фото, на которые смотришь и мозг на секунду ломается

Фотоподборки
13 часов назад

Готовы немного поломать голову? Иногда просто натыкаешься на такие кадры, что нарочно не придумаешь. Кто-то совершенно случайно превращает своих друзей в великанов, кто-то грамотно работает с перспективой и получает умопомрачительные пейзажи. Вот несколько примеров, над которыми придется немного покумекать. Мы не все загадки разгадали.

«Кентавр»

«Мой малыш растет слишком быстро»

«Моя собака потеряла мордочку»

«Ощущение, что у моей жены слегка вздернутый носик»

«Просто собака»

«Обнаружена редкая двухголовая собака»

«Собака на пляже»

«Ощущение, что у кота пять ног»

«Пришла утром к дочери»

«Эта стирка повергла меня в шок, потому что у меня нет домашних животных»

«Моя спящая собака»

«Похоже на макет, но просто я стою на втором этаже своего колледжа»

«Моя собака прикрыла морду одеялом»

«На самом деле дверная ручка находится за телевизором»

«Перевернутая мордочка моего кота образует другую мордочку»

«Чехол для телефона»

«Рыбак дал сбой»

Caleb Vivas
4 часа назад

Убедительная просьба не заплывать за буйки, а то наши спасатели дальше не умеют плавать

-
-
Ответить

«Обустроила кошке миниатюрную гостиную, а она все равно лежит на ковре»

«Мой пес выглядит как четырехногий осьминог»

«Прогулка по воде»

Caleb Vivas
4 часа назад

Фото от любителей держать далёкие корабли на ладони или толкать пизанскую башню

-
-
Ответить

«На этом фото два кота»

«Человек-невидимка выгуливает своего песика»

«Что вверху, а что внизу?»

«Каждое утро открываю глаза и вижу это»

«Большинство моих друзей не могут понять, куда ведет эта лестница»

Фото на превью LopsidedEquipment177 / Reddit

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее