20+ фото, на которые смотришь и мозг на секунду ломается
Фотоподборки
13 часов назад
Готовы немного поломать голову? Иногда просто натыкаешься на такие кадры, что нарочно не придумаешь. Кто-то совершенно случайно превращает своих друзей в великанов, кто-то грамотно работает с перспективой и получает умопомрачительные пейзажи. Вот несколько примеров, над которыми придется немного покумекать. Мы не все загадки разгадали.
«Кентавр»
«Мой малыш растет слишком быстро»
«Моя собака потеряла мордочку»
«Ощущение, что у моей жены слегка вздернутый носик»
«Просто собака»
«Обнаружена редкая двухголовая собака»
«Собака на пляже»
«Ощущение, что у кота пять ног»
«Пришла утром к дочери»
- Выглядит, как кульминация фильма ужасов. © 501102 / Reddit
«Эта стирка повергла меня в шок, потому что у меня нет домашних животных»
- Как теперь развидеть кота в стирке? Скажите, пожалуйста, что это вообще? © Imalwayshungry420 / Reddit
- Это металлические кольца на одежде. © LopsidedEquipment177 / Reddit
- Это даже не рисунок на футболке? © Pucerose / Reddit
- То есть змея рядом никого не смущает... Я кота сразу и не заметил. © IgnitusBoyone / Reddit
«Моя спящая собака»
- Кто-то уронил парик. © Technical-Past-1386 / Reddit
«Похоже на макет, но просто я стою на втором этаже своего колледжа»
«Моя собака прикрыла морду одеялом»
«На самом деле дверная ручка находится за телевизором»
«Перевернутая мордочка моего кота образует другую мордочку»
«Чехол для телефона»
«Рыбак дал сбой»
Убедительная просьба не заплывать за буйки, а то наши спасатели дальше не умеют плавать
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«Обустроила кошке миниатюрную гостиную, а она все равно лежит на ковре»
«Мой пес выглядит как четырехногий осьминог»
«Прогулка по воде»
Фото от любителей держать далёкие корабли на ладони или толкать пизанскую башню
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Ответить
«На этом фото два кота»
«Человек-невидимка выгуливает своего песика»
«Что вверху, а что внизу?»
- 99 % уверенности, что картинка перевернута. © Kyroxe / Reddit
«Каждое утро открываю глаза и вижу это»
«Большинство моих друзей не могут понять, куда ведет эта лестница»
Если у вас тоже есть фотографии, над которыми можно поломать голову, то ждем. А пока можно ознакомиться с такими фотоподборками:
Фото на превью LopsidedEquipment177 / Reddit
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