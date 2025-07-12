20+ фото, на которые смотришь и мозг на секунду ломается

Готовы немного поломать голову? Иногда просто натыкаешься на такие кадры, что нарочно не придумаешь. Кто-то совершенно случайно превращает своих друзей в великанов, кто-то грамотно работает с перспективой и получает умопомрачительные пейзажи. Вот несколько примеров, над которыми придется немного покумекать. Мы не все загадки разгадали.